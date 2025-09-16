Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente

Video Primer ministro del Reino Unido también corrige a Trump sobre la ayuda de Europa a Ucrania

Mientras el personal del Castillo de Windsor prepara la mesa de caoba de 164 pies para Donald Trump, el Canal 4 de Londres alista un especial en el que diseccionará 100 mentiras dichas por el mandatario desde que tomó el poder.

Al mismo tiempo que el Canal 4, uno de los principales medios independientes en Reino Unido, anuncia el programa “Trump v The Truth” o Trump contra La Verdad, los mozos pulen los cascos de los caballos que tirarán de los carruajes reales que transportarán a Trump.

El canal anunció que el programa especial sobre las mentiras de Trump será el de mayor duración que haya transmitido en su historia, desde que se fundó en 1982.

Aunque el presidente y la primera dama, Melania Trump, llegarán a Reino Unido el martes por la tarde, el grueso de la visita comienza al día siguiente. Precisamente el miércoles es el día que escogió el medio de comunicación para diseccionar muchas de las falsedades dichas por el presidente.

Ian Katz, director de contenido de Channel 4, dijo que, puesto que a Trump “le encanta hacer historia”, el medio hará “precisamente eso: emitiremos lo que creemos que es el carrete ininterrumpido más largo de falsedades, falsedades y distorsiones jamás transmitido por televisión”.

Canal 4 busca recordar lo “desorientador y peligroso” de las mentiras de Trump

Katz agregó en una declaración que Canal 4 busca resaltar lo nocivo que es cuando un líder como el presidente estadounidense dice tantas mentiras.

“Esperamos que recuerde a los espectadores lo desorientador y peligroso que se vuelve el mundo cuando el hombre más poderoso de la Tierra muestra poco respeto por la verdad. Y si el presidente Trump se anima a verlo después del banquete de estado, incluso podría aclarar algunos malentendidos”, declaró.

Según lo reportado por medios británicos, se espera que el especial de Canal 4 confronte algunas mentiras de Trump como la declaración en la que acusó al gobierno de su antecesor, Joe Biden, de haber comprado 50 millones de dólares en condones que supuestamente se iban a enviar al grupo militante Hamás.

Además el documental examinará afirmaciones inexactas como las que, según Trump, logró reducir de los huevos, pese a que la evidencia muestra que la inflación aunque se ha mantenido estable, va a la alza.

“Le están dorando la píldora”

A lo largo de los pasillos y terrenos del castillo de casi 1,000 años de antigüedad al oeste de Londres, cientos de personas están trabajando para asegurarse de que el rey Carlos III ofrezca el mejor espectáculo posible cuando reciba a Trump, en su histórica segunda visita de Estado esta semana.

La visita, que contará con deslumbrantes tiaras, bandas de música y un suntuoso banquete servido en plata de 200 años de antigüedad, es una muestra del boato y la ceremonia que Reino Unido ofrece como nadie.

Pero es un espectáculo con un propósito: fortalecer los lazos con uno de los hombres más poderosos del mundo en un momento en que sus políticas de "Estados Unidos primero" trastocan antiguas relaciones comerciales y de seguridad.

“Le estamos dorando la píldora”, dijo Robert Lacey, historiador real y consultor de la serie de Netflix “The Crown”.

"No vendría a Reino Unido si no tuviera la oportunidad de alojarse en el Castillo de Windsor, probablemente rendir homenaje a la (difunta) reina que tanto admira, y reunirse con el rey", señaló.

Después de dar la bienvenida a los Trump, el rey Carlos y la reina Camilla los acompañarán en un paseo en carruaje por la finca de Windsor, luego de regreso al castillo por un camino flanqueado por miembros de las fuerzas armadas.

El jueves se prevé que el estadounidense se reúna con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Poder blando en acción

Tres siglos después de que los reyes y reinas británicos renunciaran al poder político y se conformaran con el papel de jefe de estado ceremonial, los miembros de la realeza siguen siendo un instrumento robusto de "poder blando", que el gobierno electo utiliza para recompensar a amigos y obtener concesiones de aliados reacios.

Las visitas de Estado son la herramienta definitiva de la monarquía, en la que líderes mundiales compiten por recibir el tratamiento real completo.

Durante siete décadas en el trono, la difunta reina Isabel II recibió a todos, desde el dictador rumano Nicolae Ceauşescu hasta el presidente sudafricano Nelson Mandela.

La realeza también ha recibido a los últimos cuatro presidentes de Estados Unidos, aunque no todas fueron visitas de Estado a gran escala.

Hospitalidad con propósito

Aunque el impacto del poder blando es difícil de cuantificar, contribuye a un sentimiento de amistad que "puede inclinar a otra parte a estar más abierta a tus peticiones", dijo Martin Farr, experto en historia británica moderna en la Universidad de Newcastle.

Hace seis años, Reino Unido buscó el apoyo de Trump mientras se preparaba para salir de la Unión Europea. Esta vez, el Reino Unido está presionando para conseguir términos comerciales favorables y ayuda para combatir la agresión rusa en Ucrania.

"Una nueva presidencia de Trump, un nuevo primer ministro, un gobierno diferente, pero el mismo sentido de pánico y la misma sensación de que la mayor palanca que podemos usar con este presidente es halagarlo y tratar de conectarlo con algo que parece genuinamente impresionarlo, que es la monarquía, y el hecho de que su madre, por supuesto, nació" en Escocia, dijo Farr.

Así que el primer ministro, Starmer, se apresuró a ir a Washington en febrero, apenas cinco semanas después de que Trump comenzara su segundo mandato, y le entregó la invitación del rey para una visita oficial.

Fue la primera vez que un líder mundial recibió el honor de una segunda visita de Estado, y la primera vez que la invitación fue entregada en una carta personal del rey, que Trump mostró con orgullo a las cámaras de televisión.

"Es un gran, gran honor, y esto dice en Windsor", dijo Trump mientras elogiaba al rey. "Eso es muy especial".

Pompa y circunstancia

Habrá mucho brillo para un presidente que ha llenado de tonos dorados la Oficina Oval y planea construir un salón de baile en la Casa Blanca para 650 invitados.

Dentro de las murallas almenadas del castillo, que Guillermo el Conquistador comenzó a construir en 1070, una banda militar tocará los himnos nacionales de ambos países antes de que Carlos y Trump pasen revista a la guardia de honor con túnicas escarlata y altos sombreros de piel de oso.

Cientos de militares participarán en las ceremonias: tropas montadas, guardias de infantería y músicos, después de meses de ensayos.

Cuando los rifles se carguen al hombro, será con un solo golpe. Cuando las botas toquen el suelo, lo harán al unísono. "Dios Salve al Rey" y "The Star-Spangled Banner" serán interpretados a la perfección.

Destacando la historia

Después de las ceremonias de bienvenida, los Trump verán una exhibición de documentos y obras de arte reunidos para resaltar la historia compartida de Reino Unido y Estados Unidos.

El palacio no ha dicho qué se incluirá, pero las opciones son innumerables para dos países con tradiciones legales y democráticas comunes que se remontan a la Carta Magna, la histórica carta de derechos firmada en 1215 en Runnymede, a sólo unos kilómetros de Windsor.

Pero el punto culminante de la visita será el banquete de Estado del miércoles por la noche, donde los hombres vestirán corbatas blancas y frac, y las mujeres llevarán vestidos de diseño y joyas que brillarán a la luz parpadeante de candelabros antiguos.

"Habrá muchas tiaras", dijo Hugo Vickers, historiador real y autor de "Alice", una biografía de la madre del difunto príncipe Felipe. "Todo se verá muy espléndido".

Cena para muchos

El rey y la reina se sentarán con sus invitados en la enorme Mesa de Waterloo, que tiene aproximadamente la mitad de la longitud de un campo de fútbol y espacio para 160 invitados.

Se necesitan cinco días completos para preparar la mesa, que se dispondrá con el Gran Servicio, un servicio de comedor de plata dorada que incluye más de 4.000 piezas que van desde platos de servir hasta platos de cena y hueveras.

Vickers dijo que la plata y las ceremonias allanan el camino para la conciliación, que Isabel creía que era la forma de resolver incluso los problemas más espinosos.

"Keir Starmer ha utilizado inteligentemente al rey para atraer al presidente Trump aquí, para darle un muy buen momento", dijo. "Y (es) una maravillosa oportunidad, con toda la buena voluntad que se generará en este punto, para hablar con él... y si hay alguna esperanza de resolver Ucrania, etc. Esto es todo un paso en la dirección correcta".

Esas conversaciones tendrán lugar el jueves, cuando Trump y Starmer se reúnan en Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros británicos.

Con información de The Associated Press.

