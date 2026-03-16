Irán ¿Por qué países como China deben enviar buques para proteger estrecho de Ormuz? La Casa Blanca responde "Creo que el presidente tiene toda la razón al pedir a estos países que hagan más para ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz", dijo Karoline Leavitt, portavoz de Trump.

Video Trump reiteró su compromiso de mantener el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz: portavoz de la Casa Blanca

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió este lunes 16 de marzo de 2026 que países como China deben responder al llamado del presidente Trump de sumar sus fuerzas navales para impedir que Irán bloquee el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump ha presionado a sus aliados de la OTAN y a China para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, vía por la que antes de la guerra en Irán pasaba alrededor de un 20 % del crudo que se vende en los mercados internacionales y que el régimen de Teherán busca mantener bloqueado como represalia por la ofensiva de EEUU e Israel.

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Trump le dijo al diario Financial Times que la Alianza Atlántica —a cuyos miembros ha presionado previamente para que suban el gasto militar— enfrenta un futuro "muy malo" si no ayuda a abrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre de facto por parte de Irán ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

¿Por qué países como China deben atender llamado de Trump?

En un mensaje de este lunes, Karoline Leavitt respaldó el llamado del presidente Trump para que países como China envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz y justificó por qué deben hacerlo.

"Estos otros países se están beneficiando enormemente de que Estados Unidos elimine la amenaza de Irán (...) Se benefician enormemente de que se garantice que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear", alegó Leavitt.

"Creo que el presidente tiene toda la razón al pedir a estos países que hagan más para ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz, para que podamos impedir que este régimen terrorista restrinja el libre flujo de energía", agregó.