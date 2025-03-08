Qué dice el nuevo plan de los republicanos para evitar el cierre del gobierno

Video Trump anuncia más aranceles a diversas importaciones y respalda a Musk para auditar el Pentágono

Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer el sábado un proyecto de ley de gasto que mantendría financiadas a las agencias federales hasta el 30 de septiembre, impulsando una estrategia que seguramente provocará una importante confrontación con los demócratas sobre el gasto gubernamental.

El proyecto de ley de 99 páginas daría un ligero impulso a los programas de defensa y al mismo tiempo recortaría los programas no relacionados con la defensa por debajo de los niveles del año presupuestario 2024.

PUBLICIDAD

Es probable que ese enfoque sea un fracaso más para la mayoría de los demócratas que han insistido durante mucho tiempo en que el gasto en defensa y no relacionado con la defensa avance en la misma dirección.

El Congreso debe actuar antes de la medianoche del proximo viernes para evitar un cierre parcial del gobierno.

El presidente de la Cámara baja Mike Johnson, republicano por Luisiana, está preparando el proyecto de ley para someterlo a votación el martes a pesar de la falta de aceptación de los demócratas, esencialmente retándolos a votar en contra y arriesgarse a un cierre.

También apuesta a que los republicanos puedan lograr que la legislación sea aprobada en la Cámara Baja en gran medida por sí mismos.

Los republicanos tienen una mayoría de 218-214 en la Cámara, por lo que si todos los legisladores votan, sólo pueden permitirse una deserción si los demócratas se unen en la oposición.

Las matemáticas se vuelven aún más difíciles en el Senado, donde al menos siete demócratas tendrían que votar a favor de la legislación para superar un obstruccionismo. Y eso suponiendo que los 53 republicanos voten a favor.

Trump elogia proyecto de ley que eleva el gasto en defensa

La estrategia cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien hasta ahora ha demostrado capacidad para mantener a raya a los republicanos.

Trump elogió el proyecto de ley y escribió en X que los republicanos deben “permanecer UNIDOS, SIN DISENSO - la lucha debe ser para otro día en el que sea el momento adecuado”.

PUBLICIDAD

"Se avecinan grandes cosas para Estados Unidos y les pido a todos que nos den unos meses para llegar hasta septiembre y poder seguir poniendo en orden la 'casa financiera' del país", dijo.

El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes esbozó algunos detalles de la medida, diciendo que permitiría alrededor de 892,500 millones de dólares en gastos de defensa y alrededor de 708,000 millones de dólares en gastos no relacionados con la defensa.

El gasto en defensa está ligeramente por encima del nivel del año anterior, pero el gasto no relacionado con la defensa, dijeron los asistentes, estuvo alrededor de 13 mil millones de dólares por debajo del año pasado.

La medida tampoco incluirá fondos solicitados por legisladores individuales para miles de proyectos comunitarios en todo el país, denominados asignaciones.

El proyecto de ley no cubre la mayor parte del gasto gubernamental, incluidos programas como el Seguro Social y Medicare. La financiación de esos dos programas está en piloto automático y el Congreso no la revisa periódicamente.

Demócratas critican el proyecto de ley presupuestaria que asigna menos recursos al gasto social

Los principales demócratas en los Comités de Asignaciones de la Cámara y el Senado, la representante de Connecticut Rosa DeLauro y la senadora de Washington Patty Murray, emitieron declaraciones criticando la legislación.

"Me opongo firmemente a esta resolución continua de todo el año", dijo DeLauro.

Murray dijo que la legislación “daría a Donald Trump y Elon Musk más poder sobre el gasto federal y más poder para elegir ganadores y perdedores, lo que amenaza a las familias en los estados demócratas y rojos por igual”.

PUBLICIDAD

La senadora republicana de Maine Susan Collins, que encabeza el Comité de Asignaciones del Senado, dijo que la atención debe centrarse en evitar un cierre porque los cierres tienen consecuencias negativas en todo el gobierno.

“Requieren que ciertos empleados gubernamentales esenciales, como agentes de la Patrulla Fronteriza, miembros de nuestro ejército y Guardia Costera, inspectores de la TSA y controladores de tráfico aéreo, se presenten a trabajar sin tener certeza de cuándo recibirán su próximo cheque de pago”, dijo Collins. "No podemos permitir que eso ocurra".

Los republicanos atienden el llamado de Trump

El pedido de unidad de Trump parece estar surtiendo efecto. Algunos conservadores que casi nunca votan a favor de resoluciones continuas expresaron mucha apertura a una resolución la semana pasada.

El representante Ralph Norman, republicano por Carolina del Sur, dijo que nunca ha votado a favor de una resolución continua, lo que los legisladores suelen llamar CR, pero está de acuerdo con el esfuerzo de Johnson.

Agregó que tiene confianza en Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés) , bajo control de Elon Musk, para marcar una diferencia en la deuda de la nación.

"No me gustan los CR", dijo Norman. “¿Pero cuál es la alternativa? ¿Negociar con los demócratas? No."

“¿Congelo el gasto durante seis meses para identificar más recortes? Que alguien me diga por qué eso no es una victoria en Washington”, añadió el representante Chip Roy, republicano por Texas, otro legislador que a menudo ha votado en contra de proyectos de ley de gasto, pero apoya la resolución continua de seis meses.

PUBLICIDAD

Los republicanos también esperan que resolver el gasto de este año les permita d edicar toda su atención a extender los recortes de impuestos individuales aprobados durante el primer mandato de Trump y aumentar el límite de deuda de la nación para evitar un impago federal catastrófico.

Los demócratas se mueven con cautela

Los líderes demócratas advierten que la decisión de seguir adelante sin consultarlos aumenta las perspectivas de un cierre. Una de sus mayores preocupaciones es la flexibilidad que la legislación le daría a la administración Trump en materia de gasto.

El liderazgo demócrata en ambas cámaras ha enfatizado que los republicanos tienen la mayoría y son responsables de financiar al gobierno.

Pero los líderes también han sido cautelosos a la hora de decir cómo votarían los demócratas sobre una resolución continua.

"Tenemos que esperar para ver cuál es su plan", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. "Siempre hemos creído que la única solución es una solución bipartidista, pase lo que pase".

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo a principios de esta semana que el grupo demócrata se reuniría y discutiría la legislación en el “momento apropiado”. Pero el viernes adoptó un tono más contundente.

Jeffries dijo que los demócratas están listos para negociar un “acuerdo de gasto bipartidista y significativo que ponga a los trabajadores en primer lugar”.

Pero dijo que la “resolución continua partidista” amenaza con recortar fondos para programas clave, como beneficios para veteranos y asistencia nutricional para familias de bajos ingresos.

PUBLICIDAD

"Eso no es aceptable", dijo Jeffries.

Mira también: