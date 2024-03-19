Cambiar Ciudad
Congreso de EE.UU

Líderes del Congreso anuncian un acuerdo para financiar el resto del gobierno durante el actual año fiscal

Aunque no cuente con el apoyo de los más conservadores dentro del Partido Republicano, se espera que una sólida coalición bipartidista permita que el proyecto se apruebe y se evite el cierre del gobierno. El tiempo apremia en ambas cámaras, ya que el plazo vence la medianoche del viernes.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
¿El acuerdo del Congreso para evitar el cierre del Gobierno es una derrota de los republicanos? Lo debatimos

Líderes del Congreso anunciaron este martes que habían logrado un acuerdo para mantener el resto del gobierno financiado durante el actual año fiscal antes de la fecha límite del viernes.

A principios de mes los legisladores aprobaron proyectos que cubren alrededor de un tercio del presupuesto del gobierno. Pero a medianoche del próximo viernes se agotan los fondos que cubren los departamentos de Estado, Defensa, Hacienda, Seguridad Nacional, Trabajo y Salud, y el propio Congreso.

Cinco de los proyectos de ley que cubren el gasto de estos departamentos fueron sencillos, pero las disputas sobre la polémica financiación de la seguridad nacional amenazaron con forzar el cierre de grandes e importantes partes del gobierno federal, en pleno año electoral.

Finalmente, el lunes por la noche los legisladores anunciaron que habían resuelto las disrepancias sobre el gasto en cotroles de inmigración en la frontera sur, y este martes hicieron el anuncio oficial de un acuerdo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció el acuerdo en un comunicado, en el que dice que espera que el texto de la legislación se publique "lo antes posible" para su votación.

"Solida coalición"

"La Cámara Baja y el Senado están trabajando ahora para finalizar un paquete que pueda ser llevado rápidamente al pleno y lo firmaré inmediatamente", dijo Biden en un comunicado, en el que celebró el acuerdo, que mantendrá financiadas las políticas fronterizas de su administración durante otros seis meses.

Aunque no cuente con el apoyo de los conservadores, se espera que una sólida coalición bipartidista permita que el proyecto se apruebe y se evite el cierre del gobierno.

Sin embargo, el tiempo es justo hasta la medianoche del viernes, ya que el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes prometió a sus miembros que les daría 72 horas para revisar el paquete antes de una votación en el pleno.

Se espera que el texto, que representa aproximadamente 1 billón de dólares en gastos, se publique más tarde este martes o miércoles, dando inicio a una votación en la Cámara Baja el viernes o sábado, lo cual implicaría solo unas pocas horas sin financiamiento parcial, si los legisladores consiguen acelerar las votaciones para enviar el acuerdo al despacho de Biden ese mismo día.

¿Cuál es el objetivo de Mike Johnson con su viaje a la frontera sur de Texas? Lo debatimos en Línea de Fuego
