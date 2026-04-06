Destituciones

Por contradicciones en el tema militar, legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25.ª enmienda para destituir a Trump

Los críticos de la ofensiva militar estadounidense en Irán piden involcar la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, sección 4, para remover al presidente.

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Por:N+ Univision
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Video Guerra con Irán: ¿Cuándo vence el ultimátum que lanzó Donald Trump a Teherán para llegar a un acuerdo?

La reciente escalada militar ordenada por Donald Trump contra Irán ha detonado una enérgica reacción política en el país, donde legisladores y exfuncionarios cuestionan su capacidad para gobernar y plantean la posibilidad de invocar la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El detonante fue la decisión de bombardear territorio iraní el 28 de febrero de 2026, pese a advertencias internas sobre posibles represalias y sin una justificación clara. A esto se sumaron ataques contra infraestructura energética y objetivos dentro del país, así como tensiones con aliados y anuncios contradictorios sobre la retirada de tropas.

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En respuesta, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético mundial—, lo que disparó los precios globales del petróleo.

La polémica creció tras un nuevo ultimátum de Trump, quien amenazó con bombardear centrales eléctricas y puentes civiles si Irán no reabría el paso marítimo: "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente… "¡No habrá nada igual!", publicó, advirtiendo además que el país "vivirá en el infierno" si no cede.

Estas declaraciones encendieron alarmas en Washington, por lo que legisladores y exfuncionarios —algunos de ellos antiguos partidarios de Trump— pidieron abiertamente que se aplique la 25.ª enmienda.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, afirmó: "Si yo formara parte del gabinete de Trump, pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionalistas para hablar sobre la Enmienda 25. Esto es una locura total. Ya ha matado a miles de personas. Va a matar a miles más". También advirtió que atacar infraestructura civil "matará a miles de personas inocentes… eso también es un crimen de guerra" y cuestionó el objetivo de forzar la apertura de un estrecho que, dijo, ya estaba operativo antes de los bombardeos.

La representante Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, fue aún más directa: "La 25ª Enmienda existe por una razón. El Presidente… es un lunático desquiciado y una amenaza para la seguridad nacional". Además, cuestionó ataques a instalaciones como una universidad en Teherán: "¿Por qué bombardear una universidad en una ciudad de 10 millones de habitantes?".


En la misma línea, la congresista Melanie Stansbury, demócrata por Nuevo México, escribió: "El emperador está desnudo… Es hora de la #25ªEnmienda. El Congreso y el Gabinete deben actuar".

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Las críticas no se limitaron a los demócratas. El excongresista republicano Joe Walsh publicó: "Siempre será una mancha para este país. Y para el mundo. Enmienda 25. Ahora".


El exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, sostuvo: "Fue en este punto que nuestros fundadores pensaron que lo mejor sería destituir a un loco… ahora más personas deberían exigir la destitución de este hombre".


Por su parte, Ty Cobb, exasesor legal de la Casa Blanca, declaró: "Dado que el gabinete no invocará la Enmienda 25 para un hombre claramente demente… esta guerra pone de manifiesto su locura y depravación", criticando también sus mensajes nocturnos sin supervisión.

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Incluso la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene lanzó un duro mensaje contra el mandatario y su entorno: "Todos en su administración… deben intervenir en la locura de Trump… él se ha vuelto loco, y todos ustedes son cómplices". Añadió que el conflicto con Irán responde a una "guerra no provocada" basada en viejas acusaciones sobre armas nucleares.


Pese a la presión política, analistas consideran poco probable que el Congreso o el gabinete actúen en el corto plazo, aunque el debate sobre la capacidad del presidente ha cobrado fuerza tras estas decisiones.

Video Conferencia completa Donald Trump 6 de abri de 2026: celebra rescate histórico en Irán

¿Qué es la 25.ª Enmienda y cómo funciona?

La Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece los mecanismos para garantizar la continuidad del poder presidencial en caso de incapacidad, ausencia o vacantes. Fue ratificada en 1967 tras el impacto institucional que dejó el asesinato de John F. Kennedy.

Su objetivo es asegurar una transición ordenada del poder ejecutivo y se divide en cuatro secciones:

  • Sección 1: Si el presidente muere o renuncia, el vicepresidente asume el cargo de forma definitiva.
  • Sección 2: Permite nombrar a un nuevo vicepresidente cuando el puesto queda vacante, con aprobación del Congreso.
  • Sección 3: El propio presidente puede ceder temporalmente el poder si prevé una incapacidad, como por motivos médicos.
  • Sección 4: Autoriza al vicepresidente y a la mayoría del gabinete a declarar al presidente incapaz de ejercer, transfiriendo el poder de forma temporal o incluso permanente si el Congreso lo respalda.
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Históricamente, las primeras tres secciones se han utilizado en situaciones específicas, como la llegada de Gerald Ford al poder tras la renuncia de Richard Nixon o las transferencias temporales de funciones por procedimientos médicos de Ronald Reagan, George W. Bush y Joe Biden.

Sin embargo, la Sección 4 —la más controvertida— nunca ha sido aplicada y es precisamente la que ahora mencionan críticos de Trump, quienes consideran que sus decisiones militares y amenazas podrían justificar evaluar su capacidad para continuar en el cargo.

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