Presidente Trump choca con la ciencia del coronavirus

Un mes después, nadie habla de "un engaño". Y el virus ciertamente no está bajo control. Hasta el 29 de marzo hubo 124,763 casos en los Estados Unidos con 2,191 muertes, según un recuento mantenido por la Universidad Johns Hopkins basado en las cifras reportadas por los gobiernos y las autoridades de salud.

Economía / cierre nacional

Trump dijo el 24 de marzo a un 'town hall' virtual al aire libre de Fox News en la Casa Blanca: "Me encantaría que el país se abriera y se preparara para la Pascua".

Pero, el hecho es que sus propios asesores de salud pública dicen que la enfermedad sigue siendo altamente contagiosa y que los números continuarán aumentando durante algún tiempo antes de alcanzar un pico y comenzar a disminuir. Los expertos dicen que no es probable que sea antes de finales de abril, como muy pronto.

Añadió en CNN ese mismo día: "Tienes que entender que tú no haces la agenda; el virus hace la agenda".

Por mucho que el presidente quiera tener el país "abierto" en Semana Santa, no depende realmente de él. Las restricciones en reuniones públicas, lugares de trabajo, transporte público, carreteras, tiendas y escuelas, generalmente se consideran competencia de los gobernadores estatales y alcaldes de las ciudades. El gobierno federal controla los parques nacionales y las fronteras.

Verano

Apenas un mes después, médicos y científicos advierten que, aunque varios estudios han detectado que el clima afecta los virus similares a la gripe, ese no parece ser el caso del covid-19.

"Todos nuestros estudios (existentes) sobre el clima incluyen enfermedades epidémicas. Pero este es un patógeno nuevo. Lo que significa que no hay inmunidad poblacional", dijo Rachel Baker, experta en clima y enfermedades infecciosas del Instituto Ambiental de Princeton en Nueva Jersey.

Univision Noticias hablo con media docena de doctores y científicos que confirmaron que no deberíamos esperar alivio con el aumento de las temperaturas.

Hidroxicloroquina

Pero Trump ha exagerado las perspectivas de un tratamiento rápido o una cura para covid-19. No se han aprobado medicamentos como tratamiento, cura, medicina preventiva o vacuna para la enfermedad, y los funcionarios de salud pública dicen que no esperen nada inminente, tal vez no por otro año y medio.