El exrepresentante republicano George Santos se declara culpable de varios cargos criminales y enfrenta pena de cárcel

El exrepresentante republicano por Nueva York George Santos se declaró este lunes culpable de múltiples cargos, entre ellos de fraude electrónico y usurpación de identidad con agravantes.

“Traicioné la confianza de mis electores y simpatizantes. Lamento profundamente mi conducta”, dijo el republicano en una corte de Long Island.

Santos, de 36 años, dijo que aceptaba su responsabilidad y que tenía intención de enmendarse. Se enfrenta a más de seis años de prisión, según las normas federales sobre condenas y debe al menos 370,000 dólares en concepto de restitución.

La juez federal Joanna Seybert fijó la sentencia de Santos para el 7 de febrero. Anteriormente, se fijó que el caso fuera a juicio a principios de septiembre. Si eso hubiera ocurrido, los fiscales federales dijeron el lunes que estaban preparados para llamar a unos 40 testigos, incluidos miembros de la campaña de Santos, empleadores y familiares.

Dos colaboradores de la campaña de Santos se declararon culpables anteriormente de delitos relacionados con la campaña del excongresista.

Santos se declaró anteriormente inocente de una serie de delitos financieros, entre ellos mentirle al Congreso sobre sus finanzas, cobrar beneficios de desempleo mientras trabajaba y usar contribuciones de campaña para pagar gastos personales.

El rápido ascenso y estrepitosa caída de George Santos

Santos, de 36 años, fue considerado en su día una estrella política en ascenso después de que en 2022 ganara el distrito suburbano que abarca la acomodada costa norte de Long Island y una parte del distrito neoyorquino de Queens.

Pero la historia de su vida empezó a desvelarse antes incluso de que jurara su cargo. En aquel momento surgieron informes de que había mentido sobre su carrera en las principales empresas de Wall Street y sobre su titulación universitaria, además de otras cuestiones de su biografía.

Luego surgieron nuevas dudas sobre los fondos de su campaña. En mayo de 2023 fue acusado por primera vez de cargos federales, pero se negó a dimitir de su cargo.

El excongresista enfrenta diferentes cargos que van desde de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral (FEC) para obtener fondos para su campaña y falsificar documentos presentados a este organismo.

Así como robo de identidad agravado, fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos, y declaraciones falsas a la Cámara de Representantes.

En mayo, Santos fue imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio.

Un juez desestima la demanda de George Santos contra Jimmy Kimmel y Disney

Por otra parte, el lunes, en una corte federal de Manhattan, la juez Denise Cote desestimó una demanda en la que Santos alegaba que el presentador Jimmy Kimmel, la cadena ABC y Disney habían infringido los derechos de autor y se habían enriquecido injustamente a su costa al utilizar videos que había hecho en la aplicación Cameo para un segmento de “Jimmy Kimmel Live”.

El juez dijo que estaba claro que Kimmel utilizó los clips, que también se publicaron en YouTube, con fines de crítica y comentario, lo que constituye un uso justo.

Santos había empezado a vender videos personalizados en Cameo en diciembre, poco después de su destitución del Congreso y a principios de este año, lanzó una arriesgada candidatura para volver al Congreso como independiente, que abandonó rápidamente.

En una entrevista radiofónica emitida el domingo, Santos dijo que le reconforta volver a ser un “civil algo privado”.

“La verdad es que no echo de menos las cenas, las fiestas y las recaudaciones de fondos”, dijo sobre su vida anterior.

