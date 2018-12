🎧 Podcast: ¿Por qué Trump miente tanto y tan seguido?

Sabemos que el presidente Donald Trump tiene una compleja relación con la verdad, que no siempre respeta los hechos documentados y comprobados, como recientemente cuando descartó la exactitud de la ciencia del informe sobre cambio climático que publicó su propio gobierno.

Trump ofrece material interminable para las organizaciones de verificación del discurso político o factcheckers, al punto que en uno de ellos, el del diario The Washington Post, creó una categoría adicional para poder llevarle al presidente la cuenta, no solo de las falsedades que dice, sino de esas que sigue repitiendo pese a que se le ha demostrado más de una vez que no es cierto.