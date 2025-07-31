La familia de Virginia Giuffre cuestiona hasta qué punto Trump estaba al tanto de las prácticas de Epstein cuando este "se la robó" de Mar-a-Lago

Video Entrevista completa con una de las figuras clave que destapó el caso de Jeffrey Epstein

La familia de Virginia Giuffre, una de las más conocidas acusadoras del caso de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, quedó en shock por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en las que decía que había cortado su amistad con el millonario caído en desgracia porque este le "robaba" a sus empleadas de Mar-a-Lago, incluida Giuffre.

Sky y Amanda Roberts, y Danny y Lanette Wilson, hermanos y cuñadas de Virginia Giuffre, se preguntan ahora hasta qué punto el presidente estaba al tanto entonces de los delitos y prácticas sexuales del financista.

“Fue impactante escuchar al presidente Trump mencionar a nuestra hermana y decir que sabía que Virginia había sido ‘robada’ de Mar-a-Lago”, escribió la familia en un comunicado público. “Esto nos hace preguntarnos si estaba al tanto de las acciones delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”, agregaron.

La familia destacó a The Atlantic que "dos años después, [Trump] declaró que su buen amigo Jeffrey 'prefiere a las mujeres más jóvenes... no hay duda de ello". “Nosotros y el público pedimos respuestas; las sobrevivientes merecen esto", declararon los hermanos y cuñadas de Giuffre.



Virginia Giuffre tenía apenas 16 años cuando entró a trabajar al spa de Mar-a-Lago un verano, esperando ganarse un dinero extra. Sin embargo, poco después fue reclutada por Maxwell para ser masajista personal de Epstein. Alegó haber sido abusada sexualmente por ambos y ofrecida a otros hombres de alto perfil.

Aunque sus acusaciones no se incluyeron en los procesos penales contra Epstein, su testimonio es central en las teorías conspirativas sobre el caso. Fue la acusadora principal del príncipe Andrés.

En abril de este año dijo haber sufrido un accidente de auto y días más tarde fue hallada muerta. Su deceso fue catalogado como suicidio.

Esta semana Trump confesó a los periodistas a bordo del Air Force One que Epstein le había "robado" a personal que trabajaba para él. Las mujeres, dijo, fueron "sacadas del spa, contratadas por él; en otras palabras, desaparecieron".

"Les dije: 'Escuchen, no queremos que se lleven a nuestra gente'", declaró Trump y contó que Epstein inicialmente estuvo de acuerdo pero luego lo volvió a hacer y entonces, afirmó, él le prohibió la entrada a Mar-a-Lago.

Al preguntársele si Giuffre era una de las empleadas que Epstein le había quitado, se negó, pero luego dijo: "Él la robó".

El pedido a Trump de la familia de Virginia Giuffre

Además de dar a conocer sus interrogantes, la familia de Virginia Giuffre hizo un llamado claro al presidente Trump: no considerar indultar o perdonar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y quien reclutara a Giuffre cuando era apenas una adolescente de 16 años.

“Ghislaine Maxwell es un monstruo que merece pudrirse en prisión por el resto de su vida”, dijo la familia... "una depredadora que solo pensaba en sí misma y destruyó la vida de niñas y mujeres jóvenes sin conciencia".



Según el comunicado familiar, Virginia siempre dijo que Maxwell era cruel y que "a menudo podía ser más cruel que Epstein".

La expareja y asociada de Epstein se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 20 años en una cárcel de Florida. Hasta allí fue la semana pasada para entrevistarse con ella el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, quien fuera abogado defensor de Donald Trump. No se han dado a conocer públicamente los detalles de la conversación, pero el martes los abogados de Maxwell dijeron que ella estaría dispuesta a responder preguntas del Congreso si se le concede inmunidad ante futuros procesos judiciales, junto con otras condiciones.

La familia de Giuffre asegura que Maxwell ya había sido condenada por mentir bajo juramente y que "continuará haciéndolo mientras esto afecte su posición".

El Comité de Supervisión pareció rechazar la oferta de plano: “El Comité de Supervisión responderá pronto al abogado de la señora Maxwell, pero no considerará otorgarle inmunidad del Congreso por su testimonio”.

Por otra parte, los abogados de Maxwell han instado a la Corte Suprema a revisar su condena, alegando que no recibió un juicio justo.

