Hegseth compartió detalles del ataque en Yemen en otro chat de Signal con su esposa, hermano y abogado: The New York Times

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió detalles de un plan para atacar en marzo objetivos en Yemen en un chat privado en Signal con su esposa, su hermano y su abogado personal, reportó este domingo el diario The New York Times citando personas con conocimiento de ese chat.

Hegseth colocó en el chat detalles similares a los que puso en otro chat en Signal en el que fue incluido por error el periodista Jeffrey Goldberg de The Atlantic. Sin embargo, este chat con familiares y personas de su círculo cercano, 'Defense | Team Huddle', fue creado por Hegseth antes de ser confirmado en el cargo, según The New York Times. El chat en el que se sumó a Goldberg de The Atlantic había sido creado por el asesor de seguridad nacional de Donald Trump Mike Waltz.

El reporte de The New York Times destaca que la esposa de Hegseth, la exproductora de noticias de Fox Jennifer Hegseth, no es funcionaria del Departamento de Defensa. Su hermano, Phil Hegseth, y su abogado personal, Tim Parlatore, sí tienen cargos en el Pentágono. Sin embargo, no queda claro por qué tendrían que haber conocido en ese momento los planes del ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Este nuevo capítulo pondría nuevamente presión sobre Hegseth. Un vergonzoso reporte mostró en marzo cómo el periodista de The Atlantic fue agregado a un chat con un plan sensible sobre la hora y los tipos de aviones utilizados para el ataque contra los hutíes.

Después de que el gobierno trató de poner paños fríos sobre el asunto —Hegseth inicialmente dijo que "nadie había compartido planes de guerra" en un chat de Signal—, la revista decidió publicar lo que dijo era, casi al completo, el chat para responder así a los ataques y desmentidos que había recibido de parte de algunos funcionarios.

El escándalo por el chat de Signal con un plan de ataque militar de EEUU en Yemen

El escándalo estalló cuando Goldberg publicó en marzo en The Atlantic el relato de cómo había sido agregado, supuestamente por error, a un chat en Signal en que la cúpula del gobierno discutía detalles sobre el inminente ataque en Yemen. Aunque dudó de su veracidad, decidió salirse cuando vio que se cumplían los planes que se adelantaban en el grupo.

La respuesta del gobierno pasó por atacar la credibilidad y honestidad de Goldberg, y alegar que no habían hecho nada malo al usar Signal ya que no se había compartido información confidencial. Solo el asesor de seguridad nacional, Waltz, dijo que asumía la responsabilidad por haber permitido que Goldberg estuviera en el chat.

Aunque Goldberg había dicho que había preferido mantener en secreto ciertos detalles que consideraba sensibles para la seguridad nacional, la insistencia de los participantes en el chat en decir a los medios que no había información clasificada le había llevado a concluir que el público tenía derecho a verlo. Lo que sí optó por volver a omitir es el nombre de una agente en activo de la CIA cuya indentidad estaba expuesta en el chat por decisión del director de la agencia, John Ratcliffe.

"Hay un claro interés público en que sea revelado el tipo de información que los asesores de Trump incluyeron en canales de comunicación no seguros, especialmente después de que altos funcionarios de la administración hayan intentado restar importancia a los mensajes que se compartieron", señala la nota de The Atlantic.

Además de Hegseth, en su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado otros dos participantes del chat también negaron que en el grupo se hubieran compartido "planes de guerra": la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, además de negar que hubiera planes de guerra se sumó a los ataques personales contra Goldberg. Y el presidente Trump dijo que "no había información clasificada".

