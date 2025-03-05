"Esto es solo el principio": las principales claves del extenso, divisivo y desafiante mensaje de Trump al Congreso

Video Las 5 claves que marcaron el discurso de Trump ante el Congreso

El presidente Donald Trump dio su primer mensaje este martes al Congreso en el que resumió sus turbulentas primeras semanas en el cargo, que han incluido un desmantelamiento del gobierno federal, tensiones con los aliados de Estados Unidos y una guerra comercial que agrava la incertidumbre económica.

Su discurso ante el Congreso fue el último hito en la toma de control de Trump de la capital de la nación, donde la Cámara de Representantes y el Senado, liderados por los republicanos, han hecho poco para frenar al presidente mientras él y sus aliados trabajan para reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal y rehacer el lugar de Estados Unidos en el mundo.

PUBLICIDAD

Con un férreo control de su partido, Trump se ha envalentonado para tomar medidas radicales tras superar procesos de destitución en su primer mandato y enjuiciamientos penales entre sus dos administraciones.

“No ha sido más que una acción rápida e implacable”, dijo Trump sobre sus primeras semanas en el cargo. “El pueblo me eligió para hacer el trabajo, y lo estoy haciendo”.

Estos son los momentos más significativos del discurso del republicano en el Congreso.

El presidente promete rescatar la economía de EEUU ante las dudas de sus decisiones económicas

Trump habló en un momento crítico de su presidencia, ya que los votantes que le devolvieron a la Casa Blanca con su promesa de arreglar la inflación se están encontrando en cambio con un caos económico.

Todas las ganancias del S&P 500 desde el día de las elecciones se han esfumado en una caída de la bolsa de valores de EEUU este martes, mientras que las encuestas de confianza de los consumidores muestran que el público considera que la inflación está empeorando.

Para un presidente que cree que los anuncios de inversiones empresariales pueden impulsar las actitudes sobre la economía, el discurso fue de repente una prueba de su capacidad para reconstruir la confianza en su liderazgo económico.

“Entre mis máximas prioridades está rescatar nuestra economía y conseguir un alivio drástico e inmediato para las familias trabajadoras”, dijo Trump. Prometió organizar el gobierno federal para reducir los costes de los huevos y la energía, aunque ofreció escasos detalles de cómo lo haría.

PUBLICIDAD

Los aranceles fueron mencionados nuevamente por Trump, pero solo brevemente

Trump insistió en implementar aranceles durante su discurso en el Congreso, pero lo hizo brevemente, sin vanagloriarse del hecho de que los nuevos aranceles del 25% contra México y Canadá, y la duplicación de los aranceles existentes sobre las importaciones de China, habían entrado en vigor el mismo día del discurso, ni mucho menos mencionó el efecto negativo que había tenido en los mercados de valores.

“Cualquier arancel que nos impongan, nosotros se lo impondremos a ellos. Cualquier impuesto que nos impongan, nosotros se lo impondremos a ellos. Si ellos imponen aranceles no monetarios para mantenernos fuera de su mercado, entonces nosotros pondremos barreras no monetarias para mantenerlos fuera del nuestro. Recibiremos miles de millones de dólares y crearemos empleos como nunca antes hemos visto”, dijo Trump.

El presidente dijo que “los aranceles ayudarán a hacer a Estados Unidos rico de nuevo y hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, dijo Trump. “Y está ocurriendo. Y sucederá bastante rápido. Habrá una pequeña perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho”.

Trump apuesta por la idea de que gravar las importaciones es el camino hacia la riqueza para Estados Unidos.

La mayoría de los economistas dicen que los aranceles de Trump perjudicarían al país, ya que son aumentos de impuestos que podrían elevar los costes de los bienes de manera que también podrían perjudicar el crecimiento económico.

Trump sugirió en su discurso que el impacto en la inflación sería mínimo.

PUBLICIDAD

Trump revela que recibió una carte de Zelensky y dice que negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania van por buen camino

Durante su discurso Trump mencionó que recibió una carta a primera hora del martes del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que decía que el mandatario quiere volver a la mesa después de que una explosiva reunión en el Despacho Oval la semana pasada rompiera las negociaciones para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

"En la carta se lee que Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera", dijo Trump. "Nadie quiere la paz más que los ucranianos (...). Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera".

Queda por ver si la carta marcará una distensión en la largamente complicada relación Trump y Zelensky.

A finales de la semana pasada, Trump y el vicepresidente JD Vance aprovecharon una reunión en el Despacho Oval para arremeter contra Zelensky en la que trataron de humillarlo en lo que fue visto por muchos como una encerrona mientras su Washington se acerca cada vez más a Moscú.

A continuación, Trump puso fin abruptamente a la reunión de la Casa Blanca en la que se suponía que se iba a firmar el acuerdo, diseñado para dar a Estados Unidos acceso a los yacimientos ucranianos de titanio, litio, manganeso y otros minerales.

El lunes, Trump ordenó una "pausa" en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, mientras buscaba aumentar la presión sobre Zelensky para entablar negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

PUBLICIDAD

"Hemos tenido serias discusiones con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están listos para la paz", dijo Trump. "¿No sería eso hermoso?".

Trump celebra el trabajo de Musk en el DOGE

Trump, que cuenta con el asesor multimillonario Elon Musk para orquestar sus esfuerzos por recortar el tamaño y el alcance del gobierno federal, dijo que está trabajando para “recuperar la democracia de esta burocracia que no rinde cuentas” y amenazó de nuevo a los trabajadores federales con despidos si se resisten a su agenda.

Musk, que estaba sentado en la tribuna de la Cámara de Representantes, recibió un par de ovaciones de pie de los republicanos en la cámara, mientras Trump exageraba y compartía afirmaciones falsas sobre supuestos “abusos” descubiertos por el fundador de Tesla y SpaceX y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Trump repitió afirmaciones falsas de que decenas de millones de muertos de más de 100 años reciben pagos de la Seguridad Social, lo que provocó que algunos demócratas gritaran: “¡No es cierto!” y “¡Son mentiras!”.

Trump usó el discurso para repetir sus promesas de campaña insistentemente

Para los inmigrantes ricos, habló de su plan de introducir una "tarjeta dorada" con un valor de cinco millones de dólares, que daría a los ricos un estatus migratorio preferente.

"Permitiremos el mayor éxito a las personas creadoras de empleo de todo el mundo para comprar un camino hacia la ciudadanía estadounidense", dijo Trump. "Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada".

PUBLICIDAD

También defendió que está a favor de todos los ciudadanos, redoblando sus promesas de campaña de llevar a cabo tres iniciativas legislativas que podrían tener un gran impacto en los trabajadores estadounidenses.

"No voy a gravar las propinas, no voy a gravar las horas extraordinarias y no voy a gravar las prestaciones de la Seguridad Social de nuestros mayores", dijo Trump.

En otro momento, se jactó de que sus políticas comerciales serán una bendición para la industria agrícola, a pesar de que los senadores de los estados agrícolas han advertido de que los aranceles podrían perjudicarles.

Un discurso divisivo y en tono de un mitin político

El discurso que batió el récord de duración con 1 hora y 39 minutos de duración se convirtió en un desafiante alegato de venta de las políticas que prometió durante su campaña y en las que se apoyó durante sus primeras semanas en el cargo.

Trump prometió seguir introduciendo cambios radicales en el país, rescatándolo de lo que describió como destrucción y errores dejados por su predecesor, al tiempo que se burló repetidamente de los legisladores demócratas que protestaron por sus declaraciones.

El mensaje de Trump sonó más como un discurso de campaña que como un discurso a la nación ya que el republicano no hizo ningún intento de acercarse a sus oponentes.

Afirmó que intentaba resolver una “catástrofe económica”, a pesar de que en realidad heredó de su predecesor demócrata Joe Biden la economía desarrollada más fuerte del mundo.

PUBLICIDAD

Las protestas demócratas durante el discurso de Trump en el Congreso

Al otro lado del pasillo, los demócratas marcaron el tono desde el principio, con la mayoría permaneciendo sentados sin aplaudir mientras Trump era presentado en la cámara y evitando hacer contacto visual con el presidente republicano, además realizaron diferentes tipos de protestas.

Los demócratas también hicieron una muestra de disidencia con pancartas en las estaban escritas las frases: “Mentiras”, “Proteger a los veteranos”, “Salvar Medicaid”, “Falso” y “Musk roba”, tratando de concienciar a la opinión pública sobre los elementos de la agenda de Trump que creían que podrían afectarlos.

El inicio del discurso quedó marcado por la expulsión del representante de Texas Al Green de la cámara tras increpar a Trump que no tenía “ninguna autoridad para recortar Medicaid”.

Tras varias interrupciones, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, intervino y pidió que se restableciera el decoro en el hemiciclo mientras los republicanos gritaban “Estados Unidos” para ahogar los gritos del otro lado del pasillo. Johnson ordenó entonces que Green fuera expulsada del hemiciclo.

Como otra forma de protesta muchos legisladores demócratas llevaban corbatas y pañuelos azules y amarillos en señal de apoyo a Ucrania. Y un grupo de mujeres demócratas vistió de color rosa como protesta a las medidas implementadas por Trump que afectan a las mujeres en EEUU.

Mientras que otros demócratas optaron por destacar el impacto de las medidas de Trump invitando como invitados a trabajadores federales despedidos, entre ellos un veterano discapacitado de Arizona, un trabajador sanitario de Maryland y un empleado forestal que trabajaba en la prevención de incendios forestales en California. También invitaron a personas que se verían perjudicadas por los fuertes recortes presupuestarios federales a Medicaid y otros programas.

PUBLICIDAD

El apoyo exultante de los republicanos durante el discurso de Trump

Los republicanos se mostraron bulliciosos cuando Trump subió al atril en la Cámara de Representantes, coreando “Estados Unidos, Estados Unidos”, mientras el presidente se regodeaba en los vítores.

Los legisladores del Partido Republicano estaban exultantes, tras haber ganado en las elecciones el trío formado por la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, se enfrentan a una tarea de alto riesgo para cumplir con la agenda de Trump, así como evitar un cierre del gobierno a finales de este mes.

“La edad de oro de Estados Unidos empezó”, dijo al Congreso al terminar su discurso en el que habló durante más de una hora y 40 minutos, batiendo el récord anterior establecido por el discurso del Estado de la Unión del Presidente Bill Clinton en 2000, que duró 1 hora, 28 minutos y 49 segundos.

Los legisladores republicanos se pusieron en pie y vitorearon la conclusión del discurso de Trump, bombeando sus manos en el aire mientras coreaban “¡Lucha! ¡Lucha! Lucha!”.

Los demócratas salieron rápidamente de la cámara mientras los legisladores republicanos hacían cola para estrechar la mano del presidente.

Mira también: