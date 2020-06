"No sirve para el cargo": Bolton redobla criticas a Trump en vísperas de la publicación de su libro sobre la Casa Blanca

"No creo que sirva para el cargo. No creo que es competente para realizar el trabajo", dijo el ex asesor presidencial de seguridad nacional a la televisora ABC, un día después de que varios medios de comunicación difundieras otras relevaciones explosivas sobre Trump contenidas en un libro de Bolton cuya circulación está prevista a partir de la semana próxima y cuya venta la Casa Blanca está tratando de impedir con una demanda ante una corte federal.

La foto con Kim

También el miércoles, el Departamento de Justicia interpuso un recurso de emergencia para pedir a un juez que detenga temporalmente la salida al mercado del libro "The Room Where It Happened" (La habitación donde ocurrió), alegando que incluye información confidencial, según reportó el diario The Hill.