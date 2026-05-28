Noticias

Un juez federal se niega a bloquear la orden de Trump para crear un censo electoral federal y limitar voto por correo

Organizaciones civiles y demócratas continuarán la disputa legal contra las medidas electorales impulsadas por la administración republicana, al considerar que podrían afectar el acceso al voto por correo y alterar las reglas electorales federales antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump firma una orden ejecutiva que endurece el control federal sobre el voto por correo

Un juez federal de Estados Unidos rechazó frenar la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para crear un censo electoral federal y restringir el voto por correo, una decisión que podría abrir la puerta a cambios significativos en el sistema electoral estadounidense rumbo a las elecciones intermedias de este año.

Este jueves 28 de mayo de 2026, el juez Carl Nichols, designado por Trump y con sede en Washington, determinó que todavía es prematuro bloquear la medida debido a que la administración federal aún no ha puesto en marcha las acciones contempladas en la orden. Con ello, desestimó la petición presentada por grupos demócratas y organizaciones civiles que argumentaban que la iniciativa viola la Constitución al invadir facultades reservadas a los estados y al Congreso.

PUBLICIDAD

Más sobre Estados Unidos

“Sería una vergüenza”: Trump califica de "insostenible" la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
3 mins

“Sería una vergüenza”: Trump califica de "insostenible" la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

Política
¿Por qué países como China deben enviar buques para proteger estrecho de Ormuz? La Casa Blanca responde
2 mins

¿Por qué países como China deben enviar buques para proteger estrecho de Ormuz? La Casa Blanca responde

Política
Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur: ¿cuáles se verán afectados?
4 mins

Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur: ¿cuáles se verán afectados?

Política
Cómo el escándalo de Epstein también persigue a Trump en su viaje a Reino Unido
6 mins

Cómo el escándalo de Epstein también persigue a Trump en su viaje a Reino Unido

Política
Dan marcha atrás con la propuesta de permitir a Marco Rubio revocar pasaportes estadounidenses
2 mins

Dan marcha atrás con la propuesta de permitir a Marco Rubio revocar pasaportes estadounidenses

Política
Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente
7 mins

Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente

Política
Qué se sabe del proyecto republicano para no dar o quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU
3 mins

Qué se sabe del proyecto republicano para no dar o quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU

Política
Los detalles del acuerdo secreto (y el pago millonario) entre EEUU y El Salvador para deportar inmigrantes al Cecot
3 mins

Los detalles del acuerdo secreto (y el pago millonario) entre EEUU y El Salvador para deportar inmigrantes al Cecot

Política
ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto
5 mins

Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto

Política

Continúa la disputa legal

En su resolución, Nichols señaló que los demandantes podrán volver a solicitar medidas cautelares si el gobierno concreta acciones que afecten directamente a votantes o grupos específicos. Mientras tanto, la batalla judicial continuará en Boston, donde organizaciones defensoras del derecho al voto presentaron una demanda independiente para intentar detener temporalmente la orden ejecutiva.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ( LULAC), aseguró que las organizaciones civiles están preparadas para retomar la ofensiva legal si la administración avanza con la implementación del plan.

Cambios generan preocupación

La orden firmada por Trump en marzo contempla la creación de una lista federal de votantes elegibles y limitaría el envío de boletas postales únicamente a quienes aparezcan en ese registro. Funcionarios electorales y grupos civiles advirtieron que la medida podría generar confusión, exclusiones y posibles abusos administrativos.

Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha insistido, sin pruebas, en que el voto por correo favorece el fraude electoral. Diversas auditorías e investigaciones oficiales, incluidas algunas encabezadas por republicanos, concluyeron que no existió fraude generalizado en esos comicios.

Video EEUU bombardea base en Irán tras detectar amenazas con drones ¿cese al fuego en riesgo?
Relacionados:
Noticiascorreo postalpoliticaCensos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tráiler: El precio de la fama
Socias por accidente
María, me muero
Jenni
Presencias
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX