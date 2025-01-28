Medicaid sufre colapso en su web tras pausa a subvenciones federales de Trump, denuncian demócratas

Video ¿Qué impacto tuvo la regla de carga pública durante el primer mandato de Trump? Te contamos

Los portales en internet para tramitar reembolsos de Medicaid sufrieron un colapso este martes tras la orden emitida por el presidente Trump de pausar las subvenciones federales y préstamos, denunciaron senadores demócratas.

En una publicación en X, el senador demócrata de Oregón, Ron Wyden, dijo que su personal había verificado que los portales para reembolsos del programa federal Medicaid estaban inoperantes.

El legislador, miembro del influyente Comité de Finanzas del Senado, vinculó el colapso digital a la medida anunciada por Trump sobre la pausa a las subvenciones federales, aunque la Casa Blanca aseguró que Medicaid y Medicare no estaban afectados por la orden.

“Mi personal ha confirmado informes de que los portales de Medicaid están inactivos en los 50 estados luego del congelamiento de los fondos federales de anoche”, escribió Wyden. “Este es un intento descarado de quitarles el seguro médico a millones de estadounidenses de la noche a la mañana y provocará la muerte de muchas personas”.

La Casa Blanca responde a denuncias asegurando que orden de Trump no afecta programas de asistencia

En medio de las denuncias, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que el congelamiento de préstamos y subvenciones federales firmado por Trump no afecta a programas de asistencia a las personas, tales como los cupones de alimentación (SNAP) o Medicare.

Leavitt afirmó que la medida no afectaría la financiación de la “asistencia individual” y dijo que la congelación de fondos se centraría principalmente en temas relacionados con medidas de diversidad, equidad e inclusión (DEI en inglés).

Las implicaciones de la pausa en las subvenciones federales, que financian la programación comunitaria en todo el país, siguen sin estar claras.

Leavitt no respondió a preguntas sobre cómo se vería afectada la ayuda que fluye a través de organizaciones hacia individuos, como la organización Meals on Wheels, que es un programa nacional de entrega de comidas para personas mayores que no pueden salir de casa.

Ante las dudas, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, conendó la falta de claridad sobre los efectos de la medida aplicada por el republicano.

“De lo único que deberíamos hablar es del cierre de la financiación de Medicaid, Head Start y las escuelas primarias”, escribió en X.

En una publicación en su cuenta de X posterior a su rueda de prensa, Leavitt dijo que la “Casa Blanca está al tanto de la interrupción del portal del sitio web de Medicaid”.

“Hemos confirmado que ningún pago se ha visto afectado; aún se están procesando y enviando”, escribió. “Esperamos que el portal vuelva a estar en línea en breve”.

Orden de Trump desata pánico y confusión entre organizaciones civiles

La medida anunciada por Trump provocó confusión y pánico entre las organizaciones que dependen de Washington para su sustento financiero.

Funcionarios de la administración dijeron que la decisión era necesaria para garantizar que todos los fondos cumplan con las órdenes ejecutivas de Trump, que tienen como objetivo deshacer las políticas relacionadas con la diversidad e inclusión.

La pausa a la financiación federal podría afectar miles de millones de dólares, al menos temporalmente, y causar una perturbación generalizada en la investigación sanitaria, los programas educativos y otras iniciativas.

Incluso se supone que se suspenderán las subvenciones que se han concedido pero no se han gastado.

Demócratas y organizaciones independientes calificaron la pausa de caprichosa e ilegal porque el Congreso ya había autorizado el dinero.

“El alcance de esta acción ilegal no tiene precedentes y podría tener consecuencias devastadoras en todo el país”, dijo la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado.

“Para la gente común, podríamos ver un frenazo en los recursos para el cuidado infantil, la investigación del cáncer, la vivienda, los agentes de policía, el tratamiento de la adicción a los opioides, la reconstrucción de carreteras y puentes e incluso los esfuerzos de socorro en caso de desastres”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, lo calificó de “más anarquía y caos en Estados Unidos”.

El memorando de la Casa Blanca no deja claro hasta qué punto se extenderá la pausa. Vaeth dijo que todo el gasto debe cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump .

Vaeth escribió que “cada agencia debe completar un análisis exhaustivo de todos sus programas de asistencia financiera federal para identificar programas, proyectos y actividades que puedan verse implicados en cualquiera de las órdenes ejecutivas del Presidente”. También escribió que la pausa debería implementarse “en la medida en que lo permita la ley aplicable”.

La Agencia de Protección Ambiental, que distribuye miles de millones de dólares, confirmó que implementaría la pausa para “alinear el gasto y la acción federal con la voluntad del pueblo estadounidense expresada a través de las prioridades del presidente Trump”.

Washington es un centro de financiamiento que fluye hacia varios departamentos, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y contratistas, y el memorando enviado por el gobierno de Trump ha dejado a innumerables personas que dependen de ese dinero preguntándose cómo se verán afectados.

