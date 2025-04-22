El Pentágono se encuentra en un "caos total" bajo el liderazgo de Hegseth, según su exportavoz: ¿será suficiente el apoyo de Trump?

Video Cronología de la filtración en chat de Signal donde funcionarios de Trump hablaron de ataque a Yemen

Ha sido "un mes infernal" en el Departamento de Defensa, que se encuentra en un "caos total" bajo el actual liderazgo de Pete Hegseth, denunció en una columna de opinión quien fuera hasta hace poco su portavoz principal, nombrado en el cargo por el propio Hegseth.

John Ullyot, renunció a su puesto al frente de las relaciones públicas del Pentágono la semana pasada, en medio de una ola de despidos que él calificó como "una purga extraña y desconcertante".

En una publicación en el medio Politico el domingo, Ullyot denunció un colapso en el departmento, acusó al equipo del secretario de mentiras y falsedades, criticó cómo se gestionó el escándalo del llamado 'Signalgate' y dijo que no cree que Hegseth pueda mantenerse en el cargo por mucho más tiempo.

Su publicación coincidió con un reporte del diario The New York Times que cita a fuentes cercanas que aseguran que el secretario de Defensa no solo había compartido los planes internos para atacar Yemen en un chat de Signal con un periodista de The Atlantic, sino que también lo hizo en un segundo chat de Signal con su esposa, su hermano y su abogado personal.

Un día después, el lunes, National Public Radio (NPR) publicó un reporte en el que asegura que la Casa Blanca está buscando un reemplazo para Hegseth, citando a un alto funcionario del gobierno, que habló bajo anonimato, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca negó esa afirmación y dijo que Trump apoya firmemente al secretario.

Así lo confirmó el propio presidente en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, en las que mostró su respaldo a Hegseth y aseguró que las críticas por los chats de Signal son una pérdida de tiempo. "Está haciendo un gran trabajo; pregúntenles a los hutíes", declaró.

¿Podrá aguantar Hesgseth en el cargo con el apoyo de Trump?

Pero a pesar del apoyo del presidente, aliados de Trump no están seguros de cuánto tiempo podrá aguantar el secretario en el cargo, dado que el caos interno en el Departamento de Defensa es real, según otro reporte de Politico que citó a dos personas cercanas a la Casa Blanca.

Una de las dos fuentes aseguró que Hegseth podría "implosionar por sí solo" y la otra reconoció que a Trump le gusta la "vitalidad y juventud" del secretario, pero que podría cansarse de la distracción y el desorden dentro del Pentágono.

Entre las muestras de inestabilidad las fuentes citan la ola de despidos y la manera en que se están llevando a cabo, al igual que Ullyot.

"Lo preocupante es que no se trata de personas impuestas a Pete. Eran sus propios hombres de los que tuvo que deshacerse", declaró una de las fuentes a Politico.

Según esas fuentes, tras la dura columna de opinión de Ullyot publicada el domingo en ese medio, Trump y Hegseth hablaron en privado y el mensaje del presidente también había sido de apoyo.



Hegseth se mantiene en su cargo porque Trump prefiere evitar el costo político de despedir a un alto funcionario, lo que confirmaría los informes sobre el caos en el Pentágono, según fuentes cercanas a la Casa Blanca. Además, reemplazarlo implicaría otra batalla de confirmación en el Senado.

Sin embargo, aunque muchos funcionarios creen que por ahora el puesto de Hegseth está a salvo, otros, en privado, han mostrado preocupación por la situación en el Pentágono.

Otra persona cercana a la administración dijo a Politico que aunque muchos piensan que Hegseth no está haciendo el mejor trabajo, a Trump le cae bien, y también a la comunidad MAGA. Sin embargo, una tercera fuente agregó que, si bien coincidía con esa afirmación, la paciencia de Trump y el estar en gracia con el presidente pueden cambiar muy rápidamente.

"Trump defiende a la gente hasta el momento en que se vuelve en su contra", dijo la tercera persona a Politico. "Eso siempre es posible".

Caos en el Pentágono: una purga "extraña y desconcertante"

El viernes, el Pentágono despidió a varios altos asesores, incluidos Dan Caldwell, Darin Selnick y Colin Carroll, y también se anunció la salida inminente de Joe Kasper, jefe de gabinete de Hegseth. Según un funcionario, los despidos se deben a conflictos personales.

Ullyot afirmó que Hegseth lidera una “purga extraña y desconcertante” que lo ha dejado sin asesores cercanos, y que podría haber más despidos.

Por su parte, los tres funcionarios despedidos dijeron no saber por qué fueron expulsados ni si realmente hubo una investigación por filtraciones. Denunciaron ataques personales desde el Pentágono y difamación, aunque expresaron su apoyo a la agenda del gobierno Trump-Vance, sin mencionar a Hegseth.

Estos despidos siguen a otra purga en febrero, que incluyó a altos mandos militares, incluyendo al exjefe del Estado Mayor Conjunto, general C.Q. Brown; la jefa de Operaciones Navales, almirante Lisa Franchetti; la comandante de la Guardia Costera, almirante Linda Fagan; y el segundo al mando de la Fuerza Aérea, general James Slife.

Ullyot había liderado comunicaciones en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Asuntos de Veteranos durante el primer mandato de Trump. En su nuevo rol en el Pentágono, se congratuló en su columna de haber retiradio espacios de trabajo en el departamento a medios como Politico, The New York Times, The Washington Post y CNN, para reasignárselos a medios conservadores.

Por su parte, Hegseth negó haber cometido alguna irregularidad.

"Esto es lo que hace la prensa: toman fuentes anónimas de exempleados resentidos y luego intentan arrasar con todo, destruir la reputación de las personas. Conmigo no va a funcionar”, dijo el secretario el lunes a la prensa en un evento en la Casa Blanca.

En todo caso, el ruido que está causando Hegseth debido a su gestión es preocupante para observadores. Se trata de la institución que controla el poder militar en Estados Unidos. Asuntos como seguridad y defensa, presupuesto de las Fuerzas Armadas, operaciones armadas en el extranjero, etc, son temas que por su naturaleza, lo mínimo que requieren es experticia y discreción.

