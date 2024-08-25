Los ataques sexistas dirigidos a Harris: un lastre que confirma visiones misóginas en la política de EEUU

Video Trump regresa a la red social X: habló con Elon Musk sobre Kamala Harris y el atentado en su contra

Desde que el presidente Joe Biden abandonó la carrera presidencial el 21 de julio de 2024 y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial demócrata , la campaña de Harris ha generado un entusiasmo y una atención generalizados. Rápidamente se convirtió en la candidata presidencial demócrata oficial y eliminó la ventaja de Donald Trump sobre Biden en las encuestas nacionales y en los estados clave.

Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también han atraído a decenas de miles de partidarios a sus recientes manifestaciones en Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada.

Aunque las cosas podrían cambiar drásticamente en los próximos dos meses, existe una posibilidad real de que Estados Unidos finalmente elija a su primera mujer presidenta.

Pero en una encuesta que realizamos en agosto de 2024, después de que Harris se convirtiera en la presunta candidata demócrata, descubrimos que el sexismo sigue siendo una fuerza poderosa en la política estadounidense.

¿Esperanza y cambio?

Sí, las cicatrices de la campaña de 2016 –en la que el sexismo jugó un papel clave en la derrota de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton a manos de Trump – aún están frescas para los demócratas, pero muchos esperan que Estados Unidos haya cambiado y se haya vuelto más tolerante con las mujeres en puestos de liderazgo.

Este argumento es que el género de Harris no será un impedimento significativo para los votantes.

A primera vista, nuestra reciente encuesta representativa a nivel nacional realizada a 1,000 adultos estadounidenses respalda esta afirmación: el 51% de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación: “Estados Unidos está listo para tener su primera presidenta afroestadounidense”. Solo el 23% de los estadounidenses no está de acuerdo.

Aun así, algunos republicanos parecen pensar que pueden ganar si hacen del género un tema de campaña. Esto se hace evidente en la retórica sexista que Trump y otros republicanos están utilizando cuando hablan de Harris.

Trump, que tiene un historial de hacer declaraciones sexistas, afirmó que los líderes extranjeros considerarían a Harris como un "juguete" , se refirió a ella como poco inteligente y ahora está haciendo comentarios sobre su apariencia. Tanto The Associated Press como The New York Times han informado, basándose en fuentes anónimas, que Trump también ha llamado a Harris "perra" en privado, aunque el portavoz de Trump negó que haya usado ese término.

En una línea sexista similar, los aliados de Trump han intentado convertir las relaciones románticas pasadas de Harris en temas de campaña; un comentarista conservador de Fox Business News etiquetó crudamente a Harris como la " original hawk tuah girl", una referencia sexual obscena.

¿Serán contraproducentes estos intentos de explotar el sexismo como estrategia electoral ? ¿O, después de todos estos años, podría seguir estando fuera del alcance de una mujer superar los estereotipos sexistas y ganar el cargo más alto de los Estados Unidos?

Entendiendo la importancia del sexismo

Somos politólogos que estudiamos el papel de la identidad en la política estadounidense y realizamos encuestas que exploran las opiniones de los estadounidenses sobre el género y el grado en que el sexismo aún impregna la nación.

Este año, realizamos dos encuestas nacionales: una en enero de 2024, cuando Biden todavía estaba en la contienda, y la otra en agosto de 2024, después de que Harris se convirtiera en la candidata demócrata. Para cada encuesta, encuestamos a 1,000 adultos estadounidenses mayores de 18 años y les preguntamos sobre sus opiniones sobre las elecciones, sus opiniones políticas y sus actitudes hacia diversos grupos de la sociedad.

Con el cambio en la cima de la fórmula demócrata, podemos evaluar mejor el impacto del sexismo en la elección de voto en las elecciones presidenciales comparando los resultados de enero, cuando la carrera contó con dos candidatos masculinos, con agosto, cuando Harris se presentó a la carrera.

En ambas encuestas, primero preguntamos a los encuestados por qué candidato votarían si las elecciones presidenciales se celebraran hoy.

Para medir el sexismo, preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo o en desacuerdo con una serie de tres afirmaciones que expresan prejuicio, resentimiento y animadversión hacia las mujeres, o lo que los politólogos llaman “ sexismo hostil ”. Las afirmaciones de la batería de “sexismo hostil” son: “Las mujeres buscan ganar poder controlando a los hombres”; “Las mujeres se ofenden con demasiada facilidad”; y “Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo”. Un mayor acuerdo con estas afirmaciones indicaba opiniones más sexistas.

También medimos los datos demográficos de los encuestados (incluyendo edad, género, raza, educación e ingresos), sus actitudes e identidades políticas y sus opiniones raciales.

El sexismo importaba, incluso cuando Biden estaba en la carrera

Debido en parte a la retórica sexista de Trump a lo largo de sus campañas y su presidencia, las actitudes sexistas se han vinculado estrechamente con el candidato que cada uno elige para presidente . En promedio, los individuos más sexistas han tendido a preferir a los candidatos republicanos en las últimas elecciones.

Así, incluso en nuestra encuesta de enero, cuando Biden era el candidato demócrata, el sexismo estaba fuertemente correlacionado con el apoyo a Trump. Cuando examinamos un enfrentamiento directo entre Biden y Trump, cuanto más coincidían los individuos con las afirmaciones que medían el sexismo hostil, más probabilidades había de que preferieran a Trump sobre Biden.

Entre aquellos que estaban más en desacuerdo con las declaraciones que miden el sexismo hostil, el 73% apoyó a Biden, mientras que aproximadamente dos tercios de los que obtuvieron la puntuación más alta en la escala de sexismo apoyaron a Trump.

Teniendo en cuenta otros factores que influyen en el apoyo a Biden (partidismo, ideología, actitudes raciales, educación, opiniones económicas, etc.), descubrimos que aquellos con opiniones menos sexistas tenían un 83% de posibilidades de apoyar a Biden, mientras que aquellos con opiniones más sexistas tenían un 17% de posibilidades de hacerlo.

Con Harris, el sexismo importa más

Si el sexismo redujo el apoyo de las personas a la candidatura de Biden, ¿eso significa que Harris no enfrenta ninguna penalización adicional en términos de pérdida de apoyo a su candidatura? Difícilmente.

El sexismo hostil, tal como lo medimos, le cuesta votos a Harris.

Si bien el sexismo importó en enero, importó más en agosto, una vez que Harris asumió la candidatura demócrata.

En un enfrentamiento directo entre Harris y Trump, el 89% de quienes se encuentran en el tercio más bajo de la escala de sexismo (es decir, quienes están en mayor desacuerdo con las afirmaciones que miden el sexismo hostil) apoyan a Harris, en comparación con el 11% que apoya a Trump. Por otro lado, solo el 18% de quienes tienen la puntuación más alta en sexismo apoyan a Harris, frente al 82% que apoya a Trump.

Si tenemos en cuenta otras consideraciones que influyen en la preferencia de los individuos por Harris o por Trump, nuestros resultados son aún más sorprendentes. Los encuestados menos sexistas tienen un 92% de posibilidades de decir que votarán por Harris, pero los más sexistas tienen solo un 4% de posibilidades de apoyarla.

Lo que esto significa es que, si bien las actitudes sexistas influyeron en las preferencias presidenciales de los individuos cuando Biden era el candidato presidencial demócrata, tienen un efecto mayor ahora que Harris es la candidata demócrata.

Sin sexismo

Dado que Harris parece liderar por un estrecho margen frente a Trump en las encuestas, ¿por qué debería importarnos la influencia del sexismo hostil en las elecciones?

Para responder a esta pregunta, imaginemos un mundo en el que el sexismo hostil no influye en las actitudes hacia las candidatas presidenciales. Nuestros hallazgos implican que, en un mundo así, la ventaja de Harris sobre Trump podría ser mayor. En pocas palabras, el sexismo hostil está contribuyendo a que la elección sea más reñida de lo que sería de otro modo.

El sexismo ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la conducta electoral de los estadounidenses y en sus actitudes hacia las cuestiones políticas . Esto es especialmente así hoy en día, dada la gran importancia política de cuestiones relacionadas con el género, como el aborto, la anticoncepción y los derechos LGBTQ+.

Nuestro análisis muestra que las personas con actitudes negativas hacia las mujeres tienen muchas menos probabilidades de apoyar a Harris como presidenta. Aún está por verse si la campaña de Harris podrá sortear con éxito esta realidad.

*Adam Eichen estudiante doctoral de Ciencias Políticas en UMass Amherst

*Jesse Rhodes profesor asociado de Ciencias Políticas de UMass Amherst

*Tatishe Nteta profesor de Ciencias Políticas y Director del UMass Amherst Poll, UMass Amherst

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original en inglés aquí.

