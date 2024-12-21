Por qué el caos para evitar el cierre de gobierno en EEUU es también una señal de advertencia para Trump

Video La Cámara Baja aprueba un plan de financiación a pocas horas de un potencial cierre de gobierno

Casi ‘in extremis’, pero Estados Unidos logró evitar el cierre de gobierno por falta de fondos previsto para la medianoche del viernes gracias a la extensión del presupuesto federal aprobada pocas horas antes por la Cámara de Representantes.

La nueva propuesta, que dota a la Administración federal de fondos hasta el 14 de marzo del próximo año, logró el apoyo necesario de dos tercios de la Cámara Baja. Y este sábado en la mañana, el presidente Joe Biden firmó la ley, sorteando el shutdown (al menos hasta el año que viene).

La posibilidad del cierre, sin embargo, parecía más cercana que nunca después de que Donald Trump y su mano derecha Elon Musk dinamitaran el miércoles un acuerdo que habían alcanzado los líderes demócratas y republicanos del Congreso.

El presidente electo y Musk, quien se encargará de recortar el gasto público en el futuro gobierno, forzaron a que la mayoría republicana de la Cámara Baja rompiera el acuerdo y llevara a votación un plan unilateral que el jueves se hundió en el pleno por la oposición de los demócratas, pero también de algunos republicanos.

Este viernes se llegó finalmente a un acuerdo, pero solo tras dejar fuera una de las exigencias de Trump y que era uno de los mayores obstáculos para aprobar el plan en los intentos anteriores: la eliminación del techo de la deuda, que establece un tope para el endeudamiento del gobierno, y que suponía una línea roja para los demócratas y algunos republicanos.

Así, el gran caos originado en torno a este posible cierre de gobierno supuso la primera gran prueba del poder que Trump sobre los republicanos en el Congreso… y el resultado dejó claro que su influencia y control sobre su propio partido tendrá claros límites en su próximo mandato como presidente.

Los límites de la influencia de Trump sobre su propio partido en el Congreso

La exigencia de Trump respecto a la deuda era, para muchos, casi imposible de cumplir.

El Partido Republicano se ha opuesto tradicionalmente al aumento de la deuda pública, pero el presidente electo prevé que necesitará endeudarse para llevar a cabo sus planes de gobierno y quería que la eliminación del techo de deuda se aprobase mientras Joe Biden todavía está en la Casa Blanca.

Desde hace tiempo, muchos miembros conservadores del Congreso exigen que cualquier aumento de la deuda venga acompañado de recortes en el gasto gubernamental.

Dado que las propuestas para evitar el cierre de gobierno no incluían este último punto, los demócratas se opusieron. Pero también lo hicieron un número considerable de republicanos, que pese a ser mayoría en la Cámara de Representantes, hicieron que los primeros planes no contaran con el apoyo suficiente.

Así, aunque los republicanos tendrán desde el año que viene el control de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, resulta evidente que para sacar adelante sus proyectos dependerán con frecuencia no solo de los demócratas, sino también de algunos miembros de su propio partido.

"Entonces, ¿este es un proyecto de ley republicano o un proyecto de ley demócrata?", se burló Musk en las redes sociales antes de la votación de este viernes.

Finalmente, el proyecto de financiación fue aprobado con el apoyo de casi todos los representantes demócratas. Sin embargo, tres docenas de republicanos siguieron en contra.

"Hoy, los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestro compromiso de colaborar, no de dividir. El pueblo estadounidense merece un gobierno que trabaje para ellos", manifestó el legislador demócrata Bennie Thompson en X.

De este modo, aunque Trump está mostrando su poder en varios aspectos en estas semanas previas a su investidura, también están quedando en evidencia los claros límites de su influencia en el Congreso.

La falta de aprobación del plan al que él y Musk dieron el visto bueno supuso sin duda su primera derrota importante un mes antes de asumir el cargo.

¿Cómo reaccionaron demócratas y republicanos a la influencia de Musk?

El texto aprobado este viernes por la Cámara Baja de 118 páginas, simplifica notablemente el acuerdo bipartidista inicial, que tenía 1.547 páginas, algo que había indignado a Musk.

La propuesta aprobada extiende el presupuesto federal hasta el 14 de marzo de 2025, cuando Trump ya estará en el poder tras ser investido el 20 de enero.

Incluye $100,000 millones para prevención de desastres naturales y $10,000 millones para apoyo a los agricultores.

La influencia sobre Trump de Musk, el hombre más rico del mundo, es blanco de las críticas demócratas, con cuestionamientos sobre cómo un ciudadano no elegido puede ejercer tanto poder.

Pero también algunos republicanos parecen chocar con la injerencia de Musk, que junto al presidente electo se opuso al acuerdo de financiación original, acordado por republicanos y demócratas.

"La última vez que lo comprobé, Elon Musk no tenía voto en el Congreso", dijo a CNN el republicano Rich McCormick, congresista por Georgia en la Cámara de Representantes.

"Tiene influencia y nos presionará para que hagamos lo que crea correcto para él. Pero yo tengo 760,000 personas que votaron por mí para que haga lo correcto para ellos", agregó.

