'Impeachment' de Mayorkas: Cámara de Representantes a punto de tomar una decisión

La Cámara de Representantes tiene previsto votar este martes dos artículos de impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en una maniobra profundamente partidista y poco usual que ha generado serias críticas de los demócratas.

Los republicanos de la Cámara Baja argumentan en su acusación que el secretario "violó la confianza pública" y "se ha negado a cumplir" con las leyes migratorias, lo que provocó un récord en el cruce irregular de inmigrantes por la frontera con México.

La seguridad fronteriza se ha convertido en una cuestión política clave en este año electoral y está siendo usada como punta de lanza en la campaña republicana contra Biden.

Se espera que los representantes demócratas se unan contra los dos artículos de impeachment a Mayorkas y al menos dos republicanos de la Cámara Baja ya han anunciado que también votarán en contra.

Demócratas: cargo contra Mayorkas no justifican un 'impeachment'

Según los demócratas, los cargos contra Mayorkas son falsos y no son motivo para un juicio político, ya que no cumplen con los estándares constitucionales de traición, soborno o "crímenes y faltas graves".

"Esto es una total pérdida de tiempo", dijo el representante Joe Neguse, demócrata por Colorado, en la audiencia el lunes del Comité de Seguridad Nacional, previa a la votación.

Por su parte, Mayorkas, quien fuera fiscal federal, no testificó en su propio nombre, pero presentó una carta al panel defendiendo su trabajo, algo también poco usual.

Mayorkas ha estado visitando el Congreso frecuentemente en los últimos tiempos, para negociar en el Senado el paquete de seguridad fronteriza, que logró obtener apoyo bipartidista y fue presentado el domingo. Esa legislación será sometida a una votación de prueba el miércoles, aunque varios republicanos están criticando la propuesta y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que está "muerta desde que llegue".

¿Qué posibilidades tiene Mayorkas de ser condenado?

Se trata de un juicio político totalmente atípico. Desde 1876 un secretario del gabinete no ha enfrentado cargos de impeachment y es la primera vez que lo hará un secretario en funciones.

Es difícil que Johnson logre el apoyo de todos los republicanos necesarios para destituir a Mayorkas. Al menos dos republicanos de la Cámara Baja ya han adelantado que votarán en contra de los dos artículos de impeachment: el representante por California Tom McClintock y el representante por Colorado Ken Buck. En un memorándum de 10 páginas McClintock criticó la labor de Mayorkas pero dijo que sus colegas no habían logrado identificar ningún tipo de delito o falta grave.

Pero incluso si lograsen impugnar al secretario en la Cámara Baja, no se espera que este sea condenado en un juicio político en el Senado, donde no solo los demócratas tienen mayoría si no que varios republicanos también apoyaron el esfuerzo legislativo bipartidista presentado el domingo.

La figura del impeachment, que hasta hace poco había sido muy poco común en EEUU, se ha utilizado para hacer cumplir la Constitución pero también, y cada vez más, como un arma política.

Con información de AP.

