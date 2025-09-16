Cambiar Ciudad
Terrorismo

Cámara de Representantes elimina el proyecto republicano para quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU

El proyecto de ley buscaba dotar a Marco Rubio del poder de revocar pasaportes sin juicio ni pruebas claras, con apelación solo ante el secretario de Estado.

Por:
Univision
Video ¿Qué documentos debes cargar para evitar una deportación? Esto dice una organización

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes propuso este martes eliminar un polémico proyecto republicano que habría otorgado al secretario de Estado amplios poderes para revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses.

El representante Brian Mast, republicano de Florida, presentó una enmienda para eliminar la medida de su ley de disposiciones políticas del Departamento de Estado, un proyecto de ley destinado a reformar el Departamento de Estado a imagen de la administración Trump.

PUBLICIDAD

El proyecto busca dar poder a Marco Rubio, actual secretario de Estado, para retirar pasaportes sin juicio previo, solo con base en sospechas de apoyo a supuestas organizaciones terroristas.

Esto generó preocupación por posibles abusos y violaciones a la libertad de expresión, dados recientes casos en que personas han visto sus visas revocadas por apoyar protestas propalestinas.

Más sobre Estados Unidos

Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente
7 mins

Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente

Política
Qué se sabe del proyecto republicano para no dar o quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU
3 mins

Qué se sabe del proyecto republicano para no dar o quitarle el pasaporte a algunos ciudadanos de EEUU

Política
Los detalles del acuerdo secreto (y el pago millonario) entre EEUU y El Salvador para deportar inmigrantes al Cecot
3 mins

Los detalles del acuerdo secreto (y el pago millonario) entre EEUU y El Salvador para deportar inmigrantes al Cecot

Política
ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto
5 mins

Trump aumenta los aranceles a Canadá al 35% y eleva los de decenas de países, que entrarán en vigor el 7 de agosto

Política
Con el plazo de Trump a punto de vencerse, ¿qué países ya lograron acuerdos arancelarios y cuáles siguen pendientes?
9 mins

Con el plazo de Trump a punto de vencerse, ¿qué países ya lograron acuerdos arancelarios y cuáles siguen pendientes?

Política
Estados Unidos es incluido en lista de países con las libertades civiles en rápido declive: "Está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo"
4 mins

Estados Unidos es incluido en lista de países con las libertades civiles en rápido declive: "Está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo"

Política
Senado aprueba los recortes de 9,000 millones en ayuda exterior y medios públicos pedidos por Trump: pasan de vuelta a la Cámara
6 mins

Senado aprueba los recortes de 9,000 millones en ayuda exterior y medios públicos pedidos por Trump: pasan de vuelta a la Cámara

Política
Cómo Trump busca cortar de forma definitiva la ayuda internacional de EEUU y golpear de muerte a los medios públicos PBS y NPR
6 mins

Cómo Trump busca cortar de forma definitiva la ayuda internacional de EEUU y golpear de muerte a los medios públicos PBS y NPR

Política
Cómo decisiones políticas y judiciales durante el gobierno de Trump están afectando desproporcionadamente a los más pobres
8 mins

Cómo decisiones políticas y judiciales durante el gobierno de Trump están afectando desproporcionadamente a los más pobres

Política


Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

¿Qué es lo que planteaba el proyecto para quitarle el pasaporte a los ciudadanos?

El proyecto HR 5300, que fue presentado por el republicano por Florida Brian Mast y respaldado por Rubio, formaba parte de una ley más amplia destinada a reformar el control ejecutivo sobre el Departamento de Estado.

La medida otorgaba al secretario poder para revocar pasaportes cuando se determine que una persona ha apoyado una organización terrorista, incluso si esa persona no ha sido condenada en un tribunal.

El plan fue criticado porque el lenguaje empleado no exige pruebas judiciales sólidas, lo que podría llevar a revocar pasaportes a ciudadanos simplemente por simpatía política o expresiones protegidas por la Primera Enmienda.

El proyecto de ley de Mast incluía una cláusula que permitiría a las personas afectadas apelar la decisión de negar o revocar su pasaporte al secretario de Estado, en un plazo máximo de 60 días tras recibir la notificación. Sin embargo, la apelación se haría ante la misma autoridad que tomó la decisión inicial.

El proyecto surgió en un contexto político polémico, en el que el gobierno republicano ha utilizado ya su autoridad para cancelar visas y permisos de residencia a personas por apoyar públicamente causas propalestinas y participar en protestas en universidades de Estados Unidos, como los casos de Rumeysa Öztürk y Mahmoud Khalil.

PUBLICIDAD

Estos casos han encendido alarmas por la falta de debido proceso y la percepción de persecución política disfrazada de lucha contra el terrorismo.


Mira también:

Video Hispano solicita el pasaporte estadounidense con documentos falsos y es condenado a prisión en Georgia
Relacionados:
Terrorismolibertad de expresiónMarco Rubio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD