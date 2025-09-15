Qué se sabe del proyecto republicano para no dar o quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU

Video ¿Qué documentos debes cargar para evitar una deportación? Esto dice una organización

Un nuevo plan republicano busca facilitar que el secretario de Estado pueda revocar o negar pasaportes estadounidenses a personas que, supuestamente, apoyene EEUU lo que considera "grupos terroristas".

La ley permitiría a Marco Rubio, actual secretario de Estado, retirar pasaportes sin juicio previo , solo con base en sospechas de apoyo a organizaciones terroristas.

Esto ha generado preocupación por posibles abusos y violaciones a la libertad de expresión, dados recientes casos en que personas han visto sus visas revocadas por apoyar protestas propalestinas.

El debate sobre esta medida arrancará el miércoles como parte de un proyecto mayor presentado la semana pasada en la Cámara de Representantes.

¿Qué es lo que plantea el proyecto para quitarle el pasaporte a los ciudadanos?

El proyecto HR 5300, presentado por el republicano por Florida Brian Mast y respaldado por Rubio, forma parte de una ley más amplia destinada a reformar el control ejecutivo sobre el Departamento de Estado.

La medida otorga al secretario poder para revocar pasaportes cuando se determine que una persona ha apoyado una organización terrorista, incluso si esa persona no ha sido condenada en un tribunal.

El plan ha sido criticado porque el lenguaje empleado no exige pruebas judiciales sólidas, lo que podría llevar a revocar pasaportes a ciudadanos simplemente por simpatía política o expresiones protegidas por la Primera Enmienda.

Carolyn Iodice, directora legislativa de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), señaló a Newsweek que el estándar para el apoyo material en un juicio penal es mucho más estricto que lo que prevé esta ley, lo que podría abrir la puerta a abusos.

El proyecto de ley de Mast incluye una cláusula que permite a las personas afectadas apelar la decisión de negar o revocar su pasaporte al secretario de Estado, en un plazo máximo de 60 días tras recibir la notificación. Sin embargo, la apelación se hace ante la misma autoridad que tomó la decisión inicial.

¿Cuáles son las críticas que ha recibido el plan republicano para revocar pasaportes?

El proyecto surge en un contexto político polémico, en que el gobierno republicano ha utilizado ya su autoridad para cancelar visas y permisos de residencia a personas por apoyar públicamente causas pro-Palestina y participar en protestas en universidades de Estados Unidos, como los casos de Rumeysa Öztürk y Mahmoud Khalil.

Estos casos han encendido alarmas por la falta de debido proceso y la percepción de persecución política disfrazada de lucha contra el terrorismo.

Kia Hamadanchy, asesora principal de la Americana por las Libertades Civiles (ACLU), afirmó a The Intercept que la disposición que otorga al secretario de Estado facultades discrecionales sobre los pasaportes parece ser un intento de eludir la obligación de presentar pruebas de infracciones legales.

También el periodista Zaid Jilani señaló en X (antes Twitter) que “ los jueces ya pueden retirar un pasaporte por apoyo material al terrorismo , pero la diferencia es que se garantiza el debido proceso”. Agregó que este proyecto de ley “convertiría a Marco Rubio en juez, jurado y verdugo”.

Por su parte Seth Stern, de la Fundación para la Libertad de Prensa, advirtió a The Intercept que esta propuesta permite una “policía del pensamiento” al designar como terroristas a individuos por su forma de pensar o expresarse, aun cuando no tengan vínculos reales con terrorismo.

