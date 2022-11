Bolton asegura que Trump actúa como un hombre "viejo y cansado" y que "no es la respuesta"

El propio Trump confirmó que había cenado con ambos en su red social Truh Social. “La semana pasada, Kanye West me llamó para cenar en Mar-a-Lago. Poco después, apareció inesperadamente con tres de sus amigos, de los que no sabía nada. Cenamos el martes por la noche con muchos miembros presentes en el patio trasero. La cena fue rápida y sin incidentes. Luego se fueron al aeropuerto”, dijo Trump, y aseguró que "no conocía" a Fuentes y que le había ofrecido al rapero algunos negocios y consejos políticos, como que no se postule a la presidencia en 2024.