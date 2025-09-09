Trump lamenta que hechos "mucho menores" como "una pequeña pelea con la esposa" sean incluidos en las cifras de criminalidad de la capital

Video Nuevos detalles del libro de cumpleaños de Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara

El presidente Donald Trump pareció minimizar el lunes los esquemas de violencia doméstica mientras buscaba resaltar su despliegue federal y toma de control policial en la capital.

Mientras resaltaba su campaña en Washington DC alegando que ya "virtualmente no hay crimen" en la ciudad, Trump arremetió contra sus críticos por incluir "cosas que pasan en el hogar" o "una pequeña pelea de un hombre con su esposa" como estadísticas de criminalidad que buscan socavar su victoria contra el crimen en la capital.

PUBLICIDAD

“Harán lo que sea para encontrar algo. Si un hombre tiene una pequeña pelea con la esposa, dicen que esto fue un crimen, ¿ven? Así que ahora no puedo decir que tenemos 100% seguridad. Pero somos… una ciudad segura”, afirmó Trump el lunes en un discurso en el Museo de la Biblia, en Washington DC.

Según el presidente, sus enemigos políticos están incluyendo esos hechos "mucho menores" para que sus estadísticas de delitos en la capital no sea perfecta.

“No hay crimen. Dijeron: ‘El crimen bajó un 87%’, yo dije: ‘No, no, no, es más del 87%, prácticamente nada’”, afirmó Trump.

“Y cosas mucho menores, cosas que ocurren en el hogar, las llaman crimen”, cuestionó. “Harán lo que sea para encontrar algo. Si un hombre tiene una pequeña pelea con la esposa, dicen: ‘Esto fue un crimen, ¿ven?’. Así que ahora no puedo decir que tenemos 100% seguridad”.

Reacciones a las declaraciones de Trump sobre la violencia doméstica

Tras las palabras de Trump, que calificaba las "cosas que ocurren en el hogar" como "mucho menores", las reacciones no se hicieron esperar.

“Un simple desprecio por la violencia doméstica como delito”, escribió en redes sociales Sarah Longwell, una experimentada estratega republicana crítica con el presidente.

“Su misoginia y visión de las mujeres como inferiores, de los hombres con derecho a poder, control y violencia, es incesante”, señaló por su parte Cynthia Miller-Idriss, profesora de American University, citada por The Washington Post.

“En lugar de tomarse en serio la reducción del crimen abordando la violencia doméstica y de pareja, ahora sugiere reclasificar formas horribles de violencia interpersonal como no criminales, simplemente como una ‘pequeña pelea. Esto nos lleva de vuelta a la Edad Media”, agregó Miller-Idriss, autora del libro 'Man Up: The New Misogyny and the Rise of Violent Extremism'.



Natalia Otero, cofundadora y directora ejecutiva de DC Safe, que trabaja con víctimas de violencia doméstica, precisó que solo su organización recibe unos 12,000 llamados al año, de los cuales unos 2,000 son de personas en riesgo de sufrir violencia en incidentes que “son mucho más que una simple discusión en casa”, citó el Post.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Trump generaron tal polémica que una portavoz de la Casa Blanca salió a aclarar que con sus comentarios Trump no estaba minimizando la violencia doméstica.

“La orden ejecutiva del presidente Trump para abordar el crimen en DC incluso tomó medidas específicas contra la violencia doméstica”, declaró la portavoz Abigail Jackson. “Mientras Trump hace a Estados Unidos más seguro, las fake news crean su último engaño en tiempo real para distraer de los resultados de la administración”, agregó.

Pero para Dawn Dalton, directora ejecutiva de la Coalición de DC contra la violencia doméstica, “la frecuencia y el daño de la violencia doméstica no reciben suficiente atención, y comentarios como los del presidente lo evidencian”, declaró, citada por The Washington Post.

Mira también: