Schumer abre la puerta a evitar el cierre de gobierno: no bloqueará la resolución republicana en el Senado

Video “Va a afectar a muchísimos estudiantes”, advierten ante posible cierre del Departamento de Educación

El Senado se encuentra este viernes en una posición familiar, trabajando para evitar un cierre parcial del gobierno con pocas horas de margen y con los demócratas frente al dilema de si permitir la aprobación de un proyecto de ley de financiación al que se oponen o permitir lo que en inglés llaman 'shutdown'.

Así que, preocupado por no darles al presidente Donald Trump y al multimillonario Elon Musk "carta blanca" para profundizar el desmantelamiento del gobierno federal, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, reveló que no se opondrá a que siga adelante la tramitación del proyecto.

PUBLICIDAD

"Si bien la resolución sigue siendo muy mala, la posibilidad de un cierre tiene consecuencias mucho peores para Estados Unidos", dijo Schumer.

Schumer se lo anunció a los demócratas en privado durante un acalorado almuerzo a puerta cerrada y luego lo hizo público el jueves. "Trump ha arrasado con nuestro país y ha blandido el caos como un arma", declaró Schumer. "Para Donald Trump, un cierre sería un regalo. Sería la mejor distracción que podría pedir de su nefasta agenda".

La decisión de Schumer desbloquea lo que habían sido días de estancamiento y abre la puerta a una votación este mismo viernes, pocas horas antes de la medianoche, límite para mantener el gobierno en funcionamiento.

Qué contiene la propuesta republicana para seguir financiando el gobierno federal

El Congreso no ha podido aprobar los proyectos de ley anuales de asignaciones presupuestarias diseñados para financiar al gobierno, por lo que ha recurrido a prórrogas a corto plazo. La legislación que ahora tramita el Senado marca la tercera resolución continua de este tipo para el año fiscal en curso, que ya ha superado casi la mitad.

La mayoría republicana de la Cámara de Representante la aprobó el martes. Schumer anunció su oposición esta semana quejándose de que había pasado sin ningún aporte demócrata y aunque ha estado presionando para que se vote una cuarta prórroga a corto plazo, los líderes republicanos dejaron claro que esa opción era imposible.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, y otros aprovecharon su tiempo en el pleno el jueves para argumentar que cualquier responsabilidad por un cierre recaería directamente sobre los demócratas. “Los demócratas deben decidir si apoyarán la legislación de financiación que surgió de la Cámara de Representantes o si cerrarán el gobierno”, declaró Thune al inaugurar la sesión.

PUBLICIDAD

La legislación financiaría al gobierno federal hasta finales de septiembre. Recortaría el gasto no relacionado con defensa en aproximadamente 13,000 millones de dólares con respecto al año anterior y aumentaría el gasto en defensa en aproximadamente 6,000 millones de dólares, cambios marginales considerando un nivel de gasto total de casi 1.7 billones de dólares.

Los demócratas consideran inaceptables estos recortes, que se suman a los despidos masivos de funcionarios impulsados por Musk con la bendición de Trump como parte del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Video Trump amenaza con aranceles del 200% a bebidas alcohólicas de Europa: así afectarían tu bolsillo

La previsible aprobación este viernes le daría tiempo al Congreso para buscar acordar un presupuesto para todo el año, incluidos los fondos necesarios para algunas de las promesas de campaña de Trump, como su programa de expulsión de migrantes.

Si no se adopta ningún texto antes de la medianoche del viernes, el cierre de la administración dejaría en desempleo técnico a cientos de miles de funcionarios, causaría problemas para el tráfico aéreo y retrasos en el pago de ciertas ayudas, una situación muy impopular en Estados Unidos, que tanto demócratas como republicanos siempre han querido evitar.

El Senado regresa a una situación límite demasiado recurrente

Schumer anunció su intención de permitir que se evitara el cierre de gobierno tras dar a los miembros de su caucus días para expresar su frustración sobre las opciones que tienen ante sí. Su decisión da a los demócratas margen para alinearse con los republicanos y permitir que la resolución continua, a menudo conocida como CR, se someta a votación el viernes.

PUBLICIDAD

Una votación de procedimiento el viernes proporcionará una primera prueba para determinar si el paquete cuenta con los 60 votos necesarios para avanzar, antes de la votación final, probablemente más tarde ese mismo día. Al menos ocho demócratas deberán unirse a los republicanos para avanzar con el paquete de financiación.

Grupos progresistas instaron a los legisladores demócratas a insistir en la prórroga de 30 días y a oponerse al proyecto de ley de gastos, argumentando que “no se debe continuar con la situación actual” mientras Trump y Musk desmantelan agencias y programas críticos.

Sin embargo, Schumer afirmó que Trump asumiría más poder durante un cierre, ya que le daría a la administración la capacidad de considerar agencias, programas y personal como no esenciales, suspendiendo temporalmente a personal sin garantía de recontratación.

“Un cierre le daría a Donald Trump las riendas de la ciudad, el estado y el país”, declaró Schumer.

Demócratas critican decisión de Schumer de respaldar plan de gasto de Trump

Luego del anuncio de Schumer, demócratas en ambas cámaras del Congreso criticaron la decisión de respaldar el plan de gaston del gobierno de Trump.

El representante demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, cuestionó la decisión del líder demócrata en el Senado.

"Estoy furioso", declaró McGovern. "Quizás se endurezcan para la lucha por la reconciliación, no lo sé... Este tipo [Trump] está arruinando el país. Y, ¿sabes?, esperaba más lucha".

PUBLICIDAD

Un asesor demócrata dijo a CNN de forma anónima que "los progresistas" estaban indignados por el respaldo al plan prespuestario de los republicanos.

“¿Cómo es posible que nos encontráramos en esta situación? Sabíamos que esto iba a pasar. No tenemos ningún plan. Nos están culpando. Los progresistas están muy indignados”, declaró. “Tenemos argumentos que defender. Simplemente no hemos tenido el liderazgo ni la orientación para procesar esto”.

En una declaración a medio, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, también ofreció duras críticas a Schumer.

“Hay congresistas que han ganado distritos controlados por Trump en algunos de los territorios más difíciles de Estados Unidos, que se aferraron a la presidencia y asumieron innumerables riesgos para defender al pueblo estadounidense, para defender la Seguridad Social, Medicaid y Medicare. El solo hecho de ver a los demócratas del Senado siquiera considerar ceder ante Elon Musk, me parece una bofetada”.