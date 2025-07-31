Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto

Video Trump anuncia prórroga de 90 días a los aranceles del 30% a México para negociar acuerdo comercial

Donald Trump elevó este jueves del 25% al 35% los aranceles sobre las importaciones de Canadá que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) de Norteamérica, y modificó también las tarifas ya anunciadas para decenas de socios comerciales y su fecha de entrada en vigor.

A pocas horas de que venciera el plazo para que este viernes comenzaran a aplicarse los aranceles anunciados inicialmente, el presidente sorprendió al anunciar en una orden ejecutiva publicada en su página web que los nuevos gravámenes globales comenzarán a aplicarse a partir del 7 de agosto.

La medida en el caso de Canadá, sin embargo, entrará en vigor este mismo viernes, 1 de agosto.

“El presidente Trump está usando los aranceles como una herramienta necesaria y poderosa para poner a Estados Unidos primero, después de muchos años de déficits comerciales insostenibles que amenazan nuestra economía y seguridad nacional”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Según la nueva política de Trump, el arancel general para los bienes que ingresen a EEUU se mantendrá en el ya anunciado 10%, aunque solo para los países que tengan superávit comercial (a los que Washington exporta más de lo que importa).

Sin embargo, las decenas de países con los que considera que mantiene un déficit comercial serán sometidos a una tasa general del 15% de aranceles. A 26 de ellos, en cambio, se le aplicarán aranceles que ascienden hasta el 41%.

Las órdenes firmadas por Trump pusieron fin a un jueves muy agitado, en el que muchos países buscaban continuar las negociaciones con el presidente para tratar de llegar a un acuerdo antes de vencerse el plazo.

Aumentan al 35% los aranceles para Canadá, México se salva por ahora

Tal y como había amenazado, Trump decidió aumentar del 25% al 35% los aranceles a los productos canadienses que entran al país y que se encuentran fuera del tratado T-MEC firmado entre EEUU, Canadá y México. Entrarán en vigor desde este viernes, 1 de agosto.

"Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra EEUU", aseguró la Casa Blanca en un comunicado.

"Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá", agregó.

Trump afirmó que el primer ministro canadiense, Mark Carney, le había llamado antes de anunciar esta nueva medida del 35%. “No hemos hablado con Canadá hoy”, aseguró.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, calificó el aumento de preocupante y afirmó que el país debería tomar represalias y aplicar aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio estadounidenses.

"Canadá no debería conformarse con nada menos que el acuerdo correcto", declaró Ford en la red social X. "Ahora no es el momento de dar marcha atrás. Debemos mantenernos firmes", agregó.

A México, el otro socio del T-MEC, Trump le dio, sin embargo, una prórroga de 90 días para seguir negociando antes de aumentar sus aranceles al 30%, como había anunciado previamente.

Al menos hasta entonces, se mantendrá el 25% de tarifas fijado para importaciones mexicanas que estén fuera del tratado de libre comercio.

Aseguró que México eliminaría sus "barreras comerciales no arancelarias", aunque no dio más detalles. Recordó que los automóviles mexicanos seguirán teniendo un arancel del 25%, mientras que el cobre, el aluminio y el acero tendrían un impuesto del 50% durante el período de negociación.

Trump aumenta los aranceles anunciados para decenas de países: comenzarán el 7 de agosto

Tras realizar un nuevo ajuste en las cifras ya anunciadas, los llamados “aranceles recíprocos” de EEUU para el resto de países oscilan ahora entre el 10% y el 41%.

El más alto es para Siria (4%), seguida de Laos y Myanmar (40% y Suiza (39%). Irak y Serbia (35%), junto a Sudáfrica, Argelia, Bosnia y Herzegovina y Libia (30%) están entre los países más castigados.

Washington aumentó un 5% (hasta llegar al 15%) las tarifas para Costa Rica, Bolivia y Ecuador, mientras que mantiene intactos los anunciados en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).

Por su parte, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%.

Los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse el 7 de agosto, siete días después de la fecha anunciada inicialmente. Este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas.

La orden se aplica a 68 países y a los 27 miembros de la Unión Europea. Los países no incluidos en la orden se enfrentan al arancel base del 10%.

En la lista de países facilitada por la Casa Blanca, quienes cuentan con aranceles más bajos son Reino Unido, Islas Malvinas y Brasil, con un 10%.

En el caso del gigante sudamericano, sin embargo, esta medida será solo temporal. Este miércoles, Trump firmó una orden para elevar un 40% adicional la tarifa para las importaciones desde Brasil desde el 7 de agosto, hasta un 50%, en represalia por el juicio por intento de golpe de Estado al que se enfrenta su gran aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

Acuerdos, caos e incógnitas dominan la política arancelaria de Trump

Trump llegó a un acuerdo con Corea del Sur el miércoles, y antes con la Unión Europea, Japón, Indonesia y Filipinas. El gobierno también confirmó acuerdos con Camboya y Tailandia.

Sin embargo, horas antes de que Trump lo revelara en la noche, Suiza y Noruega aseguraron este jueves que aún desconocían los aranceles que les serían aplicados.

Estas continuas incógnitas crearon una atmósfera de tensión que ha definido la implementación de aranceles por parte de Trump durante varios meses, con la única constante en su deseo de imponer los impuestos a las importaciones que, según la mayoría de los economistas, acabarán recayendo en los consumidores y las empresas estadounidenses.

Trump impuso la fecha límite del 1 de agosto después de que sus aranceles anunciados en abril provocaran pánico en el mercado bursátil y generaran temores de recesión, lo que le llevó a abrir después un período de negociación de 90 días.

Al no lograr suficientes acuerdos comerciales con otros países, extendió el plazo y envió cartas a los líderes mundiales que simplemente enumeraban las tarifas, lo que provocó una serie de acuerdos apresurados.

