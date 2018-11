¿Podrá Nancy Pelosi vencer la rebelión demócrata y volver a presidir la Cámara de Representantes?

La actual líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi , quiere volver al cargo en el que hizo historia entre 2007 y 2011, pero ha encontrado alguna resistencia a sus deseos. Paradójicamente, entre quienes no quieren verla como speaker hay algunas de sus actuales compañeras de bancada.

Entre los firmantes hay dos mujeres: Linda Sánchez, de California, el mismo estado que representa Pelosi, y Kathleen Rice, de Nueva York. Once son congresistas que repetirán en sus escaños y cuatro han sido recién elegidos en los comicios de mitad de periodo del 6 de noviembre.

Pelosi se ha embarcado en una misión de contactos personales para convencer a sus críticos y ha logrado atraer a su campo a algunos, como el representante por Nueva York, Brian Higgins, uno de los firmantes, quien tras reunirse con la líder parece haber cambiado de idea, en parte porque reconoce que "ahora mismo no hay alternativa".

Los próximos pasos

Como reconoció Higgins, la facción rebelde no propone ninguna alternativa a Pelosi, quien se espera que logre ser la nominada al cargo la próxima semana cuando sea planteado el tema dentro del Partido Demócrata , al fin y al cabo, solo necesita la mayoría de los votos de la bancada y esos parece tenerlos asegurados.

En una entrevista con la publicación especializada Politico, Fudge había reconocido la posibilidad de no concretar su postulación si se llegara a un acuerdo con la actual líder de la minoría para que asuma el control de la Cámara de Representantes por un solo periodo. No se sabe si esa transacción se concretó y que por eso ahora la congresista apoya a la demócrata de California.

Todavía no es del todo seguro que cuando en enero se reúna el nuevo Congreso y tenga que seleccionar sus nuevas autoridades, el panorama sea completamente favorable para Pelosi. En ese momento necesitará al menos 218 de los 232 escaños que hasta ahora han asegurado los demócratas. Para cumplir su plan, la aspirante a presidenta de la Cámara de Representantes no podrá perder más de 14 votos.

Quince de los firmantes de la carta no han abjurado del plan, como hizo Higgins, y hay al menos un par de decenas de congresistas que no están del todo convencidos de darle de nuevo la responsabilidad a la demócrata.

En la ‘rebelión’ no figura por ahora ninguna de las nuevas congresistas elegidas que integrarán el grupo de 100 mujeres parlamentarias y que será la mayor presencia femenina en la historia del Congreso estadounidense

Viejas vs. Nuevas caras

Con 56 años, el jefe del Caucus Demócrata, Joseph Crowley, no podría ser calificado de viejo, pero ya no importa porque este año acaban sus responsabilidades parlamentarias ya que perdió su distrito de Nueva York en primarias precisamente contra la mujer de menor edad en integrar el Congreso, Alexandria Ocasio Cortez , de 29 años.

La nueva congresista por El Bronx, para muchos la personificación de la rebeldía de la nueva generación de demócratas progresistas, respalda a Pelosi porque asegura que los desafiantes no presentan una “visión, no hay valores comunes, no hay objetivo” en los argumentos que presentan salvo el “necesitamos cambiar”, según dijo en una entrevista con MSNBC.