divisa dólar ¿Billetes de $250 con la cara de Trump? La Casa Blanca habría presionado a la Oficina de Grabado para lograr imprimirlos Funcionarios de la Casa Blanca habrían presionado a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) para crear un billete de $250 con la imagen de Trump, según una investigación de The Washington Post. La directora de la imprenta, que se opuso a la iniciativa porque la ley solo permite que aparezcan personas fallecidas, denunció que fue expulsada de su cargo el mes pasado

Video Pasaporte de EEUU con la imagen del presidente Donald Trump: Esto sabemos

Una de sus últimas polémicas fue, precisamente, que Donald Trump será el primer presidente en estampar su rostro en los pasaportes. Se trata de una edición limitada por el 250 aniversario de la independencia. Y no se queda ahí; ya impulsó su imagen en algunos pases anuales de visita a parques nacionales o incluso en la llamada tarjeta dorada de visados (golden visa), que permite a millonarios extranjeros vivir y trabajar en EEUU por una importante suma de dinero.

El presidente fue un paso más allá, ya que, según ha podido saber The Washington Post, funcionarios de la Casa Blanca llegaron a presionar a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) para lograr un billete de 250 dólares con la cara y la firma de Trump, también para conmemorar el 250 aniversario de la nación.

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El nuevo capricho del presidente se topó con la negativa de la directora del BEP, que fue expulsada de su cargo, confirman cuatro empleados actuales y ex empleados del BEP. Señalan directamente a dos funcionarios designados políticamente en el Departamento del Tesoro: el tesorero Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown. Según su testimonio, llevarían un año ejerciendo presiones al personal de la Oficina de Grabado e Impresión para diseñar prototipos del billete.

La ley no permite que aparezcan presidentes en ejercicio

Los trabajadores de la imprenta, que no han querido revelar su identidad por temor a represalias, apuntan a que generó mucha preocupación en el organismo porque el deseo de Trump estaba al margen de la ley. Indican que la ley federal actualmente solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero este proyecto ha quedado estancado.

En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que la imprenta está llevando a cabo la planificación y el análisis pertinentes en respuesta a la propuesta legislativa.

“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Impresión (BEP) está trabajando activamente para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconozca debidamente el 250.º aniversario de nuestra gran nación”, decía el comunicado.

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La directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, y otros empleados explicaron repetidamente a Beach y Brown que la ley no avala producir el billete y que el proceso tardaría años más de lo previsto, "la emisión de un nuevo billete suele tardar entre seis y ocho años", aseguraron los cuatro empleados.

La enmienda Thayer

Esta ley de 1866 prohibió el uso de la imagen de cualquier persona viva en los bonos, valores, billetes o moneda postal de los Estados Unidos. Surgió a raíz de un acto de vanidad cometido por Spencer Clark, funcionario del Departamento del Tesoro, quien decidió aparecer en los billetes destinados a honrar al explorador William Clark. El proyecto de ley del Congreso que autorizaba la creación del billete solo especificaba que debía honrar a "Clark", por lo que Spencer Clark decidió inmortalizarse a sí mismo.

Así surge la Enmienda Thayer que prohibía específicamente que personas vivas aparecieran en “bonos, valores, billetes o moneda postal”; pero no dice nada sobre monedas.

La Ley de Monedas Presidenciales de 1 Dólar de 2005 abordó esta laguna legal añadiendo que para que la imagen del expresidente apareciera acuñada, éste debía haber fallecido al menos dos años antes de la fecha de impresión. Sin embargo, a finales de 2025, la administración Trump propuso que la imagen del presidente apareciera en varias monedas.

Represalias contra la directora del BEP

Solimene confirmó que la dirección del Tesoro la apartó abruptamente de su puesto el 27 de abril. The Washington Post tuvo acceso a su correo de despedida en el que revelaba que la marcha “no fue decisión mía”.

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Añadió que “nunca sacrificó sus valores ni su integridad, ni los de la organización, y siempre priorizó el Programa de Moneda Estadounidense y el valor que cada empleado aporta a la misión”.

El Departamento del Tesoro no dio explicaciones sobre el despido de la directora pero sí puntualizó en un comunicado reciente que Beach “nunca solicitó al personal que imprimiera el billete antes de su aprobación por el Congreso”.

¿También billetes de 100 dólares?

Según los cuatro empleados, Solimene y su personal sí habían accedido a otra solicitud de la administración: imprimir billetes de 100 dólares con la firma de Trump. Según informaron, esos billetes —los primeros en la historia de Estados Unidos en llevar la firma de un presidente en ejercicio— se están imprimiendo actualmente en las instalaciones del Departamento del Tesoro en el centro de Washington.

Si bien ninguna ley prohíbe imprimir billetes con la firma de Trump, expertos en moneda estadounidense afirman que producir un billete de 250 dólares con la imagen del presidente contravendría la legislación vigente. Una de las leyes establece que solo se puede representar a una persona fallecida en la moneda estadounidense. Otra especifica qué denominaciones puede producir la oficina de billetes.

Larry R. Felix, exdirector de la oficina, declaró que “un billete de 250 dólares no está autorizado legalmente” sin una ley del Congreso. “Hay que autorizar al secretario para que lo haga”, dijo, refiriéndose a Bessent.

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Más de 160 años sin mandatarios "vivos" en la moneda

Desde 1866, ninguna persona viva ha aparecido en los billetes estadounidenses, después de que la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro apareciera en un billete de 5 centavos.

Actualmente, los billetes tienen el rostro de destacados expresidentes y mandatarios del tesoro. Por ejemplo, el de $1 tiene la imagen del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, quien administró el país entre 1789 y 1797 (murió dos años después de terminar su mandato).

Imagen Billete un dólar



En los de mayor valor hasta la fecha, los de 100 dólares, aparece en el anverso Benjamin Franklin, por eso son conocidos popularmente como Benjamins o Bens. Franklin es considerado uno de los 'padres fundadores' de los EEUU, y falleció en el año 1790.

Los 'facilitadores' de Trump

El presidente habría encomendado a dos funcionarios de su confianza que el billete pueda ver la luz, según The Washington Post. Uno de ellos es Mike Brown, nombrado por Trump y quien comenzó a trabajar en el Departamento del Tesoro en octubre. Es expresidente del Partido Republicano de Kansas.

También Brandon Beach, nombrado tesorero en marzo de 2025 y con supervisión directa de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, es un exsenador estatal de Georgia que apoyó las afirmaciones de Trump de fraude en su derrota electoral en 2020.

Los empleados señalan que con la ley en la mano es prácticamente imposible que los billetes puedan entrar en circulación en el corto plazo: “Estos tipos creen que se puede imprimir algo de la noche a la mañana y que va a funcionar en un cajero automático. Es una locura”, dijo uno de los empleados. "Se necesitan años y años para producir estos billetes y garantizar su fiabilidad para el público".

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Conmemoración del 250 aniversario de la nación

La insistencia por crear un billete de 250 dólares coincide con los planes del gobierno de Trump para celebrar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos a partir de julio.

Sus propuestas no se quedan en los billetes. Trump ha propuesto construir un arco triunfal de 76 metros al pie del Cementerio Nacional de Arlington y un “Jardín de los Héroes” en Washington con 250 estatuas.

Trump ha demostrado no tener límites en su ambición por trascender con su imagen. En el caso de los billetes propuestos, llegándose a equiparar con presidentes históricos y claves para la construcción de lo que hoy es el país. Está por ver si sigue presentando iniciativas (con las que se autoequipara con los padres fundacionales del país), quien sabe si la próxima será incluirse en el santuario de la democracia del monte Rushmore. Mejor no darle ideas.