Destituciones Exdirector de la CIA dice que Trump debe ser destituido y que la Enmienda 25 fue escrita pensando en él En una entrevista con la cadena MS NOW el sábado, John Brennan aifrmó que el presidente está “claramente desequilibrado” y advirtió de que no debería continuar en el cargo de comandante en jefe.

Video ¿Demócratas pueden destituir a Donald Trump? La Enmienda 25 bajo la lupa tras amenazas a Irán

John Brennan, quien fuera director de la CIA entre 2013 y 2017, pidió la destitución del presidente Donald Trump y sostuvo que la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos “fue escrita pensando en Donald Trump”, en el contexto de la guerra con Irán y la escalada de sus declaraciones.

En una entrevista con la cadena MS NOW el sábado, Brennan aifrmó que el presidente está “claramente desequilibrado” y advirtió de que no debería continuar en el cargo de comandante en jefe.

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Para quien fuera el líder de la Agencia Central de Inteligencia bajo la presidencia de Barack Obama, las recientes declaraciones de Trump sobre el conflicto con Irán, incluidas las amenazas sobre la posible destrucción de “toda una civilización”, evidencian una conducta incompatible con el ejercicio de la presidencia.

“Permitir que alguien así siga siendo el comandante en jefe y controle las enormes capacidades del ejército estadounidense, incluida nuestra capacidad de armas nucleares… realmente estamos viviendo tiempos muy, muy preocupantes”, declaró.

Imagen de archivo de 2017 del exdirector de la CIA, John Brennan, en una comparescencia ante el Capitolio. Imagen Pablo Martinez Monsivais/AP



Para Brennan, es especialmente alarmante el hecho de que, a pesar de la conducta claramente fuera de cotrol de Trump, miembros de su partido lo sigan apoyando y se dediquen a justificarla.

"El hecho de que pueda hacer eso, y que miembros de su partido y de su base MAGA sigan explicando, disculpándose y justificando sus acciones, es sumamente preocupante", afirmó.

Debate sobre la activación de la Enmienda 25

Más de 70 legisladores demócratas han pedido la activación de la Enmienda 25, un mecanismo constitucional que permite declarar al presidente incapacitado para ejercer sus funciones con el respaldo del vicepresidente y la mayoría del gabinete.

Tras la publicación de Trump en su plataforma Truth Social amenazando con que "toda una civilización sería destruida" en Irán ese día, varios legisladores demócratas hicieron un llamado al vicepresidente JD Vance y al gabinete para que tomaran medidas para poner en marcha el procedimiento, dado que Trump dejaba claro su incapacidad para el puesto y ponía en riesgo la seguridad nacional.



Incluso desde el entorno conservador algunas figuras se han hecho eco de estas preocupaciones, como la exrepresentante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien fuera una fiel seguidora de Trump, o el comentarista y presentador de derecha, Alex Jones. Ambos han pedido públicamente que se invoque la Enmienda 25.

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La Enmienda 25, ratificada en 1967, establece el procedimiento para la transferencia de poderes en caso de incapacidad del presidente. Las posibilidades de que sea invocada en este caso son prácticamente nulas, pero constituyen una presión política y una muestra de la división dentro del propio entorno conservador sobre la política exterior de Trump.