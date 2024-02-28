Líderes del Congreso alcanzan un acuerdo provisional para evitar un cierre del gobierno el viernes

Video ¿El acuerdo del Congreso para evitar el cierre del Gobierno es una derrota de los republicanos? Lo debatimos

Líderes del Congreso de EEUU llegaron a un acuerdo sobre algunos de los proyectos de ley que financian al gobierno federal, así como una medida provisional que extendería la financiación del gobierno y evitaría un cierre antes de la fecha límite del viernes.

Según el nuevo plan que se está ultimando, el Congreso extendería temporalmente la financiación para un conjunto de agencias federales hasta el 8 de marzo y para otro conjunto hasta el 22 de marzo, siempre que tanto republicanos como demócratas acuerden un plan de financiación más amplio para el resto del año presupuestario.

PUBLICIDAD

Pero no había ningún plan inmediato para aprobar los fondos de emergencia de seguridad nacional de 95,000 millones de dólares para Ucrania, Israel y otros aliados.

La Cámara y el Senado ahora tendrán que votar y aprobar el acuerdo antes de la fecha límite del viernes, cuando se agote parte de los fondos.

Se esperaba un anuncio más tarde el miércoles por parte de los líderes del partido mientras los negociadores en el Congreso han estado trabajando intensamente para terminar un plan de gasto federal y Washington se unió a Ucrania y otros aliados estadounidenses en todo el mundo para observar y esperar el próximo paso del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El nuevo líder republicano enfrenta la prueba de su carrera tratando de mantener abierto el gobierno de Estados Unidos antes de la medianoche del viernes, fecha límite para varios departamentos federales. Al mismo tiempo, la financiación de emergencia para Ucrania, Israel y sus aliados del Indo-Pacífico sigue obstinadamente estancada. El presidente Joe Biden convocó a los líderes el martes con la esperanza de impulsarlos a llegar a un acuerdo.

“Estamos muy cerca de lograrlo”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir su lado del Capitolio el miércoles.

Los republicanos también son optimistas de que se pueda llegar a un acuerdo.

Video El acuerdo para evitar el cierre del Gobierno y la estrategia de Biden: lo mejor de Línea de Fuego del 15 al 19 de enero

Un ciclo interminable de amenazas de cierres e interrupciones

El Congreso se encuentra en lo que se ha convertido en un ciclo familiar de amenazas de cierres e interrupciones mientras los republicanos de extrema derecha de Johnson, en su mayoría republicana, luchan por lograr reducciones del gasto más pronunciadas de las que los demócratas e incluso algunos otros republicanos están dispuestos a aceptar.

PUBLICIDAD

Si bien Johnson, republicano por Louisiana, heredó una dinámica difícil, sólo se agravará cuando su mayoría se reduzca aún más el miércoles, cuando el demócrata Tom Suozzi de Nueva York preste juramento después de las elecciones especiales para reemplazar al derrocado representante republicano George Santos. La Cámara está dividida 213-219, lo que deja a Johnson sin espacio para la disidencia.

Cualquier resolución continua "sería parte de un acuerdo más amplio para finalizar una serie de proyectos de ley de asignaciones, asegurando tiempo adecuado para redactar el texto y para que los miembros lo revisen antes de emitir votos", dijo la secretaria de prensa de Johnson, Athina Lawson, en un comunicado.

Altos funcionarios militares dijeron en una sesión informativa del Pentágono que la demora en aprobar un presupuesto para 2024 ha afectado al ejército, ya que ha respondido a las crisis de los últimos meses sin dinero nuevo adicional para hacerlo.

Continúa el debate por el financiamiento a Ucrania

Mientras tanto, los aliados occidentales siguen de cerca a Johnson para ver si considerará la solicitud de Biden de 95 mil millones de dólares en fondos de emergencia para Ucrania y las necesidades de seguridad nacional en el extranjero.

El Senado aprobó por abrumadora mayoría la solicitud suplementaria de 95,000 millones de dólares a principios de este mes, que incluye 60,000 millones de dólares para Ucrania, ya que su ejército se queda sin municiones para luchar contra el presidente ruso Vladimir Putin. Aproximadamente la mitad del dinero de Ucrania impulsaría la fabricación de defensa estadounidense como parte del esfuerzo bélico.

PUBLICIDAD

Biden recibió a Schumer, al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, en la Oficina Oval junto con Johnson y la vicepresidenta Kamala Harris.

La reunión fue una especie de acumulación ya que Johnson, quien respaldó a Donald Trump en la carrera presidencial republicana, fue el único líder reacio a ayudar a Ucrania. Biden llevó a Johnson a un lado para tener una conversación privada.

Los líderes demócratas al salir de la reunión la calificaron de “intensa” y fueron tajantes sobre los peligros que enfrenta Ucrania.

Johnson, quien rechazó un compromiso de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México que finalmente fue eliminado del producto final del Senado, no señaló ningún cambio en su posición sobre la ayuda a Ucrania. Dijo que el paquete del Senado “no hace nada” para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, la demanda del Partido Republicano a cambio de ayudar a Ucrania.