China y EEUU alcanzan un “consenso preliminar” sobre su comercio, días antes de una posible reunión entre Trump y Xi Jinping

Video Trump pausa por otros 90 días los aranceles a China para extender las negociaciones comerciales

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China parecían enfriarse este domingo antes de una próxima reunión entre el presidente Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, con ambas partes señalando que las dos economías más grandes del mundo están cerca de llegar a un acuerdo.

Cualquier entendimiento sería un alivio para los mercados internacionales, incluso si no aborda los problemas de fondo relacionados con los desequilibrios en la manufactura y el acceso a chips informáticos de última generación.

Pekín limitó recientemente las exportaciones de tierras raras necesarias para tecnologías avanzadas, y Trump respondió amenazando con aranceles adicionales sobre productos chinos. La posibilidad de un conflicto comercial en expansión amenaza con debilitar el crecimiento económico mundial.

El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, dijo a los periodistas que ambas partes habían alcanzado un “consenso preliminar”, mientras que el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, señaló que existía “un marco muy exitoso”.

Trump también expresó confianza en que el acuerdo estaba próximo, diciendo que los chinos “quieren lograr un acuerdo y nosotros queremos lograr un acuerdo”. Reiteró que planea visitar China en el futuro y sugirió que Xi podría viajar a Washington o a Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Florida.

Bessent dijo en el programa 'Face the Nation' de CBS que la amenaza de nuevos aranceles más altos a China estaba “básicamente fuera de la mesa”.

En entrevistas en varios programas estadounidenses, añadió que las conversaciones con China habían producido acuerdos iniciales para detener la entrada de precursores químicos del fentanilo a Estados Unidos, y que Pekín haría compras “sustanciales” de soja y otros productos agrícolas, además de posponer sus controles de exportación sobre tierras raras.

China “los retrasará durante un año mientras los reevalúa”, dijo Bessent sobre ese tema, y agregó que Pekín aceptó realizar compras agrícolas “sustanciales” a Estados Unidos.

Trump busca reformar su imagen de negociador

en Malasia

El avance hacia un posible acuerdo se produjo durante la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en Kuala Lumpur, en la que Trump busca reforzar su imagen de negociador global. Sin embargo, su forma de negociar ha provocado serias alteraciones dentro y fuera del país. Sus aranceles han tensionado relaciones con socios comerciales, mientras que un cierre del gobierno estadounidense lo ha enfrentado con los demócratas.

En la cumbre, Tailandia y Camboya firmaron un acuerdo ampliado de alto el fuego en una ceremonia a la que asistió Trump. Sus amenazas de presión económica impulsaron a ambas naciones a detener los enfrentamientos a lo largo de su frontera disputada a principios de este año.

Tailandia liberará prisioneros camboyanos y Camboya comenzará a retirar artillería pesada como parte de la primera fase del acuerdo. Observadores regionales supervisarán la situación para evitar que se reactiven los combates.

“Hicimos algo que muchos dijeron que no se podía lograr”, dijo Trump. El primer ministro camboyano, Hun Manet, lo calificó como un “día histórico”, y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, señaló que el acuerdo crea “las bases para una paz duradera”.

El presidente firmó marcos económicos con Camboya, Tailandia y Malasia, algunos destinados a aumentar el comercio de minerales críticos. Estados Unidos busca depender menos de China, que ha utilizado las restricciones a la exportación de componentes clave para la fabricación tecnológica como herramienta de presión en las negociaciones comerciales.

“Es muy importante que cooperemos como socios dispuestos para asegurar cadenas de suministro fluidas y seguras, por la calidad de vida de nuestra gente y nuestra seguridad”, dijo el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

Trump retoma contacto con una región clave

Trump solo asistió a esta cumbre una vez durante su primer mandato, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, parecía poco familiarizado con la ASEAN durante su audiencia de confirmación en enero.

El evento de este año le dio a Trump la oportunidad de retomar el vínculo con países que suman una economía de 3.8 billones de dólares y 680 millones de habitantes.

“Estados Unidos está con ustedes al 100%, y pretendemos ser un socio y amigo sólido durante muchas generaciones”, dijo Trump, y describió a sus homólogos como “líderes espectaculares” y afirmó que “todo lo que tocan se convierte en oro”.

Es su primer viaje a Asia desde su regreso a la Casa Blanca en enero. El lunes viajará a Japón, en la siguiente etapa de su gira.

El martes, Trump se reunirá con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien ha declarado que fortalecer los lazos con Estados Unidos es “la máxima prioridad de su administración en el ámbito diplomático y de seguridad”. El mandatario estadounidense dijo haber escuchado “cosas excelentes sobre ella” y destacó que es discípula del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, con quien mantuvo estrechos vínculos.

Trump tiene previsto aterrizar el miércoles en la ciudad portuaria de Busan, en el sur de Corea del Sur, antes de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

El jueves, los mercados globales estarán atentos para ver si el encuentro con Xi puede frenar finalmente la guerra comercial desatada por los aranceles masivos de Trump.

Además, el ministro de Reunificación de Corea del Sur señaló que existe una “posibilidad considerable” de que Trump también se reúna con Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.



En Malasia —su primera visita al país como presidente— su avión fue escoltado durante la aproximación final a Kuala Lumpur por dos cazas F-18 de la Fuerza Aérea malasia. Recibido con alfombra roja y un mar de banderas de Malasia y Estados Unidos, Trump respondió sonriente con su característico movimiento de brazos ante los bailarines y artistas tradicionales.

El presidente, que también firmó un acuerdo comercial y de minerales con Malasia, se desplazó junto al primer ministro, Anwar Ibrahim, en su limusina blindada, conocida como 'La Bestia'. Un pequeño grupo de manifestantes, algunos con pancartas que decían 'Dump Trump' (Echen a Trump), se reunió en otro punto de la ciudad.

Los aranceles en el centro de la gira de Trump

Trump se reunió con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Kuala Lumpur, quien también asistía a la cumbre. Ha habido fricciones entre ambos a raíz del procesamiento en Brasil de Jair Bolsonaro, el antiguo mandatario del país y aliado cercano de Trump. Bolsonaro fue condenado el mes pasado por intentar revertir los resultados electorales en Brasil.

Durante su encuentro, Lula urgió al republicano a levantar los aranceles de 50% que su país impuso sobre los productos brasileños, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

"El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente", afirmó Vieira.

Mientras Trump mostraba acercamiento con Lula, evitó al primer ministro canadiense, Mark Carney. El presidente está molesto por un anuncio televisivo canadiense que critica sus políticas comerciales y, de camino a la cumbre, anunció en redes sociales que aumentaría los aranceles a Canadá por ello.

Uno de los ausentes en la cumbre fue el primer ministro indio, Narendra Modi. Aunque mantuvo una relación estrecha con Trump durante su primer mandato, el vínculo se ha vuelto más tenso últimamente. Trump causó irritación al presumir que había resuelto un conflicto reciente entre India y Pakistán, y aumentó los aranceles sobre India por su compra de petróleo ruso.

Con información de AP y AFP.

