Trump despide al jefe del Estado Mayor Conjunto y a la primera mujer que lideraba la Marina de EEUU

Video Trump planea construir un sistema de defensa antimisiles inspirado en la 'Cúpula de Hierro' de Israel

Donald Trump despidió este viernes a Charles 'CQ' Brown como jefe del Estado Mayor Conjunto, el oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas del país, en el marco de su plan para prescindir de líderes militares que apoyan la diversidad y la equidad en las filas.

“Quiero agradecer al general Charles ‘CQ’ Brown por sus más de 40 años de servicio a nuestro país, incluyendo su actual cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto. Es un caballero excepcional y un líder destacado, y le deseo un gran futuro a él y a su familia”, publicó Trump en redes sociales.

El presidente tomó esta decisión a pesar del apoyo del que goza Brown entre miembros clave del Congreso y de una reunión aparentemente amistosa con él a mediados de diciembre. Este viernes, Brown pasó el día en la frontera con México, evaluando la presdencia de fuerzas militares para cumplir con la orden de Trump para luchar contra la inmigración ilegal.

Trump anunció que nominará al teniente general de la Fuerza Aérea Dan “Razin” Caine para cubrir el puesto de Brown, quien era el segundo general de raza negra en servir como jefe del Estado Mayor Conjunto en la historia de EEUU.

Caine, quien recientemente se desempeñó como director asociado de asuntos militares en la CIA, fue definido por Trump como "un piloto cualificado y experto en seguridad nacional", indicó en su red Truth Social.

El servicio militar de Caine incluye funciones de combate en Irak, puestos en operaciones especiales y puestos en algunos de los programas de acceso especial más secretos del Pentágono. Sin embargo, no desempeñó tareas clave que están identificadas por ley como requisitos previos para desempeñarse en este puesto.

El gobierno de Trump despide a la primera mujer que dirigía la Marina en EEUU

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció también este viernes el despido de otros dos oficiales de alto rango: la jefa de Operaciones Navales, la almirante Lisa Franchetti, y el vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Jim Slife.

Franchetti era la primera mujer que dirigía la Marina en EEUU y que servía en el Estado Mayor Conjunto.

En un libro publicado el año pasado, Hegseth calificó a Franchetti como una “contratación de DEI” (los programas de diversidad, equidad e inclusión).

“Si las operaciones navales sufren, al menos podemos mantener la cabeza en alto. ¡Porque al menos tenemos otra primicia! La primera mujer miembro del Estado Mayor Conjunto, ¡hurra!”, escribió.

Hegseth ha apoyado el esfuerzo de Trump de poner fin a los programas que promueven la diversidad en las filas y despedir a quienes reflejen esos valores.

Brown había alzado su voz contra la discriminación racial

Hegseth ya había apuntado anteriormente a Brown. “En primer lugar, hay que despedir, ya sabes, hay que despedir al presidente del Estado Mayor Conjunto”, dijo rotundo en un pódcast en noviembre. Y en uno de sus libros, se preguntó si Brown consiguió el trabajo porque era negro.

“¿Fue por el color de su piel? ¿O por su habilidad? Nunca lo sabremos, pero siempre lo dudamos, lo que a primera vista parece injusto para eCQ. Pero como ha hecho de la cuestión racial una de sus principales señas de identidad, en realidad no importa mucho”, escribió Hegseth.

El futuro de Brown ya había quedado en entredicho durante la audiencia de confirmación de Hegseth en el Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado.

Cuando se le preguntó si despediría a Brown, Hegseth respondió sin rodeos: “Todos y cada uno de los oficiales superiores serán evaluados en función de su meritocracia, estándares, letalidad y compromiso con las órdenes legales que se les den”.

Justo antes de su votación de confirmación en el Senado en junio de 2020 para convertirse en jefe de la Fuerza Aérea, Brown ganó la atención de los medios cuando habló sobre el asesinato de George Floyd a manos de la policía el mes anterior.

Aunque dijo ser consciente de que era arriesgado, las conversaciones con su esposa e hijos sobre el asesinato lo convencieron de que necesitaba decir algo públicamente al respecto.