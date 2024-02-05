Qué dice el proyecto de endurecimiento de política migratoria del Senado: 5 claves

El proyecto, dotado con $118,000 millones, contempla destinar $20,000 millones a la seguridad fronteriza, con medidas como el cierre de la frontera con México cuando "esté colapsada", restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés llaman 'catch and release', la política de liberar a los migrantes en EEUU mientras esperan por sus cortes de asilo.

PUBLICIDAD

Además, prevé destinar $60,000 millones para ayudar a una Ucrania devastada por la guerra —igualando la petición de la Casa Blanca— y $14,100 millones a Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray, citado por AFP.

"Si bien este acuerdo no aborda todo lo que yo hubiera deseado, estas reformas son esenciales para hacer que nuestra frontera sea más ordenada, segura, justa y humana", aseguró Biden en el comunicado.

Pero el proyecto del Senado enfrenta un complicado camino de cara a convertirse en ley después de que el expresidente Donald Trump, en campaña para regresar a la Casa Blanca, expresara su rechazo a todo lo que no fuera un "acuerdo perfecto". El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que ni siquiera lo llevará a votación en el pleno. El senador Marco Rubio, republicano por Florida, lo llamó “un No fácil”.

También se espera que algunos demócratas se opongan al acuerdo. El senador Alex Padilla, demócrata por California, dijo que se opone a los cambios que se harían en el proceso de asilo. “Este acuerdo fronterizo no da en el blanco”, dijo Padilla en un comunicado.

1. Miles de millones para los aliados de Estados Unidos y la seguridad nacional

El paquete prevé dedicar $60,000 millones en ayuda para Ucrania y $14,000 millones de dólares para Israel. Además, presupuesta $10,000 millones de dólares para ayuda humanitaria en Ucrania, Israel, Gaza y otros lugares.

PUBLICIDAD

El paquete también enviaría $20,000 millones a las autoridades de inmigración, proporcionando dinero para contratar miles de oficiales más para evaluar las solicitudes de asilo, agregar cientos de agentes más de la Patrulla Fronteriza y ayudar a detener el flujo de fentanilo.

Video ¿Cómo actúa el fentanilo en tu cuerpo y por qué es tan mortífero?

2. El endurecimiento del proceso de asilo

El proyecto de ley reformaría el sistema de asilo imponiendo estándares más estrictos y una resolución más rápida.

La norma busca endurecer el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Si se aprueba, los inmigrantes tendrían que demostrar durante los controles iniciales que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda asilo.

A los inmigrantes también se les prohibiría presentar una solicitud de asilo si se descubre que tienen antecedentes penales, se han instalado antes en otro país o podrían haber encontrado seguridad si se hubieran reasentado en su país de origen.

Los inmigrantes que pasen el nuevo examen recibirán un permiso de trabajo, serán colocados en un programa de supervisión y su caso de asilo se decidirá en un plazo de 90 días.

Video Anuncian aumentos en tarifas de varios procesos migratorios: la abogada Jessica Domínguez aclara las dudas



Los que crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada serían detenidos y sometidos a un control en un plazo de 10 a 15 días. Y si solicitan asilo permanecerían detenidos mientras esperan la evaluación inicial. Esta propuesta requiere un gran crecimiento en la capacidad de detención.

PUBLICIDAD

La propuesta también exige una gran expansión de un programa de la administración Biden que rastrea a las familias que llegan a la frontera mientras esperan las evaluaciones de su solicitud de asilo. El programa se desarrolló como una alternativa a la detención para familias.

Los defensores de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por los cambios en materia de asilo, diciendo que el estándar actual es deliberadamente bajo porque los inmigrantes a menudo huyen de condiciones desesperadas, no tienen representación legal y todavía están sacudidos por sus viajes.

"Expulsar a los migrantes que buscan protección significa enviar al menos a algunos de ellos de regreso a un posible peligro", afirma Adam Isacson, un experto de la ONG Washington Office on Latin America (WOLA).

Lo considera "una violación de los derechos humanos". Estas "políticas de expulsión y 'cuellos de botella' también aumentan las ganancias del crimen organizado y los funcionarios corruptos en México", país al que son devueltos la gran mayoría, estimó.

3. Cierre de la frontera con México en caso de emergencia

Según la propuesta, los inmigrantes no podrían solicitar asilo en absoluto si los cruces fronterizos ilegales alcanzan ciertos números.

La política es similar a la que utilizó por primera vez el presidente Donald Trump aplicando el llamado Título 42, justificó la rápida expulsión de inmigrantes del país con la justificación de combatir la pandemia de covid-19.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley propone una autoridad para la expulsión similar si el número de encuentros de migrantes contabilizados por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llega a 4,000 por día durante un promedio de cinco días a través de la frontera sur.

Y una vez que el número de encuentros llegue a 5,000, las expulsiones entrarán en vigor automáticamente. Para ponerlo en contexto, los encuentros fronterizos superaron los 10,000 en algunos días de diciembre, que fue el mes con mayor número de cruces ilegales.

Según la propuesta, los inmigrantes aún podrían presentar su solicitud en los puertos de entrada. Y una vez que el promedio de cruces ilegales cayera en un 75%, la administración tendría dos semanas para poner fin al uso de la autoridad de emergencia.

Los partidarios del uso del Título 42 dicen que fue una herramienta necesaria que permitió a los funcionarios fronterizos expulsar a los inmigrantes rápidamente y los liberó para patrullar el territorio que se suponía debían proteger.

Pero los críticos han cuestionado cuán efectivo fue realmente el Título 42. Dicen que es difícil obtener una imagen precisa porque los inmigrantes expulsados volvían a intentar cruzar la frontera repetidamente. Además, se fortaleció a los cárteles que se aprovechaban de la acumulación de inmigrantes al sur de la frontera.

Si los migrantes que enfrentan expulsión expresan a los oficiales de la Patrulla Fronteriza un miedo creíble de que podrían ser perseguidos si son devueltos específicamente a México, aún se les podría permitir solicitar asilo.

PUBLICIDAD

4. Límites al parole humanitario

La legislación impondría límites a cómo el gobierno pueden utilizar el llamado 'parole humanitario' para inmigrantes en la frontera, uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones.

Eliminaría la figura tal como se utiliza cuando los inmigrantes cruzan la frontera ilegalmente o se presentan en los puertos de entrada, y en su lugar los colocaría en el nuevo sistema para evaluar las solicitudes de asilo.

La administración Biden aún podría programar exámenes de asilo a través de una aplicación.

5. Ayuda para migrantes, ciudades, estados

Si bien los demócratas progresistas e hispanos han expresado su preocupación de que el paquete perjudique a los inmigrantes que buscan asilo, la legislación ofrece algunas medidas destinadas a ayudar a los que ya se encuentran en Estados Unidos y en las ciudades y estados a donde han ido.

El proyecto destina $1,400 millones a programas locales como refugios que han visto grandes afluencias de inmigrantes y aceleraría los permisos de trabajo para los inmigrantes que esperan una solicitud de asilo.

La legislación también autorizaría sanciones y herramientas contra el lavado de dinero contra empresas criminales que trafican con fentanilo a Estados Unidos. Y proporcionaría 50,000 visas para empleo e inmigración familiar cada año durante los próximos cinco años.

Sin embargo, no contiene reformas migratorias amplias ni protecciones contra la deportación de inmigrantes no autorizados que fueron fundamentales para acuerdos anteriores del Senado.

PUBLICIDAD

Con información de AP y AFP