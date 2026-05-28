Noticias Un juez federal se niega a bloquear la orden de Trump para crear un censo electoral federal y limitar voto por correo Organizaciones civiles y demócratas continuarán la disputa legal contra las medidas electorales impulsadas por la administración republicana, al considerar que podrían afectar el acceso al voto por correo y alterar las reglas electorales federales antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos.



Video Donald Trump firma una orden ejecutiva que endurece el control federal sobre el voto por correo

Un juez federal de Estados Unidos rechazó frenar la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para crear un censo electoral federal y restringir el voto por correo, una decisión que podría abrir la puerta a cambios significativos en el sistema electoral estadounidense rumbo a las elecciones intermedias de este año.

Este jueves 28 de mayo de 2026, el juez Carl Nichols, designado por Trump y con sede en Washington, determinó que todavía es prematuro bloquear la medida debido a que la administración federal aún no ha puesto en marcha las acciones contempladas en la orden. Con ello, desestimó la petición presentada por grupos demócratas y organizaciones civiles que argumentaban que la iniciativa viola la Constitución al invadir facultades reservadas a los estados y al Congreso.

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Continúa la disputa legal

En su resolución, Nichols señaló que los demandantes podrán volver a solicitar medidas cautelares si el gobierno concreta acciones que afecten directamente a votantes o grupos específicos. Mientras tanto, la batalla judicial continuará en Boston, donde organizaciones defensoras del derecho al voto presentaron una demanda independiente para intentar detener temporalmente la orden ejecutiva.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ( LULAC), aseguró que las organizaciones civiles están preparadas para retomar la ofensiva legal si la administración avanza con la implementación del plan.

Cambios generan preocupación

La orden firmada por Trump en marzo contempla la creación de una lista federal de votantes elegibles y limitaría el envío de boletas postales únicamente a quienes aparezcan en ese registro. Funcionarios electorales y grupos civiles advirtieron que la medida podría generar confusión, exclusiones y posibles abusos administrativos.

Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha insistido, sin pruebas, en que el voto por correo favorece el fraude electoral. Diversas auditorías e investigaciones oficiales, incluidas algunas encabezadas por republicanos, concluyeron que no existió fraude generalizado en esos comicios.