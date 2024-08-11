En su primera entrevista televisiva tras renunciar a la candidatura, Joe Biden cuenta sus motivos

Video Biden reacciona a la captura de 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López: elogió al Departamento de Justicia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este domingo en su primera entrevista televisiva desde que renunció a la candidatura demócrata, que tomó la decisión presionado por sus compañeros demócratas y con la determinación de ver derrotado al republicano Donald Trump.

Explicando su sorprendente salida de la carrera con nuevos detalles, Biden dijo que los compañeros de partido que inicialmente apoyaban su reelección temían que estuviera perjudicando las posibilidades de los demócratas, ya que su edad y sus capacidades mentales comenzaron a centrar los reflectores de la campaña.

Biden, de 81 años, ha mantenido un perfil bajo desde que puso fin a su candidatura para un segundo mandato el 21 de julio, después de que su floja actuación en el debate contra Trump generó una reacción en cadena en la que fue perdiendo el apoyo demócrata.

En la breve entrevista televisiva con CBS, grabada en la Casa Blanca la semana pasada y emitida este domingo, el presidente se mostró frágil pero contundente. Admitió de nuevo que fracasó en el debate y al mismo tiempo recalcó que su salud no presenta "ningún problema serio".

"Varios de mis colegas demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado pensaron que iba a perjudicarles en las contiendas (electorales)", explicó Biden. "Me preocupaba que, si seguía en la carrera, ése sería el tema en el que se enfocarían las entrevistas", continuó.

Señaló a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un peso pesado del partido cuya negativa a apoyar explícitamente su campaña fue considerada por muchos como fundamental.

"Me entrevistarían sobre por qué Nancy Pelosi dijo (algo)... Pensé que sería una verdadera distracción", dijo Biden. "Una cuestión crítica para mí sigue siendo, no es una broma, mantener esta democracia”, agregó el presidente.

"Tengo la obligación con el país de hacer lo que es lo más importante que podemos hacer, y eso es que debemos, debemos, debemos derrotar a Trump", acotó el mandatario.

Biden hará una fuerte campaña en favor de Kamala Harris

Biden dijo que estaba orgulloso con sus logros obtenidos en materia de empleo, inversión y la recuperación del país tras la pandemia del covid-19 y se comprometió a hacer campaña con fuerza a favor de su vicepresidenta, Kamala Harris, que lo sustituyó en la papeleta.

"Voy a hacer todo lo que Kamala crea que puedo hacer para ayudar más", dijo.

Las esperanzas de victoria de los demócratas se han disparado desde la retirada de Biden, ya que Harris goza de apoyos que han puesto a Trump y a los republicanos en apuros.

Biden dijo que su plan era gobernar duranre un solo mandato cuando ganó en 2020, pero que había sido persuadido para ir por un segundo período.

Mientras Harris celebra grandes mítines en estados indecisos, la agenda de Trump ha sido objeto de escrutinio, y fue su compañero de fórmula, JD Vance, quien apareció más en los programas de este domingo por la mañana. En CNN, ABC y CBS, Vance respondió a preguntas sobre el cuidado de los niños, los solicitantes de asilo y el aborto.

En una ocasión, Vance se quejó de que Margaret Brennan, de CBS, le había hecho "seis preguntas sobre el aborto". "Sigo intentando obtener una respuesta clara", replicó Brennan.

También afirmó que Harris era la que está "tomando las decisiones" en la administración Biden. "Si no es ella quien toma las decisiones, Dana, ¿quién lo hace?", dijo a Dana Bash, de CNN.

En su entrevista en CBS, Biden advirtió de que Trump era "un auténtico peligro para la seguridad estadounidense". "Recuerda mis palabras, si gana (...) mira lo que pasa", dijo. "Él es un peligro genuino para la seguridad estadounidense", agregó Biden. "Estamos en un punto de inflexión en la historia del mundo (...) y la democracia es la clave". Añadió que no confiaba "en absoluto" en un traspaso pacífico del poder si Trump pierde por segunda vez.

