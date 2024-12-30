Trump apoya que Johnson siga como el líder republicano de la Cámara de Representantes

Video La Cámara Baja aprueba un plan de financiación a pocas horas de un potencial cierre de gobierno

El presidente electo, Donald Trump, respaldó este lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para que permanezca al frente de la Cámara Baja en lo que se anticipa sea una dura contienda por liderar ese cuerpo y tras el tumultuoso proceso de este mes para aprobar un presupuesto y evitar un 'cierre' parcial del gobierno federal.

Trump señaló en una publicación en su red social Truth Social que Johnson “es un hombre bueno, trabajador y religioso” y dijo que el republicano de Louisiana “hará lo correcto, y continuaremos GANANDO”.

“Mike tiene mi completo y total respaldo”, agregó Trump.

Johnson agradeció a Trump por el respaldo: “El pueblo estadounidense exige y merece que no perdamos tiempo. ¡Pongámonos a trabajar!”

Trump había guardado hasta hoy silencio sobre el futuro de Johnson, de cara a la contienda por quién liderará a los republicanos en la Cámara Baja y cuando incluso algunos republicanos señalaron que podrían no apoyar a Johnson.

La señal de apoyo de Trump llega a pesar de su frustración con un acuerdo presupuestario que Johnson impulsó en la Cámara Baja días antes de Navidad, sin incluir el pedido más firme del mandatario electo: que se resolviera el problemático asunto de la deuda para no tener que lidiar con él cuando asuma en enero.

Pero otros republicanos han sido menos comprensivos. Las críticas de la extrema derecha sobre el pacto del financiamiento federal han dejado una vez más en peligro el rol de Johnson como líder de la mayoría entrante del Partido Republicano.

Aunque se alcanzó un acuerdo, evitando un 'cierre' parcial del gobierno durante las fiestas, Johnson tuvo que depender de los demócratas, lo que evidenció los límites de su peso en momentos clave y exponiendo las grietas en el apoyo de su partido.

Los primeros dos planes presupuestarios del presidente de la Cámara Baja se vinieron abajo cuando Trump metió en el asunto la exigencia de suspender por más tiempo o elevar el límite de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, algo sumamente sensible para la mayor economía del mundo.

Johnson, quien ha buscado arduamente mantenerse cercano a Trump durante los últimos meses, convenció al presidente electo de que cumplirá sus demandas de elevar el límite o techo de la deuda en 2025.

Los republicanos que se oponen a la presidencia de Johnson en la Cámara Baja

La congresista Victoria Spartz, que está entre los republicanos que se opusieron a la candidatura inicial de Kevin McCarthy para la presidencia de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado el lunes que “nuestro próximo presidente (de la Cámara Baja) debe mostrar un liderazgo valiente para volver a encarrilar nuestro país”.

La legisladora de Indiana lanzó una serie de demandas para el próximo líder de la mayoría del Partido Republicano, que incluyeron una reforma de gastos importante.

El congresista Andy Harris, quien es el presidente del ultraconservador 'Caucus de la Libertad' de la Cámara de Representantes, también había indicado que el futuro de Johnson como presidente no está garantizado antes de la temporada navideña. En una publicación del 20 de diciembre en X, Harris dijo que los republicanos no han hecho lo suficiente para reducir “los gastos, los déficits y la inflación” desde la victoria electoral de Trump en noviembre.

Ante esto, Harris escribió, “ahora estoy indeciso sobre cómo debería ser el liderazgo de la Cámara (Baja) en el 119no Congreso”.

