Mientras Trump pelea con Xi Jinping, datos muestran que los precios suben por sus aranceles a China

Cifras están mostrando cómo los aranceles y la retórica confrontacional del presidente Donald Trump con Pekín pesan en los precios de las importaciones chinas, algunas de los cuales en Estados Unidos difícilmente se pueden dejar de comprar porque localmente no se produce lo suficiente.

PUBLICIDAD

Y es además un hallazgo incipiente que contradice la promesa del presidente de que serían los exportadores, y no las personas en Estados Unidos, quienes supuestamente pagarían por sus medidas arancelarias.

"Entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, los bienes chinos experimentaron la mayor y más persistente alza de precios", según un estudio realizado por un grupo de investigadores liderado por Alberto Cavallo, profesor de Economía y Negocios de la Universidad de Harvard.

"En contraste, los bienes de Canadá y México, donde los aranceles fueron percibidos como más temporales y menos vinculantes, mostraron ajustes más leves", agregó el análisis, que sigue en curso para rastrear el impacto de las tarifas en los precios en Estados Unidos.

El impacto de las alzas en los precios de las importaciones desde China se amplifica al tomarse en cuenta que dos terceras partes o el 36% de las decenas de miles de productos que se compran en el país todos los días son de origen chino. Es prácticamente la misma cantidad de los productos que se originan en Estados Unidos, de acuerdo con el estudio.

Suben los precios de lo que se importa y también de lo que se produce en EEUU

Para ver cómo los aranceles están impactando los precios, los expertos rastrearon los precios diarios de 359,148 productos e identificaron el país de origen de cada uno de ellos. También 'cazaron' cada producto con el arancel que le corresponde según la información detallada de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. Por eso este estudio provee un retrato casi en 'tiempo real' de qué ha pasado con los precios con los aranceles de Trump.

PUBLICIDAD

"Encontramos que los anuncios sobre los aranceles llevaron a una rápida, aunque todavía moderada, subida de los precios", precisó el estudio.

"Los (precios de los) bienes importados han subido cerca de 4% desde inicios de marzo. Los bienes locales también han registrado alzas de precios, principalmente en las categorías directamente afectadas por las tarifas a las importaciones (...) Estos hallazgos resaltan el amplio alcance de la política comercial, que puede incidir en los precios minoristas incluso de bienes que no están sujetos a aranceles", explicó.

La guerra arancelaria del presidente arrancó en febrero con una tarifa del 10% a todas las importaciones de China. Siguió el 4 de marzo con un alza al 20% de las tarifas a China y otras del 25% a México y Canadá. Y, de ahí en adelante, ha habido numerosos anuncios de tarifas, fechas, países y sectores distintos.

Trump ha hecho de los aranceles una herramienta de negociación y venganza, pese a que su futuro es incierto pues su legalidad será evaluada en la Corte Suprema. Tan reciente como la semana pasada amenazó con imponer otro arancel del 100% a China, molesto porque Pekín limitó las exportaciones de productos con metales raros usados en la tecnología.

El encono de Trump ha sido dirigido especialmente a China. Pero el gigante asiático ha encontrado represalias más allá de fijar aranceles similares a Estados Unidos o controles a sus exportaciones clave. Desde hace unos meses, por ejemplo, dejó de comprar soja a los agricultores estadounidenses y los ha puesto en el complicado escenario de perder buena parte de su cosecha.

Qué precios están subiendo más y quién está 'pagando' el alza

Los investigadores liderados por Cavallo encontraron que los precios comenzaron a subir a causa de los aranceles después del anuncio del 4 de marzo sobre el alza de las tarifas a China y las de México y Canadá. Los precios a los consumidores han acumulado un incremento de 2.5% en los meses posteriores, "consistentes con un gradual y sostenido traspaso" de los mayores costos de producción, hallaron.

PUBLICIDAD

Los precios que más han subido son los de los productos del hogar (4.2%) y misceláneos (2.94%). Los que menos lo han hecho son los de los productos alimenticios y bebidas, salvo el café, que ha subido fuertemente posiblemente por el arancel del 50% a las importaciones de Brasil.

Los expertos creen que los negocios han traspasado las alzas de forma gradual para evitar enojar a los consumidores, porque se anticiparon a los aranceles comprando muchos inventarios, porque maniobraron en sus compras al exterior o "más notablemente, dada la elevada incertidumbre sobre la magnitud y duración de las medidas".

"Muchos de estos mecanismos se observaron en la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero el episodio actual parece involucrar un mayor grado de incertidumbre sobre las políticas" de la Casa Blanca, explicaron los investigadores.

"Esta incertidumbre probablemente ha hecho que las empresas no hagan los ajustes completos de sus precios, lo que contribuye con el traspaso gradual y desigual que se ha visto en las diferentes categorías de productos", acotaron.

Los aranceles pueden ser 'absorbidos' de varias maneras. Los productores pueden bajar sus precios para no perder a sus clientes en un mercado tan grande como el de Estados Unidos. Los negocios pueden asimilar parte o todo el golpe ellos y optar por tener menores márgenes de ganancias. O puede que se traspase el impacto de los aranceles a los consumidores finales.

Trump apostó en un inicio a que los exportadores, es decir los productores de los bienes y materias primas, 'absorbieran' el choque de sus aranceles para no perder su tajada en el mercado estadounidense. Luego reconoció que habría un golpe temporal para los consumidores en el país.

PUBLICIDAD

Mira también: