Johnson reelegido presidente de la Cámara de Representantes en estresante primer voto

Mike Johnson pasó una estresante primera prueba y logró conservar en la primera votación el cargo de presidente de la Cámara de Representantes que ocupa desde octubre de 2023, cuando los republicanos sacaron a Kevin McCarthy del puesto en una medida sin precedentes

El voto final este viernes quedó para 218 Johnson y 215 para Hakeem Jeffrey, el líder de la bancada demócrata.

Tres representantes republicanos votaron por otros nombres, pese al llamado que había hecho el presidente electo, Donald Trump, para que le dieran un triunfo fácil a Johnson para acometer la agenda conservadora.

Al final de la votación, no estaba claro que Johnson lograra conservar el mazo ceremonial porque estaba dos votos por debajo de los 218 necesarios, eso incluso después de que varios que no habían expresado su preferencia durante el proceso terminaron votando por el 'speaker'.

De los tres republicanos que votaron por otros nombres, dos de ellos (Ralph Norman, de Carolina del Sur, y Keith Self, de Texas) cambiaron su opinión y pasaron a respaldar a Johnson, quien de esta manera aseguró la reelección en primera instancia, evitando una segunda vuelta.

De acuerdo con reportes de medios, Nancy Mace, representante de Carolina del Sur, llamó a Trump, quien habló con los reticentes y estos después acordaron cambiar su voto.

El debilitado

liderazgo de Johnson

Unas horas antes de que se abriera la sesión del nuevo Congreso, había circulado entre la bancada republicana un documento enumerando los “fracasos” de Johnson.Según el texto, “la Cámara (de Representantes) debe organizarse para cumplir el mandato histórico otorgado al presidente Trump y a los republicanos”.

Los críticos de Johnson destacaban que este no ha defendido lo suficiente las posiciones de los conservadores y ha cedido terreno ante las aspiraciones liberales de los demócratas, como consideran que sucedió con el acuerdo bipartidista para evitar el cierre de gobierno en Navidad que fue hundido a raíz de las críticas que hizo el multimillonario Elon Musk, a las que luego se sumó el presidente electo.

Pese ese episodio, Trump expresó su apoyo a Johnson y la mañana del viernes, en una entrevista con CNN, elogió a Johnson asegurando que "todo el mundo le gusta. Todo el mundo lo respeta”

Algunos de los mayores críticos de Johnson, como la congresista por Georgia Marjorie Taylor Greene siguieron el consejo del presidente electo. La representante escribió un mensaje en redes sociales asegurando: “Esto es lo que les pido a mis colegas que hagan: dejemos de lado nuestro orgullo, dejemos de lado nuestros egos y dejemos de lado las luchas internas”.

Cuando la reelección parecía en entredicho, a Taylor Greene se le vio entre el grupo de congresistas que negociaba con los republicanos renuentes para que dieran el apoyo a Johnson.

Pese al triunfo, el liderazgo de Johnson no parece haberse cimentado por completo y su futura permanencia en el cargo dependerá de cómo esos sectores conservadores valoren el trabajo que haga en la cámara, donde tendrá que negociar con los demócratas para poder aprobar las leyes que espera el gobierno entrante.