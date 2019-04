Por qué Trump insiste en que su padre nació en Alemania (que es falso) y la gente le sigue creyendo

El presidente Donald Trump lo ha repetido tantas veces que algunos lo dan por hecho. Pero una vez más, una de sus afirmaciones resulta ser falsa y para comprobarlo no hay que ir muy lejos: solo hay que revisar un certificado de nacimiento de un registro público. Aun así, el mandatario aseguró este martes –por cuarta vez en público– que su padre nació en Alemania, lo cual es mentira.

"Mi padre es alemán, era alemán. Nació en un lugar muy maravilloso en Alemania, por eso tengo un gran sentimiento por Alemania", dijo Trump a los reporteros durante una rueda de prensa con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

Durante esa conversación sobre el gasto militar, el presidente vio pertinente volver a recurrir al comentario de que su papá, Fred Trump, era nacido en la Unión Europea (UE), como lo hizo en varias ocasiones el año pasado. Cada que lo ha dicho ha sido en conversaciones sobre relaciones de EEUU con la UE.

Por ejemplo, en julio de 2018 lo dijo en una entrevista con Fox sobre tratados de comercio con Europa: "Mis padres nacieron en la Unión Europea. Yo amo esos países, Alemania y todos esos países, Escocia". En efecto, su madre Mary Anne Trump, sí nació en Escocia. Pero su padre, no.

¿Cuál es la historia real?

A Trump no le preocupa al parecer que es una afirmación que incluso desmiente lo que él escribió en su libro de 1987 'Art of the Deal' (El Arte de Negociar), donde claramente dice que "Fred Trump nació en Nueva Jersey en 1905". Sin embargo, esto tampoco es preciso, pues su padre nació fue en el Bronx, de acuerdo con el certificado de nacimiento que varios medios han obtenido del Departamento de Registros de la ciudad de Nueva York.

La historia es que el abuelo del presidente, Friedrich Trump, quien sí era alemán, emigró a Estados Unidos en 1885 y se hizo ciudadano en 1892, según narra el libro 'The Trumps' de Gwenda Blair, citado por el diario The Washington Post. Pero le había hecho una promesa a su esposa, Elizabeth, de que si no le gustaba EEUU podían volver a Alemania y así lo hicieron en 1904.

Sin embargo, al regresar a su país fue expulsado al año siguiente porque el gobierno alemán consideró que se había ido para evadir el servicio militar y le quitó la ciudadanía. Es cuando Friedrich y su esposa Elizabeth, quien ya estaba embarazada de Fred, vuelven a EEUU en 1905. En ese momento nació el padre del mandatario, en el Bronx (no en Nueva Jersey).

Otra de las imprecisiones en el libro 'El Arte de Negociar' del entonces empresario Donald Trump es que menciona que su abuelo llegó de Suecia, no Alemania. Otra falsedad, que según un primo suyo le dijo al diario The New York Times, se debe a que era una mentira buena para los negocios de la familia porque Alemania era un país impopular durante y después de la Segunda Guerra Mundial y "él pensó que no podía vender todas esas casas si había toda esa gente judía".

A la gente no le interesa que Trump mienta

Aunque la verdad sobre este hecho está tan a la vista como mucha información disponible en Internet –solo hay que googlear el nombre de su padre y aparece su lugar de nacimiento–, a Trump le sigue pareciendo normal mentir una y otra vez sobre algo tan básico como la nacionalidad de su papá.

La pregunta es por qué y algunos analistas coinciden en que sencillamente al presidente no le preocupa andar repitiendo mentiras, hasta relacionadas con su vida personal, porque a sus seguidores tampoco les importa que les mienta, siempre y cuando cumpla con otras de sus promesas como mandatario.

"Yo creo que simplemente el presidente se ha dado cuenta de que cuando él sale a un mitin a la gente no le interesa (que diga mentiras), es increíble, que él puede dec ir cualquier cosa y todo el mundo va a saber en 30 segundos mirando en Wikipedia que su padre no nació en Alemania", dijo a CNN Philip Mudd, exsubdirector del Centro Antiterrorismo de la CIA.

"Aún así él se da cuenta que el 40% de la población dice 'si puedes darme mejor desempeño para mi plan de retiro, no me importa si tu padre nació en el Bronx –que creo que queda al lado de Múnich– o si tu padre nació en Nueva York'", agrega. "Se dio cuenta de que a la gente no le interesa y eso es lo increíble".



