¿Está ganando Trump la guerra comercial que le declaró al resto del mundo?

Video ¿En qué consiste el nuevo acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea? Te explicamos

El presidente Donald Trump parece tener razones para sentir que está “ganando” en la guerra comercial que le declaró al mundo en abril pasado desde el jardín de la Casa Blanca en lo que llamó como el ‘Día de la liberación’.

Tras sacudir al mundo entero anunciando “aranceles recíprocos” a decenas de países —incluyendo algunos con economías pequeñas como la africana Lesoto o hasta unas remotas islas al sur de Australia donde solo viven pingüinos—, hacer tambalear a los mercados y hacer un retiro táctico, ahora el presidente parece estar cosechando su cuestionada política comercial.

Esta semana se anunció uno de los acuerdos comerciales más importantes: el de EEUU con la Unión Europea y, aunque del lado europeo muchos consideran que fue una humillación por todo lo que tuvo que ceder a cambio de poco, el pacto inyecta un poco de tranquilidad porque con él se pone paz en lo que tenía visos ya de una guerra comercial abierta.

La Casa Blanca describió el acuerdo como “un rotundo triunfo del liderazgo estadounidense (…) aclamado por expertos en comercio, líderes empresariales y responsables políticos como una victoria histórica”.

Otros socios comerciales han llegado a acuerdos, como Japón, Vietnam, Indonesia, Filipinas y el Reino Unido.

La tesis de Trump se impone en contra de la opinión experta

Esos pactos han sido impulsados por Trump con una combinación de amenazas y halagos, basados en su creencia (y la de su asesor Peter Navarro) en el proteccionismo como manera de apuntalar la industria estadounidense y crear empleo, aun en contra de la opinión dominante de los expertos en economía.

La justificación original del mandatario es que EEUU tiene enormes déficits comerciales con la mayoría de sus socios, algo que el consenso de los especialistas niega que sea necesariamente un problema.

"Un déficit comercial no es ni bueno ni malo, es sencillamente una cosa que pasa. En el momento en el que hay más de un país en el mundo va a haber un déficit comercial. Los déficits comerciales entre países son normalísimos, no son malos. Lo que es malo es una guerra comercial", dijo a raíz de la declaratoria de guerra de Trump Pau Pujolàs economista y profesor de la Universidad McMaster de Ontario a Univision Noticias.

Esa y otras opiniones expertas en materia comercial está siendo desafiada con los resultados que se están viendo a días de que se cumpla el último plazo que dio Trump para que las naciones negociaran con Washington.

"Los acuerdos comerciales parecen considerarse una victoria calificada para Trump, ya que otros países ofrecen condiciones comerciales favorables a EEUU al tiempo que aceptan los aranceles estadounidenses", afirmó Eswar Prasad, economista de la Universidad de Cornell.

Las bolsas han recuperado con creces de la ola de ventas inducida por el anuncio de aranceles en abril, alejando temores de recesión e inflación y miles de millones de dólares en nuevos ingresos provenientes de sus gravámenes a los productos extranjeros están llegando al Tesoro, con lo en parte se podría compensar los enormes recortes de impuestos que promulgó el 4 de julio.

"¿Dónde están los 'expertos' ahora?", publicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en X.

Todavía no se ha logrado un acuerdo con China, la segunda economía del mundo, que ha amenazado con aranceles de represalia y la retención de las exportaciones de minerales de tierras raras, necesarios para la producción de vehículos eléctricos, chips de computadora y turbinas eólicas.

Tampoco hay nada final con México y Canadá, los dos principales socios comerciales estadounidenses, o países tan importantes como India, Corea del Sur o Taiwán.

Trump no cuenta aún

con la garantía de un final feliz

Históricamente, la mayoría de los acuerdos comerciales requieren meses e incluso años de negociaciones que se basan en detalles minuciosos, como el que une a México con Canadá y EEUU.

Los acuerdos marco a los que se ha llegado hasta ahora han sido escuetos en detalles, aunque profusos en hipotéticos, como la promesa de masivas inversiones en EEUU.

"Es bastante sorprendente que se considere un momento de alivio", declaró a la agencia AP Daniel Hornung, exfuncionario económico de la Casa Blanca durante el gobierno de Joe Biden.

"Si el nuevo punto de referencia para todos los socios comerciales es del 15%, esto supone un lastre significativo para el crecimiento que incrementa los riesgos de recesión, a la vez que dificulta los recortes de la Fed".

Analistas de Morgan Stanley afirmaron que "el resultado más probable es un crecimiento lento y una inflación firme", pero no una recesión y lejos del auge económico que promete el presidente.

Después de todo, los aranceles del 15% a la UE y Japón representan un ligero aumento con respecto al tipo del 10% que Trump comenzó a aplicar en abril durante un período de negociación.

Si bien los automóviles fabricados en la UE y Japón ya no se enfrentarán a los aranceles del 25% que Trump había impuesto, sí se tendrán un impuesto del 15% que aún no se ha reflejado en los precios de los concesionarios estadounidenses.

"Los concesionarios acumularon existencias antes de la implementación de los aranceles, lo que amortiguó el impacto inmediato en los precios minoristas. Ese colchón está comenzando a agotarse", declaró Morgan Stanley en una nota aparte.

El gobierno ha afirmado que la falta de aumentos en los precios de los automóviles sugiere que los productores extranjeros están absorbiendo los costos, pero en última instancia, podría reflejar simplemente la acumulación de inventarios de automóviles para anticiparse a los impuestos de importación.

"No cantaría victoria", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, al destacar cómo el arancel estadounidense a las importaciones ha aumentado del 2,5 % a 17,5 % en lo que va del año.