Qué se espera de la reunión entre Trump y Xi tras meses de altas tensiones por los aranceles, el fentanilo y las 'tierras raras'

Video Trump inicia su gira por Asia, donde se reunirá con Xi Jinping, mientras sigue el cierre de gobierno

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que espera resolver "muchos problemas" cuando se reúna con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, mientras Pekín prometió una conversación "profunda" para evitar una escalada en su guerra comercial.

Trump adelantó que espera abordar con Xi la cooperación contra el tráfico de fentanilo, al que Washington atribuye una parte de la crisis de opioides en EEUU.

PUBLICIDAD

"Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi y muchos problemas serán resueltos", declaró cuando se trasladaba a Corea del Sur en el avión presidencial Air Force One.

Corea del Sur es el escenario de "diplomacia de alto vuelo" por estos días: mientras que Gyeongju es sede de la cumbre anual del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a las principales economías de la región, en la vecina ciudad de Busan, la atención estará centrada en el esperado encuentro del jueves entre Trump y Xi.

Qué se espera del encuentro entre Trump y Xi

Negociadores de ambos países confirmaron haber alcanzado un "contexto" de acuerdo comercial, pero dependerá de Xi y Trump dar cuenta de ese entendimiento.

William Yang, analista del International Crisis Group, comentó que parece haber una "disparidad" en las expectativas. Para el experto Washington está "ansioso por alcanzar cualquier acuerdo comercial que Trump pueda declarar como una victoria", mientras China se enfoca en "construir confianza mutua, administrar las diferencias y afianzar la relación comercial".



El cara a cara promete ser tenso, y decisivo en muchas cuestiones que mantienen en vilo los mercados mundiales, dado que la primera economía del mundo (EEUU) y la segunda (China) mantienen choques casi constantes, especialmente desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Washington y Pekín llegan inmersos en una guerra comercial marcada por aranceles, restricciones tecnológicas y disputas sobre las exportaciones de tierras raras.

Trump aseguró antes de aterrizar en Corea del Sur que espera “resolver muchos problemas” con Xi y reducir los gravámenes relacionados con el fentanilo, un potente opioide que causa una crisis sanitaria en Estados Unidos.

Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una nueva escalada en la guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos.

PUBLICIDAD

A su vez, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa.

Entre tensiones y gestos: Trump y Xi se ven cara a cara

Trump llegó a Corea del Sur tras visitar Malasia y Japón, donde fue recibido con honores por la primera ministra Sanae Takaichi. En Seúl, fue condecorado por el presidente Lee Jae-myung con una réplica dorada de una antigua corona coreana, gesto que selló un acuerdo comercial entre ambos países.

El pacto, confirmado por la presidencia surcoreana, incluye inversiones de 350,000 millones de dólares en Estados Unidos y una reducción parcial de aranceles a los productos surcoreanos.

En contraste, no habrá encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un. Luego, el gobierno de EEUU enfatizó que China es el gran eje: “Nuestro foco en esta visita es Xi”, aclaró Trump.

China y EEUU: una cita con impacto global

Algunos analistas creen que la reunión de Trump y Xi podría marcar un punto de inflexión en la guerra comercial.

Ambos países buscan evitar una nueva escalada que podría tener repercusiones en los mercados del mundo con inciertos resultados. “Probablemente no se reunirían si no esperaran algún tipo de acuerdo”, dijo a AP Ban Kil Joo, profesor de la Academia Diplomática Nacional de Corea.

La cumbre de APEC, mientras tanto, abordará otros temas clave, como el papel de la inteligencia artificial en las economías avanzadas y el envejecimiento poblacional. Pero, en última instancia, todo girará en torno a la relación entre las dos superpotencias.

PUBLICIDAD

El resultado del encuentro podría definir el rumbo de la relación entre Washington y Pekín en los próximos años, en un contexto global marcado por rivalidades tecnológicas, tensiones militares y la búsqueda de estabilidad comercial.