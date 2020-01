La Casa Blanca incumple orden judicial y retiene correos electrónicos sobre Ucrania

Tras una demanda del diario The New York Times, una corte ordenó al gobierno del presidente Donald Trump entregar correos con las comunicaciones entre Michael Duffey, funcionario de la Oficina de Gerencia y Presupuesto encargado del proceso de desembolso de la ayuda económica a Ucrania, y Robert Blair, un funcionario de alto nivel de la oficina del jefe de gabinete. Pero la Casa Blanca informó que no lo haría argumentando que hacerlo puede afectar "la toma de decisiones" de la administración.