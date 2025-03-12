Los senadores demócratas dicen que no votarán para aprobar el plan republicano que evitaría un cierre del gobierno

Video “Va a afectar a muchísimos estudiantes”, advierten ante posible cierre del Departamento de Educación

Las posibilidades de que el gobierno federal tenga que cerrar sus funciones a medianoche de este viernes se hicieron mayores este miércoles, luego de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, diera a entender que su bancada no apoyará la iniciativa aprobada el martes por la Cámara de Representantes que permitiría financiar al gobierno por seis meses.

Al cabo de un día de discusiones internas, Schumer anunció que los demócratas no votarían para avanzar el proyecto de 'resolución de continuidad' (CR) de Representantes, por ahora, y pidió a la mayoría republicana que considere un proyecto de financiación gubernamental "limpio" de 30 días para llegar a un eventual acuerdo bipartidista.

“Los republicanos optaron por un camino partidista, redactando su resolución continua sin ningún aporte de los demócratas del Congreso. Por ello, los republicanos no tienen los votos suficientes en el Senado para invocar (el voto de) la clausura de la CR de la Cámara (Baja)”, declaró Schumer en el pleno del Senado.

Es poco probable que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quiera permitir que los demócratas voten a favor de un recorte temporal de 30 días para la financiación del gobierno, ni de que 13 republicanos se sumen a la iniciativa de la oposición.

El paquete de financiación gubernamental de seis meses aprobado por la Cámara de Representantes aumenta el gasto en defensa y recorta programas no relacionados con la defensa, a menos que primero se vote un acuerdo provisional de financiación de 30 días para dar a los negociadores bipartidistas más tiempo para llegar a un acuerdo sobre los proyectos de ley de asignaciones anuales.

Esa misma demanda la hicieron insistentemente los demócratas de la Cámara Baja sin lograr acuerdos con los republicanos, que optaron por la iniciativa aprobada como manera de mantener la unidad de la bancada, frecuentemente divida por los conservadores fiscales.

Los demócratas lucen divididos sobre si cerrar o no al gobierno

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, por lo que 13 miembros del Partido Republicano necesitarían votar con los demócratas y los dos independientes para llegar al umbral de 60 votos que la mayoría de las leyes necesitan para pasar al voto final en la Cámara Alta.

Pero hay varios senadores demócratas que han expresado una opinión disidente a la de su liderazgo, como John Fetterman (demócrata por Pensilvania) quien dijo que votará para mantener al gobierno abierto, aunque no le guste el plan aprobado por los representantes.

"He sido muy claro: no voy a votar ni a abstenerme de votar si eso va a paralizar el gobierno", declaró Fetterman a la publicación especializada en asuntos políticos y parlamentarios The Hill.

El senador demócrata por Arizona Mark Kelly reconoció que su partido no tiene el poder para imponer condiciones a la resolución continua, dando a entender que la única manera de evitar un cierre de gobierno es permitiendo que sea aprobada. Eso implicaría que la oposición aporte los votos necesarios para el 'cloture' o cierre de debate, mientras puede votar en contra en la aprobación final.

Una de las preocupaciones expresadas por muchos demócratas es el temor de que el cierre del gobierno facilite el desmantelamiento que está haciendo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que lidera, de facto, Elon Musk.