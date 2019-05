Llaman a declarar nuevamente ante el Congreso al hijo mayor de Trump por sus contactos con Rusia

Se trata de la segunda vez que Donald Trump Jr. declara ante el Congreso por la misma situación, lo que según fuentes citadas por el diario The Washington Post, "exasperaron" al hijo del presidente.

Donald Trump Jr. indicó cuando fue interpelado por el comité judicial del Senado que no pensaba que estuviera haciendo algo negativo al asistir a dicho encuentro en el que le habían prometido información comprometedora de Hillary Clinton , la rival demócrata de su padre en las elecciones presidenciales.

En aquel momento, indicó que no había hablado con su padre porque "no había nada que contar. Fue una pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", dijo en una entrevista a Fox News. Esta reunión, que se produjo en junio de 2016, fue parte de la pesquisa de Robert Mueller que al parecer no encontró pruebas aparentes sobre una coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para afectar los resultados de los comicios de noviembre de 2016.