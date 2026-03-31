Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump firma orden ejecutiva para endurecer reglas del voto por correo

A poco más de ocho meses de las elecciones legislativas, el decreto exige códigos de barras en sobres de voto por correo para reforzar el conteo y prevenir fraudes.

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto con reglas más estrictas para el voto por correo, a poco más de ocho meses de las elecciones legislativas.

El decreto estipula entre otras medidas que los sobres que contendrán los votos deberán llevar un código de barras, para ayudar al conteo y evitar un supuesto fraude.

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La legitimidad de las elecciones es un tema recurrente en el discurso político de Trump, que no pudo probar ante la justicia que las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, fueron fraudulentas.

"Donald Trump firmó un decreto para endurecer el registro de votantes y exigir prueba de ciudadanía, como pasaporte o licencia de conducir. La medida también busca limitar el voto por correo, un método que ha criticado durante años al alegar—sin pruebas—fraude electoral en su contra.

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Expertos consideran que el decreto es una extralimitación de poderes y asociaciones civiles ya han anunciado que lo impugnarán en tribunales. Mientras tanto, Trump insiste en que el sistema electoral de EEUU está "enfermo" y promete "arreglarlo de una forma u otra", infomó la Casa Blanca.

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La orden exige al Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con la Administración del Seguro Social, que elabore la lista de votantes elegibles en cada estado.

Las elecciones en Estados Unidos son únicas porque no están centralizadas. En lugar de ser administradas por el gobierno federal, son llevadas a cabo por funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones en todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que habitantes en algunos estados.

La llamada "Cláusula Electoral" de la Constitución también otorga al Congreso la facultad de "crear o modificar" las normas electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración electoral.

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El presidente es un crítico acérrimo del voto por correo, alegando que esta práctica está plagada de fraude, mientras presiona a los legisladores para que aprueben un proyecto de ley electoral de gran alcance que lo restringiría.

Las acusaciones de fraude generalizado de Trump carecen de fundamento; un informe de 2025 de la Brookings Institution reveló que el fraude en el voto por correo se produjo en solo el 0,000043% del total de votos emitidos por correo, o aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de votos.

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