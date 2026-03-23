Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

¿Agentes de ICE y CBP se cubrirán el rostro en los aeropuertos? El presidente Trump les hace esta petición

En una publicación en su plataforma Truth Social esta mañana, Trump se dijo un gran defensor de que los agentes federales se cubran el rostro en sus operativos migratorios

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Por:N+ Univision
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Video ICE llegará a aeropuertos de EEUU ante falta de personal en la TSA este lunes

La decisión del presidente Donald Trump de enviar a agentes federales de inmigración a los aeropuertos estadounidenses para ayudar con la seguridad en medio del cierre de gobierno, ha generado preocupación por el riesgo de que no hagan más que aumentar las tensiones en un contexto de pasajeros frustrados por las largas esperas y empleados de control molestos por no estar recibiendo su salario.

Trump dejó claro el domingo que seguiría adelante con el plan de que agentes de control migratorio apoyen a la Administración de la Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ya sea vigilando las salidas o verificando la identidad de los pasajeros, pero este lunes les hizo una petición especial: descubrirse el rostro y no usar máscaras, una de las demandas de los demócratas, que exigen cambios importantes en las políticas migratorias federales para aceptar financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo cual hasta el momento sigue estancado.

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¿Agentes de ICE se cubrirán el rostro?

En una publicación en su plataforma Truth Social esta mañana, Trump se dijo un gran defensor de que los agentes federales se cubran el rostro en sus operativos migratorios, pero agregó que esta vez les agradecería que no lo hicieran.

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"Soy un gran defensor de que ICE use máscaras mientras buscan y se ven obligados a lidiar con criminales duros, muchos de los cuales pudieron entrar en nuestro país gracias al Sleepy Joe Biden y su maravillosa "zar de la frontera", Kamala (¡ella ni siquiera fue a la frontera!), a través de su política de fronteras abiertas absolutamente descabellada. Sin embargo, agradecería enormemente que NO USARAN MÁSCARAS cuando ayuden a nuestro país a salir del DESASTRE causado por los demócratas en los aeropuertos", escribió el mandatario.

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Cientos de miles de trabajadores de seguridad nacional, incluidos empleados de la TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, han trabajado sin cobrar desde que el Congreso no renovó la financiación del DHS el mes pasado.

La financiación del departamento expiró el 14 de febrero, ya que los demócratas se negaron a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin cambios en sus operaciones tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Los demócratas siguen exigiendo cambios importantes en los operativos federales de inmigración, incluyendo modificaciones en las políticas que obligarían a los agentes del ICE a obtener una orden judicial antes de entrar por la fuerza en los domicilios, la inclusión de información de identificación clara en sus uniformes o la eliminación de las máscaras que les suelen cubrir el rostro, como pide ahora Trump a los agentes que se desplegarán en los aeropuertos como refuerzo a la TSA.

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“Es una mala idea”, afirmó la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, sobre el nuevo plan de seguridad aeroportuaria que el mandatario anunció que comenzaría este mismo lunes.

“Lo que tenemos que hacer es resolver los problemas del DHS y pagar a los agentes de la TSA”, dijo a los periodistas en el Capitolio, donde el Senado celebró una inusual sesión durante el fin de semana. “¿De verdad queremos añadir aún más tensiones a las que ya estamos enfrentando?”, agregó.

Este lunes por la mañana ya fueron vistos los primeros agentes federales de inmigración en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta o en JFK de Nueva York, según reportes de la agencia AP.

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Video ¿Va a Cambiar la Política Migratoria? Homan Responde
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