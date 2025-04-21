Nuevos señalamientos contra el secretario de Defensa generan reporte sobre su posible salida

Video Periodista cuenta cómo fue incluido a chat grupal del gobierno en el que se habló sobre atacar Yemen

La Casa Blanca podría estar buscando un reemplazo para el secretario de Defensa Pete Hegseth, después de una segunda revelación relacionada a la difusión de información confidencial sobre maniobras militares a través de canales no autorizados, según un reporte exclusivo de National Public Radio (NPR) citando fuentes anónimas.

Hegseth habría compartido detalles del plan para atacar en marzo objetivos en Yemen en un chat privado en Signal, en su teléfono personal, con su esposa, su hermano y su abogado personal, según reportó este domingo el diario The New York Times citando personas con conocimiento de ese chat.

Crisis en el Pentágono

Según el medio, la esposa de Hegseth, la exproductora de noticias de Fox News Jennifer Hegseth, no es funcionaria del Departamento de Defensa, y aunque su hermano, Phil Hegseth, y su abogado personal, Tim Parlatore, sí lo son, no está claro por qué tendrían que haber tenido acceso a esa información.

Un primer error similar fue reportado en marzo por el periodista de The Atlantic Jeffrey Goldberg, quien dijo que había sido agregado a un chat de Signal donde se compartieron planes sensible sobre la hora y los tipos de aviones utilizados para el ataque contra rebeldes hutíes.

Después de que el gobierno trató de desmentir el reporte de Goldberg, la revista decidió publicar casi la totalidad del chat.

El reporte de NPR se produce al día siguiente de que el jefe de gabinete de Hegseth, Joe Kasper, fue reasignado a un nuevo rol dentro del departamento el domingo, y después de que tres altos funcionarios del Pentágono fueron despedidos la semana anterior en medio de una investigación sobre filtraciones en el departamento.

Los funcionarios despedidos, el asesor principal Dan Caldwell, el subjefe de gabinete de Hegseth, Darin Selnick, y el jefe de gabinete del subsecretario de Defensa Stephen Feinberg, dijeron en un comunicado conjunto publicado en X, estar “increíblemente decepcionados por la forma en que terminó nuestro servicio en el Departamento de Defensa” y que “funcionarios anónimos del Pentágono han difamado nuestra reputación con ataques infundados durante nuestra salida”.

¿Noticias falsas?

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al reporte de NPR a través de una publicación en X, diciendo que se trata de una noticia “completamente FALSA, basada en una fuente anónima que claramente no tiene ni idea de lo que dice”.

Sin embargo, de ser correcta la información, el episodio podría refrendar las múltiples preocupaciones sobre la idoneidad de Hegseth para comandar el Departamento de Defensa, expresadas por personajes de varios sectores durante su proceso de confirmación.

La nominación de Hegseth, un excapitán de la Guardia Nacional y comentarista de Fox News al momento de su nominación, casi fue derrotada después de acusaciones del alcoholismo, agresión sexual, discriminación a las mujeres, y de constituir una posible "amenaza interna" hecha por un compañero de servicio, debido a uno de sus tatuajes, asociado con grupos de supremacía blanca.

De hecho, Hegseth fue solo el segundo miembro del gabinete confirmado con el voto de desempate del vicepresidente en la historia de Estados Unidos, después de que los senadores votaron 50-50 sobre su nominación.

