Trump dice que Epstein se "robó" jóvenes en Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre

En un nuevo episodio de la saga sobre Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump dijo que el fallecido financista le "robó" a jóvenes que trabajaban para el spa de Mar-a-Lago, y dijo que eso contribuyó al fin de su relación de amistad con él.

El presidente reconoció que una de las jóvenes que supuestamente Epstein se "llevó" era Virginia Giuffre, una de las acusadoras de más alto perfil en el caso de tráfico sexual contra el financista.

Giuffre se suicidó a principios de este año. En sus testimonios, la joven afirmó que Ghislaine Maxwell, asociada y expareja de Epstein, la vio trabajando como asistente de spa en Mar-a-Lago en el año 2000, cuando era adolescente, y la contrató como masajista de Epstein, lo que condujo a abusos sexuales.

Nuevo capítulo del caso Epstein

Los comentarios de Trump ampliaron las declaraciones que había hecho el día anterior, cuando afirmó haber expulsado a Epstein de su club privado en Florida hace dos décadas porque su antiguo amigo "robó a personas que trabajaban para mí". En ese momento, no aclaró quiénes eran esos trabajadores.

El presidente ha enfrentado fuertes críticas por la negativa de su administración a publicar más registros sobre Epstein tras haber prometido transparencia. Todo el caso ha generado tensión dentro del movimiento de seguidores de Trump.

El presidente ha intentado acallar las preguntas sobre el caso, expresando su molestia por el hecho de que se siga hablando del tema seis años después de que Epstein fuera hallado muerto en su celda en Nueva York, mientras esperaba el juicio, a pesar de que algunos de sus propios aliados han promovido teorías conspirativas al respecto.

Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en prisión, fue entrevistada recientemente por el segundo funcionario más importante del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto Todd Blanche, aunque no han revelado públicamente sus declaraciones. Sus abogados declararon el martes que está dispuesta a responder preguntas del Congreso si se le concede inmunidad ante futuros procesos judiciales por su testimonio y si los legisladores aceptan cumplir otras condiciones.

"Él la robó": Trump asegura que Epstein se 'llevó' a Giuffre

A bordo del Air Force One, al regresar de Escocia, Trump expresó su malestar porque Epstein se llevaba "a personas que trabajaban para mí". Las mujeres, dijo, fueron "sacadas del spa, contratadas por él; en otras palabras, desaparecieron".

"Les dije: 'Escuchen, no queremos que se lleven a nuestra gente'", declaró Trump. Cuando volvió a ocurrir, Trump afirmó haberle prohibido a Epstein la entrada a Mar-a-Lago.

Al preguntársele si Giuffre era una de las empleadas que Epstein se había apropiado de ella, se negó, pero luego dijo: "Él la robó".

La Casa Blanca declaró inicialmente que Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago porque se comportaba como un "pervertido".

Virginia Giuffre y el caso Epstein

Aunque las acusaciones de Giuffre no se incluyeron en los procesos penales contra Epstein, ella es central en las teorías conspirativas sobre el caso. Acusó a Epstein de presionarla para que mantuviera relaciones sexuales con hombres poderosos. Giuffre fue además la acusadora principal del príncipe Andrés.

Giuffre dijo haber sufrido un accidente de auto en abril de este año. Días más tarde fue hallada muerta, y su deceso fue catalogado como suicidio.

Maxwell, quien ha negado las acusaciones de Giuffre, cumple una condena de 20 años de prisión en una prisión federal de Florida por conspirar con Epstein para abusar sexualmente de menores de edad.

Una portavoz del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que solicitó la entrevista con Maxwell, dijo que el panel no consideraría otorgarle la inmunidad que solicitó. La posible entrevista forma parte de un renovado y frenético interés en la saga de Epstein tras la declaración del Departamento de Justicia a principios de este mes de que no publicaría ningún registro adicional de la investigación.

Este abrupto anuncio sorprendió a teóricos de la conspiración y a sectores de la base política de Trump que esperaban encontrar pruebas de un encubrimiento gubernamental.

Desde entonces, la administración Trump ha buscado presentarse como promotora de la transparencia, y el Departamento de Justicia ha instado a los tribunales a revelar las transcripciones del gran jurado de las investigaciones de tráfico sexual. Un juez de Florida rechazó la solicitud la semana pasada, aunque hay solicitudes similares pendientes en Nueva York.

En una carta el martes, los abogados de Maxwell afirmaron que, si bien su instinto inicial fue que Maxwell invocara su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, están abiertos a que coopere siempre que la ley... Los abogados de Maxwell satisfagan su solicitud de inmunidad y otras condiciones.

Pero el Comité de Supervisión pareció rechazar la oferta de plano: “El Comité de Supervisión responderá pronto al abogado de la Sra. Maxwell, pero no considerará otorgarle inmunidad del Congreso por su testimonio”, declaró un portavoz.

Por otra parte, los abogados de Maxwell han instado a la Corte Suprema a revisar su condena, alegando que no recibió un juicio justo.