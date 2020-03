Reino Unido opta por un camino menos drástico para abordar el coronavirus

Mensajes mixtos

Cambio de tono

No fue tan lejos como Estados Unidos, donde Trump recomendó el lunes evitar todas las reuniones públicas de más de diez personas. En cambio, Johnson aconsejó al público británico, especialmente a los mayores de 70 años, "que detuvieran el contacto no esencial con los demás", evitando bares, clubes, teatros y otros lugares sociales.





"No entiendo del todo, y creo que mucha gente no entiende, cómo dejar que todos hagamos nuestro trabajo no enfermará a mucha gente en poco tiempo", dijo un empleado público del Reino Unido a Univision Noticias, pidiendo no ser nombrado.