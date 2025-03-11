Republicanos aprueban plan para evitar cierre de gobierno, la expectativa pasa ahora al Senado

Video ¿Se acerca una recesión en EEUU? Analizamos el panorama económico del país en Línea de Fuego

La Cámara de Representantes aprobó este martes con los votos de la bancada republicana la llamada 'resolución de continuidad' o CR, que permitirá financiar al gobierno federal hasta septiembre. Y lo hizo con el mínimo margen posible, con el voto en contra del representante republicano por Kentucky, Thomas Massie.

El resultado fue de 217 votos a favor de la bancada republicana, frente a 213 votos contrarios de los demócratas, a quienes se unió el republicano Massie.

El presidente de la cámara, Mike Johnson, tomó la arriesgada decisión de someter a voto la CR pese a que no tenía apoyo del lado demócrata, insatisfechos con lo que consideran que deja excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo a la hora de ejecutar el gasto y la extensión del proyecto, que cubriría los seis meses restantes hasta que el gobierno introduzca su primer presupuesto para el próximo año fiscal que empieza en septiembre.

El plan pasa ahora al Senado, donde los republicanos necesitarán al menos el respaldo de 7 demócratas para proceder al voto definitivo. Todo tiene que producirse antes del viernes 14 de marzo, cuando a la medianoche el gobierno federal se quedará sin fondos para operar.

Un raro plan unipartidista para financiar al gobierno

El plan republicano recortaría $13,000 millones en gastos no relacionados con la defensa respecto a 2024 y aumentaría el gasto de defensa en $6,000 millones, sumas relativamente pequeñas para el total de casi $1,7 billones (trillions en inglés).

El proyecto de ley no cubre la mayor parte del gasto gubernamental, incluidos la Seguridad Social y Medicare. La financiación de esos dos programas es obligatoria y no es revisada regularmente por el Congreso.

Los demócratas están preocupados principalmente por la discreción que el proyecto de ley le da a la administración Trump en las decisiones de gasto. Ya están alarmados por los esfuerzos de la administración para hacer recortes a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, dirigido por el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk.

"Este no es un CR limpio. Este proyecto de ley es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco para Elon Musk y el presidente Trump", dijo la representante Rosa DeLauro de Connecticut, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Normalmente, cuando se trata de mantener el gobierno funcionando con normalidad, republicanos y demócratas han trabajado en medidas bipartidistas. Los republicanos casi siempre carecen de los votos para aprobar proyectos de ley de gasto por sí solos, ya que los miembros más conservadores suelen torpedear los esfuerzos.

Thomas Massie, el único republicano que votó en contra del proyecto de su partido

Esta vez los republicanos de la Cámara de Representantes que rutinariamente votan en contra de este tipo de proyectos de ley de gastos apoyaron este, con la excepción de Massie.

Massie, republicano de Kentucky fue el único republicano que votó no en la votación de procedimiento y también votó en contra del proyecto de ley,.

Horas antes de la votación Trump fue tras Massie en las redes sociales, diciendo que "solo busca llamar la atención y que es demasiado problema".

"Debería ser sacado mediante una primaria y yo encabezaré la carga contra él", publicó Trump.

Massie respondió diciendo que Trump estaba atacándolo a él y a Canadá al mismo tiempo. "La diferencia es que Canadá acabará cediendo", comentó.

El incierto camino del proyecto de ley en el Senado

En general, los líderes demócratas del Senado parecían hacer hincapié en la paciencia en esta fase y esperaban a ver si los republicanos lograban imponer el proyecto de ley en la Cámara antes de adoptar una postura.

"Vamos a ver qué hace primero la Cámara", dijo el senador demócrata Chuck Schumer, de Nueva York. Sin embargo, varios demócratas de base criticaron la medida.

Por su parte los demócratas también presentaron un proyecto de ley alternativo el lunes por la noche para financiar el gobierno hasta el 11 de abril. El proyecto de ley podría servir como un Plan B si el esfuerzo liderado por el Partido Republicano se tambalea.

Ambos partidos se preparan para culpar al otro si el proyecto fracasa.

