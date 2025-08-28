8 preguntas para entender el escándalo en los CDC tras el despido de su directora por no estar “alineada” con Trump

Video Expertos contradicen al secretario de Salud: piden que los bebés sean vacunados contra el covid-19

Susan Monarez, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, fue despedida este miércoles tras menos de un mes en el cargo.

Pero el escándalo no quedó ahí, ya que otros cuatro altos directivos de la agencia renunciaron inmediatamente después de conocerse la noticia.

Monarez no está "alineada" con la agenda del presidente Donald Trump y se negó a renunciar, por lo que la Casa Blanca la despidió, explicaron desde la Casa Blanca.

Los abogados de Monarez, sin embargo, afirmaron que fue despedida por defender la ciencia por encima de una agenda política.

Estas son algunas preguntas y respuestas para entender la última polémica que sacude la principal agencia de salud pública de EEUU.

¿Qué dijo el gobierno para argumentar el despido de Monarez?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció la salida de Monarez en una breve publicación en redes sociales el miércoles por la tarde.

"Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense", declaró, sin dar mayores detalles.

Tras la polémica originada, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró a varios medios que Monarez “no está alineada con la agenda de Trump para ‘Hacer a EEUU sano de nuevo'”, dijo en referencia al lema del secretario de Salud John F. Kennedy Jr.

La respuesta de los abogados de Monarez tras conocerse su despido

"Cuando la directora de los CDC, Susan Monarez, se negó a aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos en salud dedicados, prefirió proteger al público en lugar de servir a una agenda política. Por eso, ha sido objeto de despido", dijeron los abogados de Monarez en un comunicado, en el que afirmaron que no había renunciado ni se le había notificado oficialmente su despido.

“No se trata solo de una funcionaria. Se trata del desmantelamiento sistemático de las instituciones de salud pública, el silenciamiento de expertos y la peligrosa politización de la ciencia”, agregaron.

“El ataque contra la doctora Monarez es una advertencia para todos los estadounidenses: nuestros sistemas basados en la evidencia están siendo socavados desde dentro”, dijeron.

¿Cuál era la relación de Monarez con el secretario Kennedy Jr. y qué tanto influyó en su salida?

Medios estadounidenses atribuyen el anuncio del despido a enfrentamientos con el secretario de Salud Kennedy Jr. por sus posiciones sobre las vacunas y el liderazgo de la agencia.

Durante su proceso de confirmación en el Senado, Monarez dijo a los senadores que valora las vacunas, las intervenciones de salud pública y la evidencia científica rigurosa.

Quizá por eso mismo, evitó en gran medida las preguntas sobre si esas posturas la enfrentaban con Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas que ha criticado y buscado desmantelar algunos de los protocolos y decisiones anteriores de la agencia.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, elogió este miércoles a Monarez por enfrentarse a Kennedy y pidió su despido.

"No podemos permitir que RFK Jr. destruya por completo lo que queda de los CDC y nuestras otras agencias de salud esenciales", declaró en un comunicado.

¿Cuánto duró Monarez en su cargo al frente de los CDC?

Monarez, de 50 años, fue la 21ª directora de la agencia y la primera en ser confirmada por el Senado tras una ley de 2023.

Fue nombrada directora interina el pasado mes de enero y posteriormente designada como candidata en marzo, después de que Trump retirara abruptamente a su primera opción, David Weldon.

Monarez prestó juramento el 31 de julio, hace menos de un mes, lo que la convierte en la directora de los CDC con el mandato más breve en los 79 años de historia de la agencia.

Su breve periodo en el puesto fue de todo menos tranquilo. El 8 de agosto, cuando Monarez terminaba su primera semana completa en el cargo, un hombre abrió fuego contra la sede de los CDC en Atlanta.

El atacante, que mató a un policía y disparó más de 180 tiros contra los edificios de los CDC antes de suicidarse, responsabilizaba a la vacuna contra el covid-19 de su depresión.

¿Es la primera salida de un funcionario principal de los CDC durante el actual gobierno?

No. La salida de Monarez coincidió con las renuncias esta semana de al menos cuatro altos funcionarios de los CDC.

La lista incluye a Debra Houry, subdirectora de la agencia; Daniel Jernigan, director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas; Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias; y Jennifer Layden, directora de la Oficina de Datos, Vigilancia y Tecnología de Salud pública.

¿Por qué renunciaron estos funcionarios a sus puestos en los CDC?

En un correo electrónico al que tuvo acceso la agencia AP, Houry lamentó en su renuncia los efectos devastadores que están teniendo en los CDC los recortes presupuestarios, la reorganización y los despidos planificados.

“Estoy comprometida con la protección de la salud pública, pero los cambios actuales me impiden continuar en mi puesto como líder de la agencia”, escribió.

También señaló el aumento de la desinformación sobre las vacunas durante la actual administración Trump y aludió a las nuevas limitaciones en las comunicaciones de los CDC.

“Por el bien de la nación y del mundo, la ciencia de los CDC nunca debe ser censurada ni sujeta a pausas o interpretaciones políticas”, escribió.

Daskalakis, por su parte, lamentó en su carta de renuncia que los cambios pusieran a “personas con intenciones dudosas y un rigor científico aún más dudoso a cargo de recomendar la política de vacunas”.

Describió a Monarez como una persona “limitada y marginada por un líder autoritario”. También aseguró que “su deseo de complacer a una base política resultará en la muerte y discapacidad de niños y adultos vulnerables”.

“No puedo trabajar en un entorno que trata a los CDC como una herramienta para generar políticas y materiales que no reflejan la realidad científica”, agregó.

Daskalakis colaboró estrechamente con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

El secretario Kennedy Jr. reorganizó el comité despidiendo a todos y reemplazándolos por un grupo que incluía a varios escépticos de las vacunas, uno de los cuales fue puesto a cargo de un grupo de trabajo sobre vacunas contra el covid-19.

¿Qué dijeron expertos en salud pública tras la pérdida de tantos líderes científicos en los CDC?

“Los CDC están siendo decapitados. Esto es un desastre absoluto para la salud pública”, declaró el doctor Robert Steinbrook, de Public Citizen.

Michael Osterholm, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, afirmó que las salidas eran “una grave pérdida para EEUU”.

“La pérdida de expertos en enfermedades infecciosas de renombre mundial en los CDC está directamente relacionada con el liderazgo fallido de los extremistas que actualmente están a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos”, agregó.

“Hacen que nuestro país sea menos seguro y esté menos preparado para emergencias de salud pública”.

¿Cuál es la labor de los CDC y cómo se ha visto impactada en los últimos meses?

La agencia federal con sede en Atlanta se fundó inicialmente para prevenir la propagación de la malaria en EEUU.

Su misión se amplió posteriormente y, gradualmente, se convirtió en un líder mundial en enfermedades infecciosas y crónicas, y en una fuente de referencia para la información sanitaria.

Este año se ha visto afectada por recortes generalizados de personal, renuncias de funcionarios clave y una acalorada controversia sobre las antiguas políticas de vacunación de los CDC, revocadas por el secretario de Salud Kennedy Jr.

