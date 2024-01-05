Cambiar Ciudad
Donald Trump

Fiscal general de Nueva York pide expulsar a Trump de la industria inmobiliaria del estado y multarlo por $370 millones

La fiscal Letitia James también busca una prohibición de cinco años que evite que Donald Trump Jr. y Eric Trump trabajen en la industria de bienes raíces de Nueva York.

Univision
La fiscal general de Nueva York pidió este viernes a un juez la exclusión de por vida al expresidente Donald Trump de la industria inmobiliaria del estado, que le prohíba desempeñarse como funcionario o director de una corporación allí y solicitó que la multa punitiva, que inicialmente había sido estimada en $250 millones, sea elevada a $370 millones.

La fiscal Letitia James también busca una prohibición de cinco años para evitar que Donald Trump Jr. y Eric Trump, los hijos del expresidente, trabajen en la industria de bienes raíces de Nueva York, como parte del fallo en el juicio civil seguido contra Trump, sus hijos, y exejecutivos de la Organización Trump en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

En un escrito presentado el viernes James justificó el aumento de la penalidad en una estimación de "ganancias mal habidas" más intereses adicionales y afirma que "la gran cantidad de esquemas engañosos que emplearon para inflar los valores de los activos y ocultar hechos fueron tan escandalosos que descartan una explicación inocente".

En septiembre el juez Arthur Engoron, quien preside la causa, declaró que Trump, sus dos hijos adultos, su empresa y dos ex ejecutivos, eran responsables de fraudes financieros sostenidos durante una década, por lo que el juicio se celebró para decidir la extensión de las sanciones correspondientes.

James argumenta además que demostró que Trump y los exejecutivos manipularon intencionalmente sus estimaciones de valores de propiedades y su patrimonio neto general a través de estados financieros utilizados para obtener acuerdos inusualmente favorables con bancos y compañías de seguros.

"La evidencia directa de múltiples testigos establece que cada año Trump compartió el patrimonio neto que deseaba” dijo James en su escrito del viernes, agregando que “tanto su director financiero como su contralor se propusieron alcanzar esos valores mediante ingeniería inversa de los valores de los activos".

El escrito, que sumariza lo discutido en el juicio, alega que la defensa de Trump "no presentó ninguna respuesta legalmente relevante a la prueba del Pueblo".

Un largo y disputado juicio para decidir la penalidad contra Trump

Por su parte, en un documento también presentado el viernes, los abogados de Trump dicen que "la fiscal general no ha podido probar su caso y no tiene derecho a ninguna de las reparaciones solicitadas en esta acción".

Trump, quien mantuvo una actitud desafiante y beligerante durante el juicio al punto en que Engoron tuvo que emitir una orden mordaza para que dejara de atacar al personal de la corte, ha negado las acusaciones a lo largo del proceso y acusó a James y Engoron de atacarlo injustamente.

Además de la prohibición vitalicia de participar en actividades de bienes raíces en Nueva York James pidió una prohibición similar contra los exejecutivos Allen Weisselberg y Jeffrey McConney y prohibiciones de cinco años contra los hijos mayores del expresidente.

Se espera que Engoron tome su decisión final semanas después de la exposición de los argumentos finales por parte de la fiscalía y los abogados de la defensa, que ocurrirá el 11 de enero.

