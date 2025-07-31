¿Qué sigue con la pausa de 90 días para los nuevos aranceles a México que dio Trump?

Video Trump anuncia prórroga de 90 días a los aranceles del 30% a México para negociar acuerdo comercial

El gobierno de Estados Unidos concedió una pausa de 90 días a la imposición de aranceles generales del 30% a las importaciones mexicanas mientras ambos países buscan negociar un acuerdo comercial.

Luego de una llamada entre el presidente Donald Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ambos anunciaron que pactaron la pausa mientras llevan a cabo negociaciones bilaterales.

Trump dijo que, mientras tanto, continuará vigente el esquema de 25% de aranceles que su gobierno ya aplica a los productos importados a Estados Unidos fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), acuerdo que el gobierno mexicano considera que se "protege" con la decisión de Washington.

El mandatario estadounidense dijo que se continuarán aplicando aranceles de 25% a los automóviles importados a Estados Unidos que no cumplen con el tratado trilateral y de 50% al acero, aluminio y cobre.

Los gravámenes al cobre forman parte de una nueva ronda arancelaria global que entrará en vigor a partir del viernes.

“Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”, anunció Trump en su red social Truth Social.

Por su parte, Sheinbaum destacó en su conferencia de prensa matutina, cuyo horario fue modificado a raíz de la llamada con Trump, que su administración logró “salvaguardar el TMEC” en medio de las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

“México sigue siendo hoy dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones; es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción”, dijo Sheinbaum.

Con la pausa acordada entre ambos países, se frenó, por ahora, la imposición de los aranceles del 30% que previamente Trump había dicho entrarían en vigor a partir del viernes 1 de agosto con el argumento de que México no ha hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo hacia suelo estadounidense.

“Un logro muy grande”, dice el secretario de Economía mexicano tras prórroga de Trump

Durante la conferencia de Sheinbaum, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, calificó como "un logro muy grande" que se haya acordado la prórroga de 90 días a los nuevos aranceles que habrían entrado en vigor el viernes.

"México ha hecho todo lo necesario para lograr este desenlace", dijo Ebrard en la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum.

Ebrard destacó que el gobierno de Trump haya decidido mantener fuera de la imposición de aranceles existente a los productos mexicanos cubiertos por el TMEC y recordó que el TMEC contiene una cláusula de revisión prevista para enero de 2026.

"Lo que se ha logrado tiene un impacto enorme, porque mantiene a México en una posición mucho mejor que el resto de los países", dijo Ebrard. "Al quedar el 84.4% de nuestro comercio amparado con el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos sin el pago de tarifas o aranceles".

Además, dijo que la prórroga fue concedida por Trump sin que México haya hecho alguna "concesión" adicional a las que ya ha acordado, como el despliegue de miles de tropas a la frontera para frenar la migración y combatir el tráfico de drogas.

"Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México, entonces pienso que sí es un logro muy grande".

Qué aranceles ya paga México por exportar a EEUU

Poco después de asumir la presidencia en enero, el gobierno de Trump anunció la implementación de aranceles del 25% a los productos de México y Canadá porque, según él, ambos países no hacían lo suficiente para frenar la migración.

En el caso mexicano además acusó al gobierno de sostener una “alianza intolerable” con los carteles y no frenar el tráfico de fentanilo. Sheinbaum rechazó las acusaciones.

Luego, Trump aplicó aranceles del 25% al acero y aluminio a nivel global. México no quedó excluido de esa primera medida, que luego fue modificada al alza por Trump a un 50% arancelaria a esos metales.

Trump anunció posteriormente aranceles automotrices del 25% a nivel global, por lo cual los vehículos fabricados en México y exportados a Estados Unidos desde ese país que no cumplen con las exigencias del TMEC también deben pagar el gravamen.

Además, a mediados de julio el gobierno estadounidense comenzó a aplicar un arancel del 17.09% a los tomates mexicanos al cancelar un acuerdo que había estado vigente desde 1996 que evitaba el cobro de una “cuota compensatoria” a la fruta por una denuncia de prácticas desleales de los productores mexicanos.

México niega que los productores de tomate incurran en esa práctica, conocida como dumping.

Hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum ha dicho que tiene “ventajas” junto con Canadá frente a otros países, porque la mayoría de las exportaciones mexicanas son enviadas a Estados Unidos bajo el TMEC.

Los aranceles que entrarán en vigor este 1 de agosto a nivel mundial

El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras, más allá del mínimo universal del 10% impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles.

El viernes también entrarán en vigor recargos del 50% para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile, que exporta toneladas de ese producto anualmente a Estados Unidos.

México también pagará ese 50% al cobre, de acuerdo con lo anunciado por Trump.

Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11% y un 50%, dependiendo del origen de los bienes.

Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.

Con información de AFP.

